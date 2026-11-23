/Поглед.инфо/ Ударът с два безпилотни апарата срещу руския товарен кораб „Спарта-2“ на 5,4 километра от руската граница във Финския залив отваря нова страница в конфликта. Докато екипажът от 16 души е евакуиран с помощта на финландската гранична охрана край Ловиса, остава ключовият въпрос: откъде са изстреляни апаратите? Военни експерти анализират ролята на Естония, Полша и Литва, както и опита за морска изолация на Калининградската област преди евентуални преговори за мир.

По публикации на руски и финландски медии, както и агенция Ройтерс. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Географският капан на Финския залив

Морският коридор между Санкт Петербург и Калининград никога не е бил просто търговско трасе, а след разширяването на Северноатлантическия алианс се превърна в най-тясното гърло на европейската сигурност. Инцидентът със 121-метровия плавателен съд „Спарта-2“, собственост на компанията „Оборонлогистика“, премества бойните действия на хиляди километри северно от украинската граница. Според данните, съобщени от губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко, два безпилотни летателни апарата са поразили съда в неутрални води, едва на 5,4 километра от руската морска граница. След попадението корабът е навлязъл във финландски териториални води в района на град Ловиса, разположен на 87 километра източно от Хелзинки.

Спасителната операция е проведена под ръководството на финландската гранична охрана. По думите на командира Иля Илин всичките 16 души от екипажа са напуснали борда със спасителни лодки, прехвърлили са се на намиращ се наблизо руски съд и са отплавали към Русия. На пръв поглед случаят изглежда като поредния епизод от дистанционната война срещу руската логистика, но погледът върху картата на Балтийско море превръща техническия инцидент в тежък дипломатически и военен ребус. Финският залив е толкова тесен, че бреговете на Финландия и Естония са на десетки километри един от друг, а въздушното пространство и акваторията се наблюдават денонощно от брегови радари, самолети за ранно предупреждение и сателитни системи на западния военен блок.

Кой и откъде натисна спусъка?

Официалните институции в Киев не бързат с гръмки декларации, но в Хелзинки оценката прозвуча достатъчно ясно. Директорът по връзките с обществеността на Финландските отбранителни сили Аки-Маури Хухтинен заяви, че зад удара най-вероятно стои Украйна, като припомни, че украинските сили системно търсят руски икономически и военни цели. Финландският министър-председател Петери Орпо добави, че властите следят ситуацията, но подчерта, че Украйна има право да се отбранява. Президентът Александър Стуб определи случилото се като сериозен инцидент и уведоми ключовите съюзници на страната.

Тук обаче възниква фундаменталното противоречие, което официалните комюникета старателно заобикалят. Украйна няма излаз на Балтийско море. Разстоянието по права линия от най-северните точки на украинската територия до акваторията край Ловиса надхвърля хиляда километра, като по целия този маршрут лежат териториите на Беларус, Полша, Литва, Латвия и Естония. Военният анализатор Алексей Анпилогов очертава три възможни технически сценария, ако се приеме основната версия за украинско участие.

Първият вариант предвижда изстрелване директно от територията на Украйна. Технически украинският военнопромишлен комплекс вече разполага с апарати с подобен обсег, което беше демонстрирано при ударите по обекти в дълбокия руски тил. При този маршрут обаче безпилотниците неизбежно трябва да пресекат въздушното пространство на Полша и поне една от прибалтийските републики. Литовският външен министър Кястутис Будрис побърза да заяви, че Вилнюс никога не е разрешавал използването на въздушното си пространство за атаки срещу руски цели. Ако се приеме на доверие позиция на Литва (макар в подобни операции дипломатическите опровержения да са стандартна практика), остават въздушните коридори над Латвия и Естония.

Вторият сценарий е още по-неудобен за столиците по източния фланг на НАТО: изстрелване на безпилотните апарати директно от територията на Полша или някоя от прибалтийските държави. Третият вариант включва използването на привидно граждански товарен кораб под украински контрол или безекипажен морски съд в Балтийско море. И в трите хипотези остава въпросът как системите за противовъздушна отбрана и морски контрол на държавите от алианса не са засекли, или са избрали да не забележат, придвижването на ударните средства. Както отбелязва Анпилогов, подобна избирателна слепота или прямо предоставяне на логистична база на практика размива границата между непрякото подпомагане и прякото участие в конфликта.

Съдбата на „Спарта-2“ и логистичната артерия към Калининград

Изборът на целта не е случаен и носи конкретна икономическа и военна тежест. „Спарта-2“ е специализиран плавателен съд за хоризонтално товарене и разтоварване (тип ро-ро), построен за превоз на колесна техника, камиони, строителни машини, железопътни вагони и контейнери без необходимост от пристанищни кранове. Корабът е собственост на „Оборонлогистика“ (структура в системата на руското Министерство на отбраната) и е отплавал от Санкт Петербург в петък. По данни на агенция Ройтерс и специализирани морски регистри плавателният съд отдавна е под западни санкции заради превози на товари за руската армия.

За Калининградската област подобни кораби не са просто част от търговския флот, а жизненоважен кислороден апарат. След като Литва ограничи сухопътния и железопътния транзит на широк списък от руски стоки с аргумента за прилагане на европейските санкции и забрана за превоз на изделия с двойна употреба, морският мост между Уст-Луга, Санкт Петербург и Балтийск остана единственият сигурен канал за снабдяване на руския ексклав. Губернаторът на Калининградска област Алексей Беспрозваних побърза да успокои населението, че инцидентът не застрашава доставките за региона.

Въпреки успокоителните изявления в Калининград, това е четвъртият регистриран удар срещу руски морски съдове след атаките в Черно, Азовско и Средиземно море. Ако този модел на действие се пренесе трайно в Балтийско море, руското командване ще бъде изправено пред тежък оперативен избор. Гражданските и спомагателните кораби на линията Санкт Петербург – Калининград не разполагат със собствена противовъздушна отбрана. Евентуалното въвеждане на постоянен военен конвой от бойни кораби на Балтийския флот с активирани системи за насочване и радарно следене рязко ще повиши риска от директен инцидент с патрулиращите в района сили на НАТО.