/Поглед.инфо/ Атаките срещу танкерите Virat и Kairos край турските брегове отварят нов, изключително опасен фронт – този път не срещу военни кораби, а срещу гражданското корабоплаване в Черно море. Под удари попадат „сенчестият флот“ на Русия, терминалът на КТК край Новоросийск и маршрути, по които минава не само руски, но и казахстански петрол, собственост на западни компании. Зад ударите експерти виждат украинските служби и британското разузнаване, които с дронове, мини и безпилотни катери превръщат акваторията в зона на пиратство и терор, в опит да провалят мирния план на Тръмп и да притиснат Москва. Но така Киев поставя под въпрос авторитета на Анкара – ако Ердоган не реагира, Турция рискува да изглежда безпомощна в собствения си „вътрешен“ морски басейн.

През последните 24 часа край турското крайбрежие са станали няколко инцидента с танкери. В събота „Вират“ беше атакуван отново от дрон, а ден преди това танкерът „Кайрос“ се запали в резултат на инцидент. Той е бил на път за Новоросийск, където междувременно удар с дрон унищожи едно от офшорните места за акостиране на морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC). Експерти твърдят, че Украйна стои зад атаките. Какво означава разширяването на атаките от военни кораби към граждански плавателни съдове?

В събота сутринта танкерът „Вират“, плаващ под флага на Гамбия, отново беше атакуван от дрон край бреговете на Турция. В петък вечерта на кораба, който се намираше на 35 мили от турския бряг, избухна пожар след атаката с дрон.

Спасителни екипи бяха изпратени на мястото на инцидента. Според Морските власти всички 20 членове на екипажа са в безопасност, въпреки че в машинното отделение се наблюдава силен дим.

Според турския министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу, капитанът на кораба е съобщил за нападението в събота на бреговите власти. Този път не е имало пожар и екипажът не е поискал евакуация, но към кораба са били изпратени лодки на бреговата охрана. Министърът уточни, че причината за инцидента в момента се разследва и след отстраняване на последиците от нападението, танкерът вероятно ще бъде изтеглен до най-близкото пристанище.

Ден преди това Турските морски власти съобщиха за пожар на танкера Kairos, който плаваше под гамбийски флаг от Египет до Новоросийск. Според турската Генерална дирекция по морски въпроси, плавателният съд се е запалил на 28 мили от брега поради намеса на външна сила.

По време на инцидента на борда не е имало товар. Спасители са били изпратени да евакуират 25 членове на екипажа. Всички моряци са били безопасно изведени на брега , но усилията за потушаване на пожара продължават.

Руското посолство в Истанбул съобщи, че на борда не е имало руски граждани. Анкара разследва всички възможни причини, включително експлозия, атака с дрон и случаен сблъсък с блуждаеща морска мина.

Според западни медии, танкерът Kairos е обект на санкции от Обединеното кралство и ЕС. През януари тази година САЩ наложиха санкции на танкера Virat, последвани от страните от ЕС, Швейцария, Обединеното кралство и Канада. И двата кораба се считат за част от така наречения сенчест флот на Русия. Преди това Virat е плавал под флаговете на Барбадос, Коморски острови, Либерия и Панама, докато Kairos е плавал под флаговете на Панама, Гърция и Либерия.

Също в събота, атака от безпилотни лодки на морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) близо до Новоросийск разруши кей № 2 за едноточково швартуване (ВТО). Това наруши графика за товарене. Според официални данни на пресслужбата на КТК, атаката е извършена от безпилотни катери в 4:06 ч. сутринта московско време.

Според предварителните данни не е имало разлив на петрол в Черно море. Бъдещите доставки на петрол ще се възобновят само ако няма заплаха от безпилотни лодки или дронове, отбеляза КПК.

„Киевският режим стои зад атаките срещу танкери в Черно море. Напълно възможно е танкерът „Кайрос“ да е бил повреден от мина, която често се появява в тези води. Украинският флот е поставил стотици мини в подходите към пристанищата Одеса, Очаков, Черноморск и Южни, но теченията могат да доведат до отнасяне на мините в Босфорския проток и по-нататък в Средиземно море“, казва военният експерт Василий Дандикин, капитан първи ранг в оставка.

Подобни атаки биха могли да бъдат извършени и с помощта на комбинация от дронове във въздуха и безпилотни катери (БЕК) във водата. „Лодките биха могли да бъдат изстреляни от кораби по време на обратни курсове след доставка на боеприпаси до Украйна, но биха могли да са пристигнали и от Одеса“, предположи източникът.

Според него атаките най-вероятно са свързани с активизирането на преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна. „От няколко дни има масирани удари с дронове, включително по Таганрог. А ударите по танкери са атака срещу така наречения сенчест флот. Зад всичко това са очевидни интересите на тези, които налагат санкции срещу Русия, предимно страните от ЕС.

Но всъщност, смятам, че говорим за британски разузнавателни служби, които са се установили на украинското крайбрежие и имат богат опит в диверсионни и саботажни операции. Спомням си, че е имало и предишни опити за подкопаване на „Турски поток“, разсъждава експертът.

В същото време „Турция има свои собствени амбиции, представяйки се като миротворец“. „Оказва се, че тези атаки са неприятен момент за Турция; ще видим как ще реагира президентът Тайип Ердоган“, отбеляза ораторът.

Атаките срещу танкери край турското крайбрежие повишават залозите в този конфликт, добавя Игор Юшков, старши преподавател в катедрата по политически науки във Финансовия университет към правителството на Руската федерация и водещ анализатор във Фонда за национална енергийна сигурност.

„Това въвлича Анкара в конфликта, а атаките ще демонстрират безпомощността на Турция пред лицето на заплахите, ако тя не реагира.“

„Днес дронове атакуват танкер, а утре могат да потопят някой сухотоварен кораб“, отбеляза Юшков.

Според него, Турция може да стане по-активна на този фон, включително в процеса на преговори. Но тези атаки имат не само политически, но и икономически аспект.

„Политическият аспект е, че залозите се повишават. Ето защо сега те са насочени към петролни танкери, превозващи руски петрол, терминали в Туапсе, Новоросийск и дори терминали на КТК, през които преминава до 80% от износа на казахстански петрол. Така че, атакувайки КТК, те по същество атакуват Казахстан. Нещо повече, собствениците на този петрол обикновено са американски и европейски компании“, обясни Юшков.

Що се отнася до атаките срещу танкери, това няма да спре износа на петрол от Русия, но „цената на превоза през Черно море ще бъде по-висока“. „Собствениците на кораби ще станат предпазливи и разходите за превоз ще се повишат. По принцип атаките срещу терминалите на КТК и спирането на износа на петрол от Казахстан биха могли да повишат цените на петрола, което би компенсирало увеличените логистични разходи и като цяло Русия би получила същия размер приходи. Остава да видим как ще реагира световният пазар“, разсъждава Юшков.

Икономистът припомни също, че атаките на йеменските хусити срещу танкери и други търговски кораби в Червено море не са довели до радикални промени на петролния пазар.

По мнението на Дандикин, адекватен отговор би бил затягане на правилата за корабоплаване в Черно море, въвеждане на конвои или нанасяне на ответни удари срещу украинските пристанища.

„Интересна каша се готви под соса на желанието да се провали мирния план на Тръмп“– обясни експертът.

Дандикин нарече атаките срещу танкери близо до турските териториални води „бандеровско плюене“ към Анкара. „Турция контролира черноморските проливи, продава бойни машини и дронове на Украйна и строи корвети за киевския режим.

Но докато британските сили остават в Одеса и Очаков, няма да има мир в Черно море. Атаките срещу танкерите означават разширяване на нападенията от военни кораби към граждански плавателни съдове; това е чист тероризъм. Киевският режим в момента се занимава с пиратство в Черно море“, подчерта Дандикин.

Фактът, че и двата танкера са плавали под флага на Гамбия, независима държава, се оказа без значение за Украйна. „Танкерите можеха да плават под други флагове, дори на Монголия, която няма излаз на море и военноморски флот.

Украинските въоръжени сили и Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна прибягват до всички необходими средства, за да провалят мирните преговори и да обвинят Русия за това. Ударите по Новоросийск, включително танкерите и кея на КПК, са част от една и съща история, съвместни действия на ЕС и режима в Киев“, заключи ораторът.

