/Поглед.инфо/ Философът Александър Дугин поставя под обстрел най-болезнените въпроси на съвременната руска държавност: защо Москва се бави и къде се губи суверенната субективност? В момент, когато светът се пренарежда, Русия рискува да остане заложник на собствените си нерешителни елити и „розови доклади“, които засенчват реалността на фронта и в обществото.

Битката за суверенната субективност: Кой е господарят на руската съдба?

Проблемът за суверенната субективност в съвременна Русия не е просто философска абстракция – той е въпрос на живот и смърт. В контекста на функционирането на Русия като независим полюс в многополюсния свят, като държава-цивилизация и център на Руския свят, този въпрос придобива екзистенциални измерения. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, суверенната субективност означава да бъдеш участник в глобалните процеси, бидейки напълно независим от всякаква външна сила. Но именно тук се крие голямата празнина.

Руската субективност днес е недостатъчно обоснована. Тя боледува преди всичко на ниво мисъл и дух. Там, където трябваше да има монолитна воля, виждаме „размиване“. Тази несигурност в идеите неизбежно се пренася върху управленските решения, върху поведението на елитите и в крайна сметка – върху технологичните ресурси и възможности. Трябва да разберем желязната йерархия: субектът не се определя от това, което притежава в момента. Той не започва с броя на ракетите или барелите петрол. Субектът започва с това кой иска да бъде, за какъв се смята и как се позиционира пред лицето на историята. Всичко останало – икономика, армия, технологии – е просто следствие.

Елитът като спирачка: Защо Русия се подхлъзва по пътя към величието?

Ако един субект е вкоренен в своята идентичност, той автоматично обединява елитите си и намира ресурсите за победа. Русия разполага с всичко – територия, ресурси, историческа памет. Но слабостта на суверенния субект е видима с просто око. Това е фундаменталният проблем, от който метастазират всички останали трудности. Онази единица, която трябва да държи Русия единна, все още е крехка. Тя се проявява, опитва се да диша, но се нуждае от радикално укрепване.

Да, днешна Русия е по-могъща от развалините през 90-те или края на 80-те години. Тя се опитва да излезе от състоянието на сън и прострация, да възкръсне от пепелта на либералното иго. Но сякаш постоянно се подхлъзва. Проблемът е в суверенната мисъл и в реорганизацията на елитите, които, нека си кажем истината, все още не са напълно суверенни. Те са свързани с миналото, с глобалните вериги на влияние, с чужди парадигми. Обявихме се за цивилизация, изграждаме нов свят, но самите ние още не сме дорасли до собствените си претенции. Това е ключовият възел, който трябва да бъде разсечен.

Парадоксът на СВО: Решителни действия и странно колебание

Русия вече се утвърди в историята като независим полюс, предприемайки серия от безпрецедентни стъпки, кулминиращи в специалната военна операция. Но сега изглежда, че Москва не знае какво да прави с този залог. Нерешителността по пътя към пълния суверенитет е пагубна. В момента тежка сянка на вътрешно съмнение е паднала върху висшето ръководство. А в ситуация на открита война, това е смъртоносно опасно.

Обидно е не това, което казват чиновниците, а липсата на принципни действия, които историята изисква тук и сега. Нацията усеща, че се бавим. Обществото отдавна е готово за решителния скок, но върховете правят странни маневри. Често отправяме заплахи – „червени линии“, които се превръщат в празни думи, защото не са подкрепени с дела. Изоставяме съюзници, оттегляме се от фронтове, където трябваше да стоим докрай. Русия не винаги се държи като гръбнака на многополюсния свят. Къде са действията в Близкия изток, Куба, Венецуела, Иран? Къде е твърдата ръка в Европа и Украйна? Липсата на действие е по-страшна от всяка грешка.

Митът за „измамения президент“ и суровата реалност на властта

В публичното пространство все по-силно се чува тезата, че на президента Путин не се казва истината. Удобно е да се вярва, че той е обграден от стена от розови доклади, за да бъде предпазен от нарастващата критика. Но е трудно да приемем, че лидер с такъв колосален опит и желязна воля би позволил да бъде воден за носа. Както отбелязват в своя анализ от Поглед.инфо, ако той знае истината, тогава мълчанието му е още по-загадъчно.

Ако президентът знае реалното състояние на нещата по всички фронтове, тогава коментарите стават излишни. Може би наистина е по-безопасно да предположим, че го лъжат. Защото алтернативата е още по-тежка за осмисляне. Ако истината е пред очите му, а действията пак закъсняват, значи проблемът е в самия фундамент на волята.

Трите въпроса: Залог за бъдещето на империята

Ако днес се състои разговор лице в лице с държавния глава, той не може да бъде случаен. Това би бил моментът на истината, в който трябва да бъдат поставени трите най-важни въпроса за оцеляването на Русия. Тези въпроси изискват не просто отговори, а решения, които да променят хода на историята. Те не са за суетна дискусия в телевизионни студиа. Те са за разговор, в който е заложен целият житейски опит и цялата болка за съдбата на Отечеството.

Въпросът за суверенната субективност остава отворен. Русия трябва да реши – или ще бъде субект на историята, който налага своята воля, или ще остане обект на чужди игри, скрита зад фасадата на претенциите си. Времето за колебание изтече. Сега е време за суверенната мисъл да се превърне в суверенно действие.

