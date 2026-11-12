Дугин за разрива в MAGA, войната с Иран и „Тъмно просвещение“ на Питър Тийл

/Поглед.инфо/ В обширно интервю за медийната платформа „Царград“ руският философ Александър Дугин прави дисекция на глобалните процеси, тръгвайки от директните нападки на израелския премиер Бенямин Нетаняху срещу него. Разговорът обхваща разпада на първоначалната платформа MAGA на Доналд Тръмп, ескалацията в Близкия изток, възхода на технократската идеология „Тъмно просвещение“ около Питър Тийл и вътрешните противоречия в руската академична общност. Публикацията поставя остро въпроса за границите на западния универсализъм и вероятността от вътрешен сблъсък в САЩ.

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Разломът във Вашингтон и краят на първоначалния проект MAGA

Ако се проследи хронологията на събитията в американската политика през последните месеци, най-осезаемата промяна не е в реториката на Демократическата партия, а в тихото разпадане на коалицията, която върна Доналд Тръмп в Белия дом. Според оценките на руския философ Александър Дугин, изложени в интервю за „Царград“, президентът на САЩ е изоставил базовите принципи на движението MAGA в три ключови направления – казуса с архивите на Джефри Епщайн, демонтирането на департамента за държавна ефективност (DOGE), оглавяван от Илон Мъск, и пълното подчиняване на външната политика на неоконсервативното крило и християнския ционизъм.

Тук фактите от политическата практика се сблъскват челно с предизборните обещания от 2024 година. Департаментът DOGE беше замислен като административен таран срещу федералната бюрокрация във Вашингтон, но бързото му свиване показа, че дълбоката държава разполага с достатъчно институционални спирачки. Още по-чувствителен за консервативната база се оказа отказът да бъдат разсекретени изцяло документите около мрежата на Епщайн – тема, която години наред служеше като морален аргумент срещу елитите в Ню Йорк и Вашингтон. Когато в публичното пространство започнаха да циркулират данни за пресечни точки между самия Тръмп и старите финансови кръгове, прозрачността беше тихомълком отменена.

Най-тежкият удар върху изолационистката доктрина „Америка на първо място“ обаче дойде отвън. Военната ескалация срещу Иран, ликвидирането на висши представители на иранското ръководство и операцията по отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро – действие, за което според цитираните публикации самият Тръмп е говорил открито в социалната си мрежа – преобърнаха логиката на американския консерватизъм. Вместо обещаното изтегляне от чужди конфликти, Вашингтон влезе в директна силова конфронтация на два континента. Сенатор Линдзи Греъм и класическите „ястреби“ от Републиканската партия, които доскоро бяха обект на подигравки от страна на тръмпистите, отново се оказаха архитекти на стратегическите решения.

Дали това е внезапен обрат или закономерност на американската политическа машина? Всяка администрация във Вашингтон, независимо от лозунгите си, рано или късно опира до финансовите и военно-промишлените лобита, без чийто ресурс управлението става невъзможно. Именно тук се крие противоречието в анализа на Дугин: от една страна той разглежда MAGA като автентичен бунт на „американското сърце“, а от друга признава, че без собствен партиен апарат това движение е обречено да бъде погълнато или предадено от системните играчи.

Бунтът на интелектуалците и призракът на гражданския сблъсък

Реакцията на интелектуалното ядро около Тръмп не закъсня, макар и да остана извън коридорите на властта. Фигури с огромно медийно влияние – като журналиста Тъкър Карлсън, икономиста Джефри Сакс, бившия съдия Андрю Наполитано и ветерана от ЦРУ Лари Джонсън – заеха открито критична позиция спрямо военните авантюри в Близкия изток. Тяхната теза е прагматична: въвличането на САЩ в пълномащабен сблъсък с Иран обслужва чужди регионални интереси и изтощава американския бюджет в момент на тежък вътрешен дълг и индустриален упадък.

В този вакуум се появява въпросът за политическото наследство след Тръмп. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс често е сочен като естествен продължител на национал-популистката линия след междинните избори. Според оценката на Дугин обаче кредитът на доверие към всеки представител на настоящата администрация е сериозно подкопан. Когато избирателите са гласували срещу „вечните войни“, а получават бомбардировки в Персийския залив и спецоперации в Каракас, политическият цинизъм взима връх. Още повече че в публичното пространство все по-често се коментира физическото и когнитивното състояние на самия Тръмп – тема, която вече не е монопол само на либералните медии като CNN и „Ню Йорк Таймс“, а се обсъжда тревожно и в консервативните форуми.

Сценарият за вътрешен разлом в Съединените щати, който допреди десетилетие звучеше като маргинална публицистика, днес се обсъжда в категориите на институционалната парализа. При евентуално засилване на позициите на Демократическата партия и опит за съдебни и административни репресии срещу републиканския електорат, сблъсъкът между федералния център и консервативните щати може да излезе извън рамките на конституционните процедури.

Тук се появява и най-неочакваната конфигурация в американския обществен дебат – опитите за намиране на допирни точки между десните националисти и несистемната левица. Появата на имена като Дженк Уйгур и Ана Каспарян от платформата „Младите турци“ (The Young Turks) в общ антивоенен и антиглобалистки контекст с консервативни коментатори показва пренареждане на политическата ос. Традиционното деление на „ляво“ и „дясно“ губи смисъл пред разделението между транснационалния финансов елит и националната държава. Социалисти като Бърни Сандърс или Александрия Окасио-Кортес остават идеологически непримирими по въпросите на социалната политика и културните норми, но в критиката си към военно-промишления комплекс и корпоративния монопол често звучат в унисон с антиглобалистите от десницата. За Дугин подобно сближаване е практическа илюстрация на неговата „Четвърта политическа теория“ – обединяване на всички антилиберални сили срещу общия системен противник. Но колко траен може да бъде съюз между хора, които имат диаметрално противоположни представи за семейството, религията и собствеността? Историята на Ваймарската република показва, че подобни ситуационни коалиции обикновено завършват с взаимно унищожение, а не с нов обществен договор.

Израелската предизборна карта и доктрината „Дахия“

Поводът за цялото интервю – директната вербална атака на Бенямин Нетаняху срещу Александър Дугин в разгара на израелската предизборна кампания – разкрива механизмите на съвременната информационна война. Обвинението, че руският философ „трови младите американски десничари“ и подклажда антисемитизъм в САЩ, изглежда парадоксално на фона на географската и институционалната дистанция. Според версията на самия Дугин този ход е инспириран от американски медийни активисти като Лора Лумър и радиоводещия Марк Левин, които търсят „руска следа“ зад всяко отслабване на безусловната подкрепа за Израел сред младите републиканци.

Фактологията тук изисква прецизност. Спадът на подкрепата за политиката на Тел Авив сред американските граждани под 35-годишна възраст се регистрира от редица социологически агенции (включително Pew Research Center) много преди името на Дугин да стане известно в американските подкасти. Причините са видими в реално време: разрушенията в ивицата Газа, хуманитарната криза и усещането сред американските данъкоплатци, че техните средства финансират чужди военни кампании без ясен краен срок. Опитът този процес да бъде обяснен с книгите на един московски мислител е удобен политически инструмент за отклоняване на вниманието от реалните причини за кризата.

В същото време препратката на Дугин към бившия началник на Генералния щаб на израелската армия Гади Айзенкот и формулираната от него доктрина „Дахия“ внася важен военно-стратегически контекст. Тази концепция, кръстена на южното предградие на Бейрут, разрушено по време на Ливанската война от 2006 година, предвижда прилагането на непропорционална сила и унищожаване на гражданска инфраструктура с цел възпиране на противника. По оценка на Дугин смяната на Нетаняху с фигура като Айзенкот не променя базовия силов подход на Израел към регионалните му опоненти, а само сменя политическата фасада.

Есхатологичният сблъсък и двата архетипа в юдаизма

Най-дълбокият и спорен пласт в разсъжденията на руския философ засяга трансформацията на еврейската политическа идентичност след Втората световна война. Дугин твърди, че политиката на правителството в Йерусалим е разрушила моралния капитал, натрупан след трагедията на Холокоста. В продължение на десетилетия образът на жертвата осигуряваше на Израел международно съчувствие и имунитет срещу критика. Днес, според автора, този образ е заменен от демонстративна военна мощ и безкомпромисност, които предизвикват страх и отчуждение дори сред традиционни съюзници в Европа и ООН.

За да обясни тази промяна, Дугин напуска терена на класическата политология и навлиза в областта на религиозната метафизика и Кабала. Той противопоставя двата месиански архетипа в юдейската традиция: Месия бен Йосеф – страдащият, преследваният и жертвеният образ, и Месия бен Давид – войнстващият, триумфиращият владетел, който подчинява народите. Според неговата интерпретация съвременният политически ционизъм е направил рязък завой към втория архетип, обвързвайки го с проекта за „Велик Израел“ и концепцията за Ноахидските закони.

Подобен прочит обаче носи сериозен методологически риск. Смесването на древни теологични текстове с конкретни военни операции на израелската армия (ЦАХАЛ) може лесно да превърне анализа в конспиративна конструкция, от която самият Дугин се дистанцира, позовавайки се на трудовете на израелския историк Гершом Шолем и философа Мартин Бубер. Дали решенията в кабинета на Нетаняху се диктуват от кабалистична есхатология, или от чисто прагматичен стремеж за политическо оцеляване и регионална хегемония чрез контрол над енергийни маршрути и буферни зони? По-вероятно е религиозният език на крайнодесните министри в израелския кабинет да служи като идеологическа обвивка за съвсем земни териториални и силови сметки.

„Тъмно просвещение“: Технократският хоризонт на Питър Тийл

Докато вниманието на световните медии е приковано към фронтовете в Украйна и Близкия изток, в Силициевата долина се оформя идеология, която може да се окаже далеч по-радикална от класическия либерален глобализъм. В разговора се засяга феноменът „Тъмно просвещение“ (Dark Enlightenment), свързан с британския философ Ник Ланд и финансиран на практика от технологичния магнат Питър Тийл – съосновател на PayPal и компанията за анализ на големи данни Palantir.

За разлика от либералите, които прикриват социалното неравенство зад лозунги за права на човека, демокрация и приобщаване, теоретиците на неореакцията отхвърлят самата идея за равенство и масова демокрация. Тяхната визия е корпоративно-монархическа: държавата трябва да се управлява като технологична корпорация от тесен кръг свръхинтелигентни елити, докато останалата част от населението се свежда до статута на обслужващ персонал или дигитално контролирани поданици. Инструментариумът на компании като Palantir, които интегрират изкуствен интелект в разузнаването и военното планиране (включително в конфликтите в Украйна и Газа), показва, че тези идеи не са просто кабинетна фантастика.

Дугин определя „Тъмно просвещение“ като „третото чудовище“ – след левия либерализъм и неоконсервативния интервенционизъм. Според него Питър Тийл е по-опасен от стандартните глобалисти, защото излиза извън рамките на стария западен хуманизъм и гради директно кастово техно-бъдеще. В същото време руският философ поставя под един общ знаменател всички западни течения – от Джо Байдън и Бърни Сандърс до Илон Мъск и Питър Тийл – обвинявайки ги в цивилизационен расизъм. Аргументът му е, че всеки западен мислител, независимо дали е марксист, либерал или технократ, приема западния модел на развитие за единствено правилен и универсален за цялото човечество.

Това обобщение обаче изглажда твърде грубо дълбоките противоречия вътре в самия Запад. Да се твърди, че в Русия напълно отсъства расизъм или че имперският център винаги е жертвал себе си в полза на периферията, е по-скоро идеологически постулат, отколкото безспорна историческа статистика. Всяка империя – и морската, и континенталната – изгражда йерархии и преразпределя ресурси според логиката на собствената си сигурност и оцеляване.

Институтът по философия на РАН и битката за руския интелектуален суверенитет

Вътрешноруският сюжет в интервюто хвърля светлина върху напрежението между държавната идеология и академичния естаблишмънт в Москва. Отношенията на Дугин с част от сътрудниците на Института по философия към Руската академия на науките (РАН) от години са белязани от взаимно неприемане. Част от академичната общност възприема идеите му за евразийството и традиционализма като публицистика, лишена от строга научна методология, докато самият той обвинява института в интелектуална инерция и скрито западничество по време на военен конфликт.

Въпреки острите думи по адрес на избягалите в чужбина бивши научни сътрудници, Дугин прави и неочакван реверанс към късносъветската философска школа. Работейки върху четиритомен труд за историята на руската философия, той ревизира собствените си по-ранни оценки и твърди, че мислители от втората половина на XX век като Сергей Аверинцев, Александър Пятигорски и Евгений Шифърс не са били носители на западен либерализъм. Според него техните търсения в областта на феноменологията, структурализма и православието са били в пълно противоречие с идеите на Карл Попър, Айн Ранд или Джордж Сорос.

Отговорността за рухването на съветската държавност и последвалата либерална трансформация през 90-те години Дугин прехвърля изцяло върху политическата върхушка около Михаил Горбачов и Борис Елцин и техните апаратни съветници, оневинявайки чистата философия. Позицията му към академичните опоненти в момента се движи между призива за „интелектуален суверенитет“ и готовността за диалог с всеки, който приеме държавния патриотизъм като базова отправна точка. Дали обаче административното налагане на патриотичен консенсус може да роди жива философска мисъл, или ще доведе до нов вид догматизъм, подобен на късния съветски диамат? Този въпрос остава отворен както за критиката в Института по философия, така и за самите архитекти на новата руска идеология.