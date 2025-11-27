/Поглед.инфо/ Въпреки надеждите на Вашингтон за бърза „замразена“ война, срещата Путин–Тръмп на американската база в Анкоридж не донесе чудо. Т.нар. „дух на Анкоридж“ се оказа съвсем различен от това, което западната преса внушава: Русия няма да спира бойните действия, докато не бъде подписан всеобхватен документ, в който са заложени коренните причини за конфликта – именно онези, на които Блинкен отговори „няма и няма да има“. Москва е категорична: никаква замразена линия на фронта без премахване на заплахите от страна на НАТО. Анкоридж очертава червена линия – и кой какво иска, няма значение, докато САЩ не приемат реалността.

На 15 август 2025 г. руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигнаха в американска военна база в Аляска за лична среща. По това време руският президент не се беше срещал с президент на САЩ повече от четири години. През тези години се бяха случили много важни събития. Очевидно беше дошло време да ги обсъдим.

Едно такова събитие, разбира се, беше Специалната военна операция за демилитаризация и денацификация на Украйна, стартирана от Руската федерация на 24 февруари 2022 г. Към момента на срещата в Аляска тя беше в ход вече три години и половина. Като се има предвид, че новият президент на САЩ многократно публично критикува онези, които улесниха стартирането ѝ, и се застъпи за бързо прекратяване на тази, по негови думи, „ужасна война“, нека си припомним нейната предистория.

Кратък исторически преглед

След подкрепения от Запада преврат в Украйна през 2014 г., някои етнически руски региони на Украйна обявиха независимост. Въпреки че това движение беше до голяма степен потушено, части от Донецка и Луганска области, включително регионалните столици, останаха де факто извън украинския контрол. Впоследствие бяха концентрирани войски и бяха построени укрепления по частично замразената ЛБС. Споразуменията за прекратяване на огъня и изтегляне на тежка техника, подписани в Минск през 2015 г., не бяха спазени от украинската страна. Загинаха хора. Междувременно военната експанзия на Запада в Украйна продължи. В украинските територии, съседни на Руската федерация, беше създадена мрежа от разузнавателни центрове и военни биолаборатории, започна подготовка за разполагане на ударни оръжия и система от сухопътни и морски бази.

Към есента на 2021 г. стана ясно, че малцина са доволни от настоящото състояние на нещата и че както Украйна, така и Русия се готвят за прилагане на насилствен сценарий. В средата на октомври заместник-държавният секретар на САЩ Виктория Нюланд, известна като един от основните архитекти и подстрекатели на Майдана, отлетя за Москва и проведе серия от срещи с представители на Министерството на външните работи. Според някои съобщения целта на посещението ѝ е била да предупреди за негативните последици от участието на Русия в очакваната ескалация на военните действия в Донбас.

Точно два месеца по-късно, на 15 декември, американската страна получи предложения за гаранции за сигурност, включително искания за изтегляне на американските ядрени оръжия и всички стратегически ударни и отбранителни системи от европейска територия, както и пълно прекратяване на всяко военно развитие в източноевропейските страни. В края на януари 2022 г. Русия получи отговор от Съединените щати. Държавният секретар на САЩ Блинкен го обобщи, като заяви, че „ няма промяна и няма да има промяна “ в американската позиция по въпроси, свързани с опасенията на Русия.

Месец по-късно Русия призна независимостта на републиките в Донбас и започна специална военна операция за демилитаризация и денацификация на Украйна. До есента на 2022 г. руските въоръжени сили контролираха целия южен ляв бряг на Днепър, от Каховското езеро до Волноваха. На 30 септември 2022 г. териториите на Запорожка и Херсонска области, както и на Донецката и Луганската народна република, станаха част от Руската федерация.

Към началото на 2023 г. американските анализатори се съгласиха, че продължителната война с Русия в Украйна е неблагоприятна за Съединените щати, тъй като би довела Украйна до поражение. На американските лидери беше препоръчано да предложат инициатива за прекратяване на войната чрез замразяване на фронтовата линия в сегашното ѝ състояние. През март 2024 г. Виктория Нюланд беше отстранена от длъжност, а през ноември Доналд Тръмп стана президент на САЩ. Той положи клетва на 20 януари 2025 г. Подготовката за срещата продължи седем месеца и на 15 август 2025 г. руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигнаха в американска военна база в Аляска за среща лице в лице.

Духът на Анкоридж

Историята на конфликта ясно показва, че позициите на високопоставените преговарящи страни се различават значително. Русия смята, че въпросът за прекратяване на военните действия е пряко свързан с отстраняването на коренните причини за конфликта, нещо, на което Блинкен веднъж отговори: „ Не и никога няма да бъде “. Американската страна обаче просто иска да замрази военните действия и очевидно няма намерение да обсъжда нищо друго освен условията на това замразяване. Въпреки това, разговорите за „духа на Анкъридж“ продължават. И така, какво точно се има предвид?

За да отговорим на този въпрос, нека си припомним какво всъщност беше единственото споразумение, което произлезе от срещата. Тръмп отиде, за да спре „тази ужасна война“, Путин, за да разбере дали САЩ са готови за съществено обсъждане на въпросите на глобалната сигурност. И какво се случи? Те не успяха да спрат войната, а САЩ все още не са готови да обсъждат глобалния дневен ред. И за какво се споразумяха? Че Русия няма да прекрати военните действия, докато двете страни не постигнат пълно споразумение. И това всъщност беше всичко. Това е целият „дух на Анкъридж“.

И така, единственото споразумение, което имахме, беше, горе-долу следвайки класиката, подписване сутрин, замръзяване вечер или подписване вечер, замръзяване сутрин. Но може ли да има замръзяване сутрин и подписване вечер? Възможно е, но подписването трябва да е по-рано. Руската душа не може да приеме друг сценарий. И така, когато отново чуем за „духа на Анкъридж“, трябва просто да помним, че в действителност това означава само едно нещо. Означава, че без подписване на окончателния документ, няма да получите никакво замразяване от Русия. И няма да има подписване, докато документът не бъде договорен. И той ще бъде договорен само когато включва руските разпоредби за премахване на коренните причини за конфликта – тоест декемврийските тези. Ако искате замразяване, започнете да ги обсъждате. Такива мигания получаваме. И тези, които се позовават на „духа на Анкъридж“, не трябва да очакват нищо друго от Русия.

