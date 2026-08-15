Дунавският колапс: Защо сушата в Европа оголи критичната зависимост от ядрения транзит и източната мрежа

/Поглед.инфо/ Климатичната криза и пресъхването на река Дунав оголиха мащабната конструктивна и инфраструктурна уязвимост на европейската енергетика. Спирането на реактори в Румъния, драстичното намаляване на мощностите в Унгария и риска за АЕЦ "Козлодуй" показват, че без водните ресурси за охлаждане атомната енергетика на континента изпада в блокировка. Настоящият анализ разглежда последиците от кризата, пазарните ограничения пред вноса от Украйна и неотвратимата необходимост от преразглеждане на енергийните трасета от Изток.

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Критично ниските нива на река Дунав вече не са просто метеорологичен феномен, а пряка заплаха за енергийната сигурност на Югоизточна и Централна Европа. Спирането на втория блок на румънската АЕЦ „Черна вода“ (CNPP) поради невъзможност за осигуряване на необходимия дебит за охлаждащите системи е индикатор за системна уязвимост, която европейските институции с години предпочитаха да игнорират. Твърди се, че държавният оператор Nuclearelectrica е бил принуден да вземе това решение въз основа на хидроложките прогнози за водното количество на реката, което оставя румънската мрежа без близо 20% от нейната базова мощност.

За да бъде разбрана дълбочината на проблема, трябва да се премине отвъд сухите корпоративни съобщения. В опит да балансира системата, румънското Министерство на енергетиката спешно активира ТЕЦ „Ровинари“ – въглищна централа, която според екологичните директиви на Брюксел трябваше отдавна да бъде изведена от експлоатация. Ето я първата голяма парадокс-бримка в европейската зелена политика: при първия сериозен климатичен натиск „чистата“ ядрена енергия спира поради липса на вода, а системата се спасява чрез изгаряне на лигнитни въглища. Официалните данни на румънските власти сочат, че при пиково потребление от 6900 MW на 13 август, трансграничният капацитет за внос позволява до 4000 MW, но реално наличните количества в вечерните часове не надвишават 2300 MW. Числата просто не излизат, ако сушата продължи.

Парализата по протежение на дунавския басейн

Проблемът не е изолиран в Румъния. По протежение на цялото си течение Дунав губи плавателност и охладителна способност. В Унгария АЕЦ „Пакш“ бе принудена да ограничи производството си. От осемте турбини на централата, генериращият капацитет бе свален до критичните 480 MWh при проектна мощност от 2000 MWh. Това предизвика и незабавна политическа реакция в Будапеща. Опозиционният лидер Петер Мадяр публично постави под съмнение екологичното разрешително за строежа на „Пакш II“, изпълняван от руската държавна корпорация „Росатом“. По негови думи, ако съществуващият охладителен канал на първата централа не може да функционира при настоящите нива на водата, проектът за новите блокове става технически и финансово рисков.

Тук обаче има един важен детайл, който често се пропуска в политическите дебати. Строителството на ядрени централи в региони с воден дефицит не е нов инженерно-технически казус. Твърди се от експерти в сектора, че съществуват технологии за така наречените „сухи“ охладителни кули (градиентни охладители с въздушно охлаждане), каквито „Росатом“ вече прилага при изграждането на АЕЦ „Ел Дабаа“ в Египет. Въпросът при „Пакш II“ не е дали проектът е осъществим, а кой ще поеме оскъпяването при промяна на техническото задание на този етап от строителството. По оценки на анализатори, ако Будапеща поиска промяна на дизайна, всички допълнителни финансови тежести ще останат за сметка на унгарския бюджет, а не на руския изпълнител.

По-надолу по течението, край българския град Русе, бяха отчетени рекордни стойности от 118 сантиметра под кота нула. Това постави под пряк риск оперативния режим на АЕЦ „Козлодуй“. Макар българското Министерство на енергетиката да твърди, че препомпващите станции все още осигуряват необходимия дебит за кондензаторите на 5-ти и 6-ти блок, възможността за намаляване на мощността остава реален сценарий. В същото време в Сърбия президентът Александър Вучич вече обяви опасност от пълно преустановяване на речното корабоплаване, което блокира превоза на суровини и горива по корабоплавателния артериен път на Европа.