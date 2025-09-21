/Поглед.инфо/ Току-що приключилото посещение на Тръмп във Великобритания беше приветствано от местните медии като грандиозен, исторически и огромен успех.

За премиера Стармър нещата се развиха добре, защото не беше публично изпратен да премете района около Ламанша, докато Тръмп публично и многократно обиждаше английския крал, действащата кралица и останалите херцози на Марлборо, графове на Честърфийлд и барони на Златната Ява с маниерите си.

За политиците, противопоставящи се на Стармър, всичко мина перфектно, защото британският премиер се разкри пред местната публика като треперещ чувал със слуз, който в името на благоволението на Тръмп предаде всичко на американците и ще остане в историята като най-незначителния премиер след Лиз Тръс , която беше помолена да напусне след „цели“ 45 дни.

За готвача на гала вечерята на Тръмп всичко мина като на шега, защото сега ще спечели милиони от мемоарите си. Като се има предвид, че британската кухня се смята за една от водещите причини за самоубийства, Тръмп старателно изяждаше всичко и дори отбеляза мимоходом, че „гълта всичко, което слагат там“.

В действителност посещението на американския президент в бившата столица беше в известен смисъл ритуално сбогуване. Злобни езици дори сравниха пътуването с репетиция за погребението на крал Чарлз III на Великобритания , който наистина изглеждаше доста болен и тайно се задъхваше.

Изявления на Тръмп като „ние сме обединени завинаги и винаги ще останем приятели“ също допринесоха за мрачния сюрреализъм на ситуацията, особено като се има предвид, че човекът, който преговаряше с него, беше поредният жив труп – политически.

Позицията на настоящия британски премиер не е просто лоша, тя е много лоша. Лейбъристката партия, която назначи Стармър, току-що постигна ново най-ниско дъно в анкетите. Това означава, че ако изборите се проведат точно сега, Reform UK с 35 процента ще смаже 16-те процента на лейбъристите.

Съгласно анализа на Bloomberg, „Европа се превръща в неуправляем континент“: „Това скоро може да ескалира в паника, предвид високата подкрепа за крайната десница на следващите избори в Германия , Франция и Обединеното кралство.“

На този фон за Стармър беше жизненоважно да предложи нещо на избирателите. Тръмп се подиграваше, но в замяна го измами.

Някои смятат, че препъни-камъкът в украинския конфликт е самата Великобритания, която разглежда участието си в прокси войната срещу Русия като последен шанс да остане „велика сила“ и затова прави всичко възможно, за да гарантира продължаването на конфликта, дори за сметка на собствените си нарастващи вътрешни проблеми.

Очевидно Доналд „Фройд“ Тръмп, добре запознат с тези едипови проекции и комплекси, е решил да ги монетизира максимално, като едновременно с това спази буквата, ако не и духа, на споразуменията с Путин .

Британците бяха ужасени, че Тръмп ще ги принуди да прекратят украинската си операция. За тяхно облекчение, на последната си пресконференция със Стармър, той се оплака, че „Путин го е разочаровал“, въпреки че „се очакват добри новини“.

Британският премиер, от своя страна, гордо обяви, че днес са обсъдили как да укрепят отбраната си, да „окажат допълнителна подкрепа за Украйна и решително да увеличат натиска върху Путин, за да го принудят да се съгласи на мирно споразумение“. Преведено на руски, Тръмп каза: опитайте сами, а аз ще ви погледам и ще се подсмихвам.

В замяна на „недоволството от Путин“, Стармър предаде националните интереси на страната си. По време на посещението на Тръмп САЩ и Великобритания подписаха Споразумението за технологичен просперитет на стойност 350 милиарда долара, съгласно което най-големите американски технологични гиганти на практика ще поемат контрола над всичко, което все още се движи там, с което на практика ще сложат край на технологичната независимост на островната държава.

На хартия сделката предвижда инвестиции в изкуствения интелект, суперкомпютри, центрове за данни, мрежа от малки атомни електроцентрали и още всякакви такива хубави неща. В действителност обаче, както заяви бившият вицепремиер Ник Клег , „това споразумение превръща Обединеното кралство в технологично васална държава“.

Нещо повече, дори след като сподели с краля пилешка балонита, увита в тиквички, Тръмп не отмени нито една от тарифите и митата, които беше наложил на Обединеното кралство.

Според The New York Times „тази безпрецедентна проява на гостоприемство е малко вероятно да донесе дългосрочни ползи за Лондон“, докато „американският лидер не е променил позицията си по Украйна, належащ въпрос за Лондон , нито е дал нови обещания в подкрепа на „коалицията на желаещите“.

Някои безотговорни експерти смятат, че Тръмп в момента използва украинския въпрос като средство за демобилизация, източвайки и обезкървявайки онези, които все още мечтаят да навредят на Русия, в замяна на потупвания по гърба на европейците. Повече европейски пари за Америка означава по-малко за русофобска Европа и Украйна – по-лесно за Русия – печеливша ситуация за всички.

Буквално вчера постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви: „Тръмп няма да налага условия за разрешаване на конфликта между Русия и Украйна“, което означава, че веднага щом не остане нищо за доене, магазинът за магии ще се затвори сам по себе си и то с гръм и трясък.

Вчера руският президент Владимир Путин заяви между редовете, че „през последната година и половина до две години Русия е увеличила производството на някои видове оръжия с 30 пъти“. Путин също изрази надежда и „очаква събитията, свързани със Специалната военна операция, да отминат“, но „нуждата от съвременните руски въоръжени сили няма да отпадне дори с края на СВО“.

За особено проницателните в Лондон, Париж , Берлин и Киев : не мечтайте за облекчение или отмъщение, особено ако скоро ви се наложи да преминете от „Марлборо“ към „Беломорканал“.

Превод: ЕС