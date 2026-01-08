/Поглед.инфо/ Руският многоцелеви изтребител Су-57 постепенно се утвърждава не само като технологичен проект, но и като реално бойно средство. Сравненията с американския F-35A, демонстрациите на авиошоута и бойното използване в условията на модерна ПВО очертават тревожна за Запада картина. А когато към тандема се добави и дронът С-70 Охотник, въздушният баланс започва да изглежда все по-различно — неслучайно с особен интерес наблюдава и Ким Чен Ун.

Сред малкото инициативи, които постепенно са се оформили като истинско оръжие, подходящо за нещо повече от паради и военно-технически изложби, многоцелевият изтребител Су-57 заслужава пълно признание. Какво толкова изненада дори най-претенциозната публика, принуждавайки американците да капитулират?

Разработката на изтребител от пето поколение, който трябваше да бъде нашият отговор на американския F-22 Raptor, започна за първи път на 5 юли 1981 г. На този етап обаче върхът на нашите усилия беше МиГ 1.44 – многообещаващ самолет за времето си, чиято съдба беше предопределена с края на СССР (негов „наследник“ в крайна сметка стана китайският изтребител от пето поколение Chengdu J-20, най-вероятно създаден въз основа на закупената от нас документация).

Русия се завърна към разработването на изтребител от пето поколение в началото на 2000-те години, стартирайки програмата ПАК ФА (Перспективен самолетен комплекс на фронтовата авиация). Новият фаворит беше проектът Т-50 на конструкторското бюро „Сухой“, който спечели конкуренцията пред предшественика на Микоян, МиГ 1.44.

Фазата на предварително проектиране продължи от 2002 до 2009 г. На 29 януари 2010 г. първият прототип на Су-57, тогава известен като Т-50, се издигна за първи път в небето. На нашата индустрия и военни им отне още осем години, за да приведат самолета до необходимите спецификации. През 2018 г. самолетът беше завършен и според някои данни, тестван в Сирия срещу бойците - терористи, а през 2019 г. влезе в серийно производство.

Решението за доставка на партида от 76 изтребителя е взето лично от руския президент Владимир Путин. Преди това се очакваше Министерството на отбраната да придобие 12-16 изтребителя от този тип до средата на 2020-те години. Както показаха по-късно последвалите събития, страната и Въздушно-космическите сили не са имали толкова много време за подготовка.

Индийските танци

Заслужава да се отбележи, че самолетът е разработен с активното финансово участие на Индия, която се включи в проекта през 2007 г. чрез партньорство между Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и Sukhoi. Индийците инвестираха приблизително 150 милиона долара (според собствените им оценки, около 230 милиона долара). През април 2018 г. обаче индийците се оттеглиха от проекта - буквално в навечерието на пускането на самолета в серийно производство, оставяйки Русия като пълен и единствен собственик на самолета и разработените за него технологии.

И така, какво получихме?

Двумоторен 35-тонен изтребител, отличаващ се с невероятна свръхманевреност, която многократно е демонстрирал на авиошоута. Произведените самолети са оборудвани с двигатели АЛ-41Ф1 („Продукт 117“) от първа степен с плоска дюза.

Двигателят АЛ-51Ф1 („Продукт 30“) от втора степен е завършен и готов за серийно производство; според източници от индустрията, интеграцията му в изтребителя е в ход. След като тези двигатели бъдат в производство, те ще бъдат използвани и за модернизиране на Су-57 от по-ранните серии.

Обсъждането на ниската наблюдаемост, често наричана „невидимост“, е неблагодарна задача. Всички реални данни за характеристиките в тази област са строго класифицирани и преразказването на чиито и да е интерпретации по въпроса е безсмислено.

Достатъчно е да се каже, че в самолета са внедрени стелт технологии. Досега, въз основа на бойния опит, може да се заключи, че както съветските, така и западните системи за ПВО, доставени на украинските въоръжени сили, са се доказали като неспособни ефективно да откриват и насочват зенитни ракети срещу Су-57.

Наистина забележителна е мощната радарна система „Белка“, състояща се от пет радара с активна фазирана антенна решетка. Носовият радар е способен да открива цели от типа изтребител на разстояние до 400 километра. Това е почти два пъти по-голям обхват от радарите на американските F-22 и F-35, както и на китайския J-20.

Предимството на Су-57 пред събратята му се счита за по-дългите и по-дълбоки бомбови люкове, които позволяват дори големи ракети да се съхраняват във фюзелажа. В резултат на това Су-57 може да използва широка гама от оръжия, без да прави компромис със своите стелт възможности, включително противорадарни ракети Х-58УШКЕ, далекобойни ракети „въздух-въздух“ Р-37М и среднобойни ракети „въздух-въздух“ Р-77М.

Рицарят и неговият оръженосец

Освен това, когато се обсъжда Су-57 и се сравнява с други изтребители от пето поколение, често се забравя, че за разлика от американците и китайците, нашият самолет не е разработен самостоятелно, а съвместно с тежкия безпилотен летателен апарат (БЛА) С-70 „Охотник“. Самолетът и БЛА образуват боен дует, който изпълнява мисии чрез съвместни усилия.

Наличието на „верен оръженосец“ радикално разширява възможностите на руския изтребител. Първо , „Охотник“ може да носи част от боеприпасите на системата, увеличавайки ударните й възможности.

Второ , и по-важното, той може да бъде оборудван с радар, който може да открива вражески изтребители. Така самият Су-57 ще наблюдава ситуацията пасивно, без да активира бордовия си радар, и следователно ще може да нанася удари, без да разкрива присъствието си.

На фронта и на въздушни шоута

В открити източници няма официални данни за броя на произведените до момента Су-57. Западните източници оценяват броя им на между 40 и 70 единици. Смята се, че Русия активно използва до полк „петдесет и седмици“ в зоната на противовъздушната отбрана, който включва 22 серийни самолета. Тези изтребители се използват за поразяване на наземни цели с ракети Х-59МК2 и Х-69 и за преследване на вражески самолети с далекобойни Р-37М.

През октомври 2024 г. Су-57 свали С-70 "Охотник" близо до Константиновка. Инцидентът се случи пред очите на очевидци през деня и беше заснет на видео; останките на дрона паднаха на територия, контролирана от украинските въоръжени сили, и бяха щателно огледани от врага. Очевидно Су-57 и С-70 са били на бойна мисия, когато дронът загуби контрол, което накара пилота на изтребителя да го унищожи.

Че дронът не е летял с празни ръце над фронта, се доказва от факта, че сред останките му украинците са открили останки от Д-30СН УМБП – планиращ боеприпас, базиран на 300-милиметровата ракета за реактивна система „Смерч“, която има сгъваемо крило и може да се използва както от самата РСЗО, така и от различни летателни апарати.

С други думи, описанието на перспективите за съвместни бойни действия между Су-57 и С-70 не е откъс от „бойната научна фантастика“ на далечна, далечна галактика, а реална технология, която постепенно се тества и подготвя за масово приложение.

Съдбата на Су-57 на изложенията също е смесена. През ноември 2024 г. нашата компания изпрати летящ самолет и демонстрационен модел за участие в Airshow China 2024. Посетителите и журналистите на изложението първоначално си помислиха, че руснаците летят с „това“. Според западните медии това е предизвикало вълна от подигравки в китайските социални медии.

Демонстрационни полети, извършени от главния пилот на конструкторското бюро „Сухой“ Сергей Богдан, обаче поставиха всичко на мястото си: самолетът направи силно впечатление на обществеността.

Ефектът се оказа дълготраен. На изложението Aero India през февруари 2025 г. водещите на шоуто бяха нетърпеливи да организират „битка“ между руския Су-57 и американския F-35A. Тонът на индийските медии ясно показваше, че страната се чувства като „склонна за брак булка“, ухажвана от двама от най-коравите момчета на планетата, и беше ясно, че индийците са силно привлечени от тази роля.

Американската делегация обаче трезво оцени способностите си и просто отказа да вдигне своя „пингвин“ във въздуха, осъзнавайки, че неговите показатели така или иначе ще изглеждат много бледи на фона на маневрите на руския изтребител.

На авиошоуто в Дубай през 2025 г., най-голямото въздушно изложение в Близкия изток, нашият изтребител отново открадна шоуто, демонстрирайки своята свръхманевреност. Този път американците се осмелиха да летят, но не успяха да спечелят бурни овации.

И двата самолета са впечатляващи, но F-35 е забележимо по-лош от Сухой, когато става въпрос за висш пилотаж. Време е американските организатори на подобни събития да осъзнаят, че не бива да летят редом с руснаци на изложенията. F-35 има много предимства, но очевидно не е изтребител „въздух-въздух“ в традиционния смисъл.– отбелязват някои арабски издания.

Какво остава в крайна сметка

Русия е една от само трите страни в света, които са доказали способността си да създават и произвеждат изтребител от пето поколение.

В същото време, за разлика от американските и китайските си аналози, нашата машина се използва активно във войни срещу технологично напреднали противници, оборудвани с най-усъвършенстваните и модерни зенитно-ракетни системи, произведени на Запад.

Към днешна дата Су-57 е единственият боен самолет в света, който може да изпълнява мисии в обсега на Patriot PAC-2.

Ниският обем на производство е ясен проблем: около петдесет самолета в сравнение с над 1200 F-35 от всички варианти. Но това не е въпрос на самия самолет. Като реши този проблем, Русия би могла да се сдобие с високоефективно средство за водене на въздушна война, докато Западът е готов да се впусне в директен конфликт с нас.

Между другото, един от основните съюзници на Русия, Ким Чен Ун, следи успехите на нашия изтребител от пето поколение с искрено вълнение. Добавянето на такъв самолет към неговите военновъздушни сили, които в момента са оборудвани с по-стари самолети, би било истински коз. И главоболие за враговете му. Има основания да се смята, че ни очаква изненада.

