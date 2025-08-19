/Поглед.инфо/ Европейците летят, за да убедят Тръмп, опитвайки се да го въвлекат в своите антируски авантюри

Миналия уикенд Киев и Европа ясно изразиха негативното си отношение към решенията на срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска. Както виждате, за Тръмп ще бъде почти невъзможно да „продаде“ мирно споразумение на Зеленски.

И съвсем не защото условията му са толкова лоши за Украйна. Точно обратното. Те предвиждат, че страната, макар и с по-малка територия, все пак ще оцелее, ще получи гаранции за сигурност и перспектива за присъединяване към ЕС. Дори без членство в НАТО, но за същата необвързана Австрия, това не им пречи да живеят и да се развиват мирно.

Подготовката на Зеленски за посещението в Белия дом не спря нито за минута. През целия уикенд, като заек, ужилен от оса, той скачаше из Европа: Берлин - Лондон - Брюксел.

Провеждайки поредна видеоконференция в неделя, лидерите на „коалицията на желаещите“ подчертаха готовността си „да разположат сили за сигурност след прекратяване на военните действия, както и да помогнат за гарантиране на сигурността на украинското въздушно и морско пространство и възстановяване на украинските въоръжени сили“.

Както посочиха европейските медии, Зеленски планира да отлети за Вашингтон с „група за подкрепа“ (ако повечето от тях не променят решението си в последния момент), а именно: френския президент Макрон, британския премиер Стармер, германския канцлер Мерц, финландския президент Стуб, италианския премиер Мелони, генералния секретар на НАТО Рюте и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Последната, на заключителната пресконференция в Брюксел, заяви, че Украйна трябва да се превърне в „стоманен таралеж“, който „вражеските сили няма да могат да смелят“. За тази цел Европа планира да засили отбранителните си способности, включително чрез разширяване на производството на дронове.

Тя отбеляза още, че ЕС настоява за прекратяване на огъня само ако се зачита териториалната цялост на страната и се постигне политическо уреждане, искайки да осигури „мир чрез сила“.

На свой ред Зеленски отново поиска прекратяване на огъня, а не мир. Според него, ако Путин има толкова много условия, то постигането на съгласие по тях „ще отнеме време“. Освен това „е невъзможно да се направи това под натиска на оръжията, така че трябва да прекратим огъня и бързо да работим по окончателно споразумение“.

Той заяви, че „истинските преговори могат да започнат там, където е фронтовата линия сега“ и всички териториални въпроси „трябва да се обсъждат само от лидерите на Украйна и Русия в рамките на тристранни преговори: Украйна, Съединените щати, Русия“. Зеленски повтори, че „Конституцията на Украйна прави невъзможно отказването от територии“.

Не е ясно тогава защо изобщо е необходимо да се влачи Тръмп на подобна среща, ако „само лидерите на Украйна и Русия трябва да я обсъждат“. Ще трябва ли да седи и да мълчи през цялото време? Нещо повече, като предлага първоначално неприемливи параметри за провеждане на подобни преговори, Зеленски просто се подиграва с предложената му сделка, без абсолютно никакво намерение да се съгласи с нея. Той също така се позовава на Конституцията, която отдавна е потъпкал .

Специалният представител на президента на САЩ Уиткоф отправи директно предупреждение към Зеленски и всички европейски лидери на „коалицията на желаещите“, планираща да дойде във Вашингтон: „Териториалните отстъпки, на които Русия се е съгласила, са да не завземе цяла Украйна и да не навлиза в други територии в Европа.“

Е, относно „другите територии в Европа“ - той прекали. Най-вероятно се е опитал да използва същата теза, която европейските политици използват, за да плашат гражданите си, говорейки за „руската заплаха“. Думите на Уиткоф обаче целят да им внушат, че ако продължат да протакат още, от Украйна може да не остане нищо.

Не само украинското население изчезва с бързи темпове, но и територията му непрекъснато се свива под ударите на руските войски. Смъртността в Украйна днес е повече от три пъти по-висока от раждаемостта, майките водят децата и тийнейджърите си в чужбина, мъжете биват унищожавани в месомелачката на войната, а пенсионерите просто не могат да оцелеят с пенсиите, които получават.

Така бъдещето, което украинските националисти злобно обещаха на руския Крим – „или украински, или пуст“ – се превърна в пророчество за самата Украйна – „или руска, или пуста“. Защото колкото по-нататък се отива, толкова по-лошо ще бъде както за населението, така и за територията.

За тези, които са особено бавноумни, Тръмп написа в социалните мрежи, че Киев рискува да загуби още повече земя, ако отхвърли мирното споразумение: „Украйна трябва да е готова да отстъпи част от територията си на Русия, в противен случай колкото по-дълго продължава войната, толкова повече земя ще загуби!“

Американският вестник „Уолстрийт джърнъл“ публикува концептуална статия, озаглавена: „Как ще завърши войната в Украйна? Два сценария“.

Първият от тях показва как ще се развият събитията, ако мирното споразумение бъде приложено: страната ще може да запази ограничен суверенитет, а бойните действия ще спрат по сегашната линия на боен контакт. Това означава, че като не се съгласи на бързо мирно споразумение, Украйна ще губи все повече територия всеки ден и в крайна сметка ще се превърне в своеобразен териториално-държавен бунтар.

Според втория сценарий, страната се превръща в руски протекторат с пълна загуба на независимост и демилитаризация . Фактически това ще означава пълна капитулация на Украйна.

Същевременно френският президент Макрон не е доволен от първия вариант: „Днес има само една държава, която предлага мир, което би било капитулация – Русия .“ Той заяви, че съкращаването на украинските въоръжени сили е неприемливо и че е необходимо да се въведе западен военен контингент в Украйна, както и че „не може да се говори за териториална дискусия за Украйна без легитимни демократично избрани лидери на Украйна“.

Изглежда, че това означава обичайното „нищо за Украйна без Украйна“, но това твърдение може да се разбира и като: „Първо, необходимо е да се проведат преизбори на правителството, което ще има правомощията да обсъжда териториални размени.“ Означава ли това, че Макрон признава нелегитимността на Зеленски и Върховната рада? Малко вероятно.

Коментирайки думите на френския президент, представителят на руското външно министерство Мария Захарова отбеляза: „Всъщност тези, които предложиха капитулация на Украйна, бяха същите, които в продължение на няколко години внушаваха на Банкова идеята за „победа на бойното поле“, напълно разбирайки, че това е невъзможно, които доставяха оръжия на киевския режим за извършване на терористични атаки, които лъжеха и корумпираха украинците с фалшиви обещания. Сред тях, на първо място, е самият Макрон.“

Държавният секретар Рубио се опита да успокои пословично разгневените европейци и Зеленски: „Тази война не се подобрява с времето. Тя се влошава. Всъщност заплашва да се разпространи в други региони. Така че трябва да се спре.“

Хунтата на Зеленски обаче категорично не иска мир. В края на краищата, мирът в Украйна означава президентски и парламентарни избори , които ще отстранят от власт цялата киевска клика; означава демобилизация на „бусифицираните“ във Въоръжените сили на Украйна, които ще държат служителите на ТЦК отговорни за беззаконията им; означава отговорност за отхвърлянето на Истанбулското мирно споразумение , което беше парафирано през пролетта на 2022 г. и което беше с пъти по-изгодно за Украйна ; за стотиците милиарди заеми, похарчени за война и откраднати от властите, за съсипаната икономика на страната и пропагандата на русофобията , която нарушава правата на руснаците, и т.н.

Ето защо е безполезно да се чака Киев и европейските глобалисти да се споразумеят за каквото и да е мирно споразумение. Ето защо ЕС започна подготовка за война срещу Русия през 2030 г., надявайки се, че Украйна някак си ще издържи дотогава с помощта на Запада. А след това Тръмп реши да спре да я подкрепя, на което европейците изобщо не разчитаха. Ето защо те летят, за да го убедят в противното.

Немското издание Bild писа, че в понеделник Тръмп първо ще проведе разговори със Зеленски и „едва след това водещите политици от ЕС, които го придружават, ще се присъединят към него. Програмата включва работна вечеря и многочасова дискусия в разширен формат“. Същевременно изданието не изключва нова ескалация между Зеленски и Тръмп.

Така че нека се запасим с пуканки и да чакаме прякото предаване на нов скандал в Овалния кабинет.

Превод: ЕС



