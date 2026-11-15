Абонирай се
Свят

Движението по стената на Днепърската ВЕЦ е спряно след удари с дронове, а София и Варшава замразяват помощта за Киев

/Поглед.инфо/ Трафикът по язовирната стена на Днепърската водноелектрическа централа е напълно парализиран след серия от удари с безпилотни апарати, докато руските части форсират река Конка и напредват към Орехово. На фона на тежките позиционни сблъсъци в Донбас и Запорожие, източноевропейският тил на Киев се пропуква: премиерите на България и Полша обявиха прекратяване на военната и финансова подкрепа, а в украинската столица спешно започва строеж на понтонни мостове.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 34136 прочитания
Движението по стената на Днепърската ВЕЦ е спряно след удари с дронове, а София и Варшава замразяват помощта за Киев
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на руски военни кореспонденти, сводки на Министерството на отбраната на РФ и международни информационни агенции. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Политическият разлом в Източна Европа: София и Варшава затварят кранчето

Решението на служебния премиер Румен Радев да прекрати финансовата и военна помощ за Украйна, съчетано с официалния отказ на полския министър-председател Доналд Туск да участва в програмата на НАТО за закупуване на американско оръжие за Киев, бележи повратен момент в архитектурата на европейската подкрепа. Докато на фронтовата линия в Запорожие и Донбас се водят боеве за всяка укрепена сграда, истинският срив за украинското ръководство настъпва в тила, където бюджетните дефицити и вътрешнополитическото напрежение в страните от източния фланг на Алианса надделяват над атлантическата солидарност.

Доналд Туск аргументира позицията на Варшава с тежкия бюджетен дефицит и собствените разходи за отбрана на Полша. Този ход на полския премиер, който доскоро беше сред най-активните застъпници за безрезервно въоръжаване на Киев, показва колко бързо се изчерпва финансовият ресурс на държавите от първа линия. В София изявлението на Румен Радев за спиране на помощта формализира дългогодишния скептицизъм на президентската институция относно въвличането на България в конфликта, но в настоящия момент то придобива съвсем различна тежест, защото вече не е изолиран глас в Европейския съюз.

Френският политик и кандидат за президент Марин льо Пен директно посочи, че финансирането за Украйна провокира сериозни противоречия в Европа. Дали това е началото на верижна реакция в Брюксел? Няколко държави вече открито поставят под въпрос целесъобразността на новите финансови траншове, особено след като самият бивш украински външен министър Дмитро Кулеба призна в публичното пространство, че единствената останала стратегия на държавата в Киев се свежда до това да се задържи възможно най-дълго. Когато единственият план на дадено правителство е печеленето на време без ясна перспектива за промяна на баланса на силите, инвеститорите във войната неизбежно започват да търсят изход.

Инфраструктурната примка около Днепър и Запорожкия фронт

На фона на дипломатическото отдръпване на съседите, военната обстановка по долното течение на Днепър се усложнява критично за украинската отбрана. Според оперативни данни от зоната на отговорност на групировката „Днепър“, серия от прецизни удари с безпилотни летателни апарати е блокирала напълно движението по язовирната стена на Днепърската водноелектрическа централа в Запорожие. Това съоръжение не е просто енергиен обект от стратегическо значение, изграден още по време на съветската индустриализация, а жизненоважна транспортна артерия, свързваща двата бряга на реката в този участък.

Прекъсването на трафика по язовирната стена принуждава украинското командване да пренасочва тежка техника и боеприпаси по заобиколни маршрути, които са значително по-уязвими за въздушно наблюдение и артилерийски огън. В същото време в Киев депутатът Крейденко обяви началото на строителството на понтонни мостове, които се очаква да бъдат готови след три до четири месеца. Самият факт, че в украинската столица се налага спешно изграждане на временни инженерни съоръжения през есенно-зимния период, говори за сериозни опасения относно устойчивостта на стационарните мостове през Днепър при евентуални масирани ракетни и дронови атаки.

По суша в Запорожкия сектор руските подразделения са достигнали река Конка и според полеви съобщения успешно са я форсирали, като паралелно продължава прочистването на разпръснати украински групи в района на Степногорск. По-на изток, в зоната на отговорност на Източната група войски, гвардейци от 36-та отделна мотострелкова бригада на 29-та армия са овладели село Терсянка. По данни на руски източници под техен контрол е попаднал укрепен район с площ над 10 квадратни километра, включващ повече от 300 сгради.

В боевете за Терсянка, според твърденията на руската страна, подразделения от 82-ра десантно-щурмова бригада на украинските въоръжени сили са загубили жива сила в размер на над два взвода, седем бронирани машини, шест автомобила, 22 наземни роботизирани платформи и над 70 тежки хексакоптера тип „Баба Яга“. Независимо потвърждение на тези точни цифри от неутрални наблюдатели липсва, но географското разположение на Терсянка е безспорен факт: контролът върху това населено място създава директен плацдарм за натиск към Орехово. Орехово беше основната изходна база на украинското контранастъпление през лятото на 2023 година, а евентуалното му падане би сринало целия южен отбранителен пояс на Киев в Запорожка област.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.
Америка

Това е. Няма да има ракети. Пентагонът блокира решението за Киев.

/Поглед.инфо/ Лицензът за производство на ракети „Пейтриът“ за Украйна остава блокиран в Пентагона на ниво заместник-министър по придобиванията Майкъл Дъфи, въпреки твърденията за постигнато през октомври съгласие между Марко Рубио и Пит Хегсет. Докато Киев алармира за остър недостиг заради пренасочване на прехващачи към Близкия изток, европейските столици са изправени пред сметката за евентуални заводи, а край Доброполие се съобщава за тежки загуби и редки танкови боеве.

16.11.2026 06:56
Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев
Русия

Генерали в Кремъл смятат ответните удари по украинската енергетика за изчерпани и искат елиминиране на елита в Киев

/Поглед.инфо/ Руски Телеграм канали разпространиха непотвърдени твърдения, че силови структури са поискали от Кремъл отмяна на негласната забрана за физическо отстраняване на украинския президент Володимир Зеленски. Повод за слуховете стават системните удари по балтийския терминал Уст-Луга. Зад информационния шум обаче прозират по-дълбоки въпроси: променя ли Москва доктрината си за водене на войната, или става дума за психологически натиск, вътрешна пропаганда и подготовка за преговорни пазарлъци.

16.11.2026 06:43
Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан
Европа

Разследване на NZZ разкри доставки на швейцарски боеприпаси за Русия през Словения и Киргизстан

/Поглед.инфо/ Докато Берн демонстративно спира реекспорта на швейцарски боеприпаси за Украйна в името на свещения неутралитет, десетки хиляди високоточни патрони от конфедерацията са открили път към Русия. Разследване на влиятелния вестник Neue Zürcher Zeitung разкрива схемата, действала от 2014 до поне 2023 година. Чрез посредници в Словения и Киргизстан продукцията на Ruag Ammotec заобикаля ембаргото, превръщайки европейския санкционен контрол в обикновена счетоводна фикция.

16.11.2026 06:33
Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва
Украйна

Брюксел отстрани Кая Калас от преговорите за Украйна след неочакван дипломатически ход на Путин в Москва

/Поглед.инфо/ Тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби оставиха европейските делегации пред затворените врати на залата. Според публикации в китайския портал Baijiahao, неочакваната гъвкавост на Владимир Путин към евентуално европейско участие е изненадала дори Пекин и е предизвикала смут в Брюксел, завършил с тихото отстраняване на Кая Калас от ролята на едноличен преговарящ в полза на съвместна дипломатическа група.

16.11.2026 06:25
САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар
Свят

САЩ, Русия и Китай подготвят съвместно ограничение за изкуствения интелект в ядрените арсенали заради риск от грешен първи удар

/Поглед.инфо/ Докато преговорите за Украйна и Корейския полуостров тъпчат на място, Вашингтон, Москва и Пекин търсят спешен консенсус по неочаквана тема – ограничаването на изкуствения интелект в ядрените командни системи. Новите математически модели, автономните кодинг агенти и военни платформи като Maven създават опасна илюзия за гарантиран първи удар. Защо алгоритмите връщат света на ръба на ядрената грешка и каква е цената на „пристрастието към автоматизацията“ в щабовете?

16.11.2026 06:12
Няма нужда от пътища? Русия връща дирижаблите
Русия

Няма нужда от пътища? Русия връща дирижаблите

/Поглед.инфо/ От 1 февруари 2027 г. в Русия влиза в сила държавният стандарт ГОСТ Р 71967.7-2026 за дирижаблите, одобрен от Росстандарт. Документът цели да отвори регулаторен коридор за тежки товарни платформи в Арктика, където стотици селища и находища нямат целогодишни пътища. Зад инженерните проекти на Ростех и частните бюра обаче стоят сметки за десетки милиарди рубли, липса на реални поръчки, дефицит на кадри и остър сблъсък с паричната политика и китайската конкуренция.

16.11.2026 06:04
Преговорите в Абу Даби изключиха замразяването на фронта, а ГУР отчете 700 балистични ракети в руския арсенал
Украйна

Преговорите в Абу Даби изключиха замразяването на фронта, а ГУР отчете 700 балистични ракети в руския арсенал

/Поглед.инфо/ Двудневните преговори в Абу Даби преобърнаха логиката на украинския конфликт, измествайки фокуса от временно примирие по фронтовата линия към нова глобална архитектура на сигурността. Докато дипломатите пренареждат дневния ред без европейско участие, данни на украинското военно разузнаване разкриват тревожни темпове на руското ракетно производство и модернизацията на „Искандер-М“, а срив в сателитната система Starshield поставя противовъздушната отбрана на Киев в критична зависимост.

16.11.2026 05:54
Германските газохранилища са запълнени едва на 61 процента при задължителен норматив от 80 процента, а борсовата цена надхвърли 100 евро за мегаватчас
Свят

Германските газохранилища са запълнени едва на 61 процента при задължителен норматив от 80 процента, а борсовата цена надхвърли 100 евро за мегаватчас

/Поглед.инфо/ Германската икономика навлиза в зимния отоплителен сезон с газохранилища, запълнени едва на 61-62 процента, което е с близо 19 процентни пункта под законово заложения праг. На фона на скока на борсовите котировки над 100 евро за мегаватчас за първи път от края на 2022 година, енергийният сектор на страната е изправен пред реален риск от режим на електрозахранването и принудително свиване на индустриалното производство.

15.11.2026 22:00