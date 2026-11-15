/Поглед.инфо/ Трафикът по язовирната стена на Днепърската водноелектрическа централа е напълно парализиран след серия от удари с безпилотни апарати, докато руските части форсират река Конка и напредват към Орехово. На фона на тежките позиционни сблъсъци в Донбас и Запорожие, източноевропейският тил на Киев се пропуква: премиерите на България и Полша обявиха прекратяване на военната и финансова подкрепа, а в украинската столица спешно започва строеж на понтонни мостове.

По публикации на руски военни кореспонденти, сводки на Министерството на отбраната на РФ и международни информационни агенции. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Политическият разлом в Източна Европа: София и Варшава затварят кранчето

Решението на служебния премиер Румен Радев да прекрати финансовата и военна помощ за Украйна, съчетано с официалния отказ на полския министър-председател Доналд Туск да участва в програмата на НАТО за закупуване на американско оръжие за Киев, бележи повратен момент в архитектурата на европейската подкрепа. Докато на фронтовата линия в Запорожие и Донбас се водят боеве за всяка укрепена сграда, истинският срив за украинското ръководство настъпва в тила, където бюджетните дефицити и вътрешнополитическото напрежение в страните от източния фланг на Алианса надделяват над атлантическата солидарност.

Доналд Туск аргументира позицията на Варшава с тежкия бюджетен дефицит и собствените разходи за отбрана на Полша. Този ход на полския премиер, който доскоро беше сред най-активните застъпници за безрезервно въоръжаване на Киев, показва колко бързо се изчерпва финансовият ресурс на държавите от първа линия. В София изявлението на Румен Радев за спиране на помощта формализира дългогодишния скептицизъм на президентската институция относно въвличането на България в конфликта, но в настоящия момент то придобива съвсем различна тежест, защото вече не е изолиран глас в Европейския съюз.

Френският политик и кандидат за президент Марин льо Пен директно посочи, че финансирането за Украйна провокира сериозни противоречия в Европа. Дали това е началото на верижна реакция в Брюксел? Няколко държави вече открито поставят под въпрос целесъобразността на новите финансови траншове, особено след като самият бивш украински външен министър Дмитро Кулеба призна в публичното пространство, че единствената останала стратегия на държавата в Киев се свежда до това да се задържи възможно най-дълго. Когато единственият план на дадено правителство е печеленето на време без ясна перспектива за промяна на баланса на силите, инвеститорите във войната неизбежно започват да търсят изход.

Инфраструктурната примка около Днепър и Запорожкия фронт

На фона на дипломатическото отдръпване на съседите, военната обстановка по долното течение на Днепър се усложнява критично за украинската отбрана. Според оперативни данни от зоната на отговорност на групировката „Днепър“, серия от прецизни удари с безпилотни летателни апарати е блокирала напълно движението по язовирната стена на Днепърската водноелектрическа централа в Запорожие. Това съоръжение не е просто енергиен обект от стратегическо значение, изграден още по време на съветската индустриализация, а жизненоважна транспортна артерия, свързваща двата бряга на реката в този участък.

Прекъсването на трафика по язовирната стена принуждава украинското командване да пренасочва тежка техника и боеприпаси по заобиколни маршрути, които са значително по-уязвими за въздушно наблюдение и артилерийски огън. В същото време в Киев депутатът Крейденко обяви началото на строителството на понтонни мостове, които се очаква да бъдат готови след три до четири месеца. Самият факт, че в украинската столица се налага спешно изграждане на временни инженерни съоръжения през есенно-зимния период, говори за сериозни опасения относно устойчивостта на стационарните мостове през Днепър при евентуални масирани ракетни и дронови атаки.

По суша в Запорожкия сектор руските подразделения са достигнали река Конка и според полеви съобщения успешно са я форсирали, като паралелно продължава прочистването на разпръснати украински групи в района на Степногорск. По-на изток, в зоната на отговорност на Източната група войски, гвардейци от 36-та отделна мотострелкова бригада на 29-та армия са овладели село Терсянка. По данни на руски източници под техен контрол е попаднал укрепен район с площ над 10 квадратни километра, включващ повече от 300 сгради.

В боевете за Терсянка, според твърденията на руската страна, подразделения от 82-ра десантно-щурмова бригада на украинските въоръжени сили са загубили жива сила в размер на над два взвода, седем бронирани машини, шест автомобила, 22 наземни роботизирани платформи и над 70 тежки хексакоптера тип „Баба Яга“. Независимо потвърждение на тези точни цифри от неутрални наблюдатели липсва, но географското разположение на Терсянка е безспорен факт: контролът върху това населено място създава директен плацдарм за натиск към Орехово. Орехово беше основната изходна база на украинското контранастъпление през лятото на 2023 година, а евентуалното му падане би сринало целия южен отбранителен пояс на Киев в Запорожка област.