/Поглед.инфо/ „Отиваме в Капитолия и аз отивам с вас и ще се борим. Ще се борим до смърт. И всеки, който не иска да се бори до смърт, трябва да разбере, че ако не го направи, ще загубим страната си! Гойда!“, заяви Тръмп от подиума на митинг на 6 януари 2021 г., след което неговите поддръжници щурмуваха Капитолия. Той се опитваше да отмени резултатите от загубените избори.

Добре де, той не каза нищо за Гойда. Ала и целият приведен по-горе цитат от филма на Би Би Си обаче е резултат от циничен, но умел монтаж. А в оригинала звучеше съвсем различно.

Всъщност републиканецът подчерта, че събралите се трябва „мирно и патриотично“ да подкрепят сенаторите и конгресмените, които преброяват резултатите от гласуването.

Британските журналисти просто комбинираха призива на Тръмп за събиране пред Капитолия с други думи, които той произнесе почти час по-късно в същата реч. Там той говори за необходимостта да продължи борбата за страната. Фразата от първата част, че това трябва да се прави по мирен път, беше благоразумно пропусната.

Прави впечатление, че това е направено от създателите на предаване на BBC с говорящото за руското ухо название „Панорама“.

Уебсайтът на корпорацията го описва като „разследователска документална поредица, разкриваща истината зад важни истории“. Други „важни“ истории, които британските документалисти са изследвали, включват руската намеса в изборите в САЩ през 2016 г.

През юли 2025 г. директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард публикува доклад, в който цялата история за предполагаемите опити на Москва да повлияе на резултатите от изборите се обяви за лъжа. Но сега знаем това. Ала през 2017 г. в същата тази британска „Панорама“ се публикува потресаващо разследване, убедително доказващо, че Тръмп е доведен на власт единствено и само от кремълските кукловоди.

Аргументите са обезоръжаващи: Тръмп е посетил Русия през 80-те години на миналия век и впоследствие е правил бизнес там, което означава, че има връзки с международни мафиотски синдикати. Нещо повече, през 2013 г. той е бил домакин на конкурса „Мис Вселена“ в Москва – какви още доказателства за връзката му с Русия са необходими? И накрая, ако всичко това не е достатъчно, самият Путин се пошегува на пресконференция, че никой освен Русия не е вярвал, че Тръмп ще спечели.

И без това, твърдяха режисьорите, ФСБ определено разполага с инкриминиращи видеокомпромати на Тръмп с проститутки. Разбира се, ние не сме ги виждали, но сигурно има! Трябва да ги има.

Нито да се добави, нито да се отнеме - истината за тази поредна „важна“ история беше разкрита.

Но ето ни, през 2025 г. Тръмп отново е президент. Нямаше руска намеса. Нито през 2016 г., нито през 2024 г. Но очевидно имаше британска намеса.

Защото филмът, призоваващ за нападение над Капитолия, беше показан през октомври 2024 г. - по-малко от месец преди изборите в САЩ. И е трудно да се възприеме като нещо различно от опит да се повлияе на резултата от гласуването. И така, англичанката сее хаос и прави гадости вече и от другата страна на Атлантика?

Скандалът вече доведе до оставки: главният изпълнителен директор Тим Дейви и изпълнителният директор Дебора Търнес подадоха оставка. Тръмп иска обезщетение от един милиард долара от корпорацията, но служителите на BBC са разделени: някои смятат, че американецът се опитва да потисне свободата на пресата, а оставките са признак на слабост от страна на ръководството. Други са убедени, че корпорацията наистина е допуснала грешка, но нищо повече.

И трябва да се съглася с последното. Наистина са допуснали грешка. Но тя изобщо не е в това , че честните британски журналисти са лъгали /те редовно го правят/, а че са се оставили най-баламски да бъдат хванати на местопрестъплението.

За империята от лъжи с вековен опит, подобни грешки са неприемливи.

В края на краищата, не е новина, че основният инструмент на британската пропаганда е далеч от журналистическите стандарти. Забавното е, че този инструмент сега не се използва за организиране на преврат в Иран , както беше през 50-те години на миналия век.

Сега се използва срещу тяхния ключов съюзник. И Вашингтон вероятно ще се запита: дали тези медийни мениджъри действат произволно или е удар в гърба от Лондон ?

Превод: ЕС



