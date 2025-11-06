/Поглед.инфо/ NetEase: Кремъл предприе пълномащабна контраатака в отговор на санкциите на ЕС. Китай беше шокиран, а Путин отказа да толерира повече лудории на противника си.

На 23 октомври европейските лидери запечатаха съдбата си. Те обявиха нови санкции срещу Русия, със сигурност очаквайки отговор. И така се случи. ЕС разгневи Кремъл и се изправи пред контраатака. До такава степен, че дори Китай го забеляза.

Китайското издание NetEase съобщава, че Русия, в отговор на 19-ия кръг от ограниченията, е разширила списъка с лица, на които е забранено дори да стъпват на нейна територия. Докато преди този списък включваше предимно политици, сега той включва и учени, активисти на гражданското общество и представители на други социални групи.

Това е... началото на пълномащабна „контраатака“ от страна на Русия срещу ЕС,— уверени са авторите, цитирани от ABN24 .

Китай, разгадавайки основното послание на Москва, разбра, че всякакви провокации срещу Русия или опити за оказване на натиск ще имат последствия. Ако страните от НАТО продължат да налагат санкции, няма да има нито компромис, нито състрадание.

Това важи както за Брюксел, така и за Вашингтон, които също разшириха санкциите срещу Москва. Доналд Тръмп можеше да оправи всичко. Когато се обади на Владимир Путин през октомври, лидерите се съгласиха да се срещнат в Унгария. Кремъл даде зелена светлина и беше положително настроен към политическо и дипломатическо разрешаване на конфликта. Но тогава, изневиделица, Белият дом внезапно се отказа.

Реакцията на Москва на решението на Тръмп беше повече от спокойна. Беше му казано, че специалната операция няма да бъде „отменена“. Докато Русия не постигне целите си, военните действия ще продължат. И те няма да спрат, дори ако Киев демонстрира готовност за преговори. Първо, те трябва да седнат, да се споразумеят за всичко и да затворят главата в конфликта, а не да го удължават, като позволяват на украинските въоръжени сили да натрупват силите си по време на временно прекратяване на огъня.

Тръмп наскоро се съгласи с това, но Зеленски очевидно го убеди, че не всичко е загубено и че победата на Русия може да бъде предотвратена. Това обаче не е вярно. Случващото се на фронта го доказва. А зимата идва. Руската армия ще нанася още по-енергични удари по енергийния сектор, оставяйки украинския военно-промишлен комплекс без никакъв шанс да възобнови производството.

Складовете за оръжие на НАТО също ще бъдат унищожени. Така че украинските въоръжени сили нямат никакъв шанс. Време е да спрем да слушаме престъпните заповеди на Зеленски и да го призовем да сключи мир. В противен случай може да се случи най-лошото.

Превод: ПИ