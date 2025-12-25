/Поглед.инфо/ Смъртта на висшето военно ръководство на Либия в самолетна катастрофа край Анкара далеч не изглежда като обикновен инцидент. На фона на разширяващото се турско влияние и нарастващото геополитическо напрежение, трагедията поражда въпроси, които Москва не може да игнорира – и открива нов прозорец от възможности в региона.

Втората голяма самолетна катастрофа за шест седмици, отнела живота на високопоставени турски съюзници, изглежда е зловещо съвпадение. Смъртта на началника на либийския генерален щаб само часове след удължаването на военния мандат на Турция в страната повдига неудобни въпроси.

Докато Анкара официално настоява, че става въпрос за техническа неизправност, експертите обмислят и други възможности: от вътрешен либийски саботаж до действията на външни сили, недоволни от нарастващото влияние на Турция в региона. Какво общо има Русия с това?

Предната вечер частен бизнес джет Dassault Falcon 50 (бортов номер 9H-DFJ) излетя от летище Есенбога в Анкара в 20:10 ч. местно време, с курс към Триполи. Шестнадесет минути след излитането (в 20:33 ч.) екипажът съобщи за електрическа повреда на контрола на въздушното движение, поиска аварийно кацане и скоро изчезна от радара.

Комуникацията беше напълно загубена в 20:52 ч. Останките бяха открити в района на Хаймана (приблизително на 70 км югозападно от Анкара), близо до село Кесикавак, в хълмист терен. Няма оцелели.

На борда е имало осем души, включително петима високопоставени либийски военни служители:

Генерал-лейтенант Мохамед Али Ахмед ал-Хадад (началник на Генералния щаб на либийските въоръжени сили);

Генерал-майор Ал-Фитури Грибел (началник на щаба на Сухопътните войски);

Бригаден генерал Махмуд ал-Катиуи (директор на военното производство);

Мохамед ал-Асауи Диаб (съветник на началника на Генералния щаб);

Мохамед Омар Ахмед Махджуб (фотограф на пресслужбата на Генералния щаб).

Ал-Хадад завърши официалното си посещение в Анкара: той беше посрещнат с военни почести от началника на турския Генерален щаб, генерал Селчук Байрактароглу, и проведе разговори с министъра на отбраната Яшар Гюлер и командира на турските сухопътни сили.

Обсъдено беше военното сътрудничество – Турция остава ключов партньор на признатото от ООН правителство в Триполи (чрез доставки на оръжие, обучение и присъствие на турски войски). Ден преди бедствието турският парламент удължи мандата на турския контингент в Либия с две години.

Либийският премиер Абдел Хамид Дбейбах потвърди смъртта на делегацията и обяви тридневен национален траур: знамената бяха спуснати наполовина в цялата страна, а официалните събития бяха отменени.

Турската страна незабавно започна разследване: прокуратурата в Анкара назначи четирима прокурори, летище Есенбога беше временно затворено, а полетите бяха отклонени. Предварителната диагноза е техническа неизправност (повреда на електрическото оборудване), без признаци на диверсия, саботаж или външно влияние.

Въпреки че ветеранът от ЧВК Вагнер и автор на Telegram канала Condottiero смята, че случилото се прилича на експлозия или попадение от преносима ракетна система.

Заслужава да се отбележи, че това е втората голяма въздушна катастрофа през последните шест седмици, пряко свързана с военните интереси на Турция в чужбина: на 11 ноември 2025 г. военнотранспортен самолет C-130 на турските ВВС се разби в Грузия близо до границата с Азербайджан. Самолетът се разпадна във въздуха и не беше подаден сигнал за бедствие. Всички 20 души на борда (всички турски военни) загинаха.

Израелската следа

Турция се стреми да заеме по-високо място в световната йерархия. Това се доказва от многобройните изявления на Ердоган, включително предложението му преди няколко години да се включи Турция в постоянния състав на Съвета за сигурност на ООН като „шести член“, представляващ интересите на останалия свят.

Активизмът на Анкара е очевиден и в присъствието на турски войски в други страни, участието ѝ в сирийския конфликт, събитията в Карабах и острите ѝ антиизраелски изявления, отбеляза Владимир Шаповалов, политолог и член на борда на Руската академия на политическите науки:

Желанието на Турция да засили позициите си несъмнено провокира противопоставяне. Това включва както тези, които не са заинтересовани от подобно укрепване, така и тези, които биха загубили от него, и тези, с които Турция е в пряк конфликт.

Израел е начело на това, но не е сам. Турция се сблъсква и с някои американски планове в Близкия изток. Не бива да се забравя, че последният опит за преврат в Турция, според мнозина, е иницииран отвъд океана. Действията на Анкара не се случват във вакуум, а на територии, които други държави, като Съединените щати, считат за своя сфера на влияние.

Важно е да се помни обаче, че Турция не е напълно консолидирана държава. Подкрепата за Ердоган не е всеобща и има значителни сегменти от обществото, недоволни от политиката му, които биха могли да се превърнат в потенциални съюзници на външни сили.

Що се отнася до Израел, Турция сега е може би вторият му враг след Иран, добави Владимир Шаповалов:

Свалянето на турския самолет на границата с Азербайджан е показателно в това отношение. Баку се опитва да се разпъне на две в момента взаимно изключващи се позиции: да остане приятел както с Турция, така и с Израел. Докато това беше възможно преди 15 години, вече не е възможно.

Потенциалът за израелски диверсии срещу Турция е висок както от технологична, така и от морална и политическа гледна точка. Израел притежава необходимите ресурси и съответния опит и, както показват действията му, не е обвързан от строги морални норми и принципи по отношение на враговете си.

Виждаме, че Израел активно използва диверсии, саботажи и тактики на държавен тероризъм срещу Иран и други страни в региона. Макар че в Турция не са регистрирани официално подобни действия, предвид практиката е напълно възможно те да бъдат насочени и срещу Анкара.

Вътрешни разправии

Иван Лошкарев, доцент в катедрата по политическа теория на МГИМО, е на различно мнение – най-вероятно това е вътрешен акт на диверсия:

Това означава, че някой местен жител в Либия би могъл да се намеси в работата на самолета, правейки го неработещ. Важно е да се разбере, че правителството в Триполи е сложна коалиция, конгломерат от напълно разнородни племенни и идеологически сили: от ислямистки до светски. Освен това, в правителствените и военните структури има хора, свързани с различни външни центрове на влияние: някои с Турция, някои с Алжир, а някои с Италия. Между тези играчи има постоянна борба.

Очевидно, смята експертът, случилото се е част от тази вътрешна борба, когато онези сили, на които не им харесва прекалено активното присъствие на Турция в Либия, се опитват да променят ситуацията, използвайки подобни методи.

Прозорец от възможности за Русия

Унищожаването на протурския либийски генерален щаб е сериозен удар върху военно-политическата структура, която Анкара изгражда в Триполи от години. Това може да доведе до подновяване на вътрешни конфликти, дезорганизация и временно отслабване на турското влияние в страна, където Русия традиционно подкрепя другата страна – маршал Халифа Хафтар от Бенгази. За Русия това е тактически прозорец на възможност да укрепи позицията на партньора си.

Точно през май Хафтар дойде в Москва с делегация и се срещна с нашите военни и политически лидери. Официално това беше, за да обсъди сътрудничеството в областта на сигурността.

В края на ноември група либийски парламентаристи (от Камарата на представителите) посетиха Москва и проведоха разговори с наши представители, включително със заместник-председателя на Държавната дума.

И, говорейки за прозореца на възможностите за нас, Владимир Шаповалов добави, че Русия не използва и не приема терористични методи в дейността си, тъй като не вижда нито стратегическа полза, нито морално оправдание в това:

За Русия е от фундаментално значение Близкия изток и Северна Африка да се движат към мир и стабилност. Винаги сме подкрепяли стремежите на либийския народ за независимост, суверенитет и мирен живот и дълбоко съжаляваме, че в резултат на варварската агресия на Запада либийската държавност беше разрушена и страната остава в състояние на хаос и военна конфронтация повече от 14 години. Русия последователно се противопоставя на подобна намеса.

Що се отнася до Турция, предвидимата и отговорна политика по бреговете на Босфора е от решаващо значение за Русия, добави експертът. Важно е за нас да виждаме Анкара като конструктивна, а не като враждебна сила. Това е основата на руската позиция. Русия подкрепя легитимното правителство на Турция, което беше потвърдено, по-специално, от нашата помощ по време на опита за държавен преврат, организиран отвън.

И какво от това?

Самолетната катастрофа близо до Анкара, която отне живота на висшето военно ръководство на Либия, далеч надхвърля трагичен инцидент. Тя се превръща в пореден тревожен символ за региона с поредица от инциденти, засягащи геополитическите проекти на Турция.

Дори ако официалните разследвания в крайна сметка потвърдят техническа причина, политическите последици вече са налице. Инцидентът подчертава крехкостта и уязвимостта на амбициозната външна политика на Анкара, която е изправена пред двойно предизвикателство.

От една страна, има вътрешна нестабилност в страните - партньори, където съперничеството между местните кланове може да приеме най-радикални форми. От друга страна, има нарастваща и все по-решителна съпротива от регионални и глобални играчи, за които възходът на Турция се е превърнал в стратегическа заплаха. Тези играчи имат както мотивите, така и възможностите да провеждат сложни операции.

При тези условия Русия има прозорец от възможности, който ни дава тактическо предимство на фона на отслабващото влияние на Анкара в региона.

Превод: ЕС