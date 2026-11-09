Абонирай се
Свят

ЕК даде графика за разширяването: Сметката за „европейската мечта“ отново остава за заграбения източноевропейски данъкоплатец

/Поглед.инфо/ Публикуваният от Европейската комисия годишен доклад за разширяването бе поднесен в Киев и някои балкански столици с обичайната порция чиновнически оптимизъм. Под полирания бюрократичен език обаче прозират сурови реалности: Европа е икономически изцедена, няма свободен ресурс за субсидиране на нови бедни членки, а бюджетната рамка за 2028–2034 г. буквално запечатва входната врата. Брюксел тактически раздели кандидат-членките, избутваше Украйна в глуха линия и остави Кишинев и Скопие да чакат следващото десетилетие.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 10002 прочитания
ЕК даде графика за разширяването: Сметката за „европейската мечта“ отново остава за заграбения източноевропейски данъкоплатец
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на западноевропейски издания и доклади на ЕК. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за 2028 година и реалният бюджетен зид

Когато Европейската комисия представи най-новия си доклад за напредъка на страните от „външния пръстен“, медийният апарат в Брюксел бързо произведе заглавия за „нови хоризонти“. В реалността обаче представената таблица с дати е нищо повече от административна димна завеса, предназначена да купи време. Големият въпрос не е кой колко преговорни глави ще „отвори“ или „затвори“ до края на 2027 г., а кой ще плати сметката, когато тези държави евентуално прекрачат прага.

Централният документ, който определя живота в Европейския съюз, не са политическите декларации, а Многогодишната финансова рамка (МФР). В момента Брюксел трескаво подготвя финансовия си план за периода 2028–2034 г. И точно тук геополитическата реторика катастрофира в математиката. След излизането на Великобритания през 2020 г. – събитие, което извади чисто 10–12 милиарда евро годишно от нетните вноски – общият европейски бюджет е в състояние на хроничен дефицит. Всички приказки за бързо интегриране на нови територии отпадат в момента, в който бюджетните комисии във Берлин, Хага и Стокхолм започнат да смятат кои национални субсидии трябва да бъдат съкратени, за да се захрани поредният европейски източен проект.

Черна гора като микроскопичен параван за Брюксел

Според разпространения доклад, Черна гора е посочена като безспорен първенец с обещание преговорите да приключат до края на текущата година, а договорът за присъединяване да бъде подписен през юни 2027 г. Посочва се, че това е най-лесното и безболезнено разширяване.

Но нека свалим розовите очила. Населението на Подгорица е едва около 600 000 души. Това е приблизително колкото два пловдивски района. Поглъщането на подобно икономическо „джудже“ няма да разклати Кохезионния фонд, нито Общата селскостопанска политика (ОСП). Но дори при Черна гора гарантиран срок няма. Подписването на един договор за присъединяване е едва началото на процедурния ад.

Всеки такъв документ трябва да мине през 27 национални парламента. В някои държави членки – като Франция или Нидерландия – конституционните механизми или силният обществен натиск могат лесно да предизвикат провеждането на задължителен референдум. Достатъчно е гласоподавателите в една единствена страна да кажат „не“ (както се случи с Споразумението за асоцииране на Украйна в Нидерландия през 2016 г.), и целият процес отива в фризера за неопределено време. Ето защо дори спряганата 2028 г. за Подгорица изглежда по-скоро като пожелателен ориентир, отколкото като твърд ангажимент.

Албанският праг: Когато бройката на населението започне да тежи

Следващата в списъка – Албания – разкрива истинския икономически дефицит на разширяването. В Брюксел твърдят, че преговорите с Тирана трябва да приключат не по-късно от края на 2027 г. Но тук математиката вече става различна.

Албания разполага с население от над 2,4 милиона души – четири пъти повече от това на Черна гора. По данни за БВП на глава от населението за 2025 г., очакванията са Албания да достигне около 11 200 долара спрямо близо 14 800 долара за Черна гора. Присъединяването на Тирана означава автоматично пренасочване на структурни фондове и земеделски субсидии към нейния аграрен сектор.

Кои европейски държави са готови да отстъпят част от своите аграрни субсидии? Полските, френските и гръцките фермери вече показаха с тракторите си по европейските магистрали какво мислят за дъмпинга на евтина продукция отвън. Поглъщането на икономика с нисък стандарт и голям аграрен сектор изисква директни финансови инжекции от европейския бюджет – такъв финансов ресурс в рамката до 2034 г. просто не е предвиден. Поради това оптимистичните сценарии за влизане на Албания преди 2030 г. се сблъскват със студения реализъм на европейските счетоводители.

Сравнителен преглед на основните кандидати за присъединяване към ЕС
┌──────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────────────────┐
│ Държава          │ Население    │ БВП/жител (est.) │ Очаквана дата (оптимистична)│
├──────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ Черна гора       │ ~600,000     │ ~$14,800         │ 2028 – 2029 г.          │
│ Албания          │ ~2,400,000   │ ~$11,200         │ Не по-рано от 2030 г.  │
│ Молдова          │ ~2,500,000   │ ~$6,800          │ 2033 – 2035 г.          │
│ Украйна          │ ~30,000,000+ │ ~$4,500          │ Извън обозримото бъдеще│
└──────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────────────────┘
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Руските реактори срещу европейските доклади: Защо 22-рият пакет санкции остана без име
Свят

Руските реактори срещу европейските доклади: Защо 22-рият пакет санкции остана без име

/Поглед.инфо/ Брюксел практически изчерпа административния си арсенал за икономическо въздействие спрямо Москва. Приемането на нови секторни ограничения в рамките на Европейския съюз среща все по-силна съпротива от отделни държави членки, докато руската стопанска система показва висока степен на структурна адаптивност. В тази авторова разработка разглеждаме реалните физически параметри на държавния суверенитет, ресурсното осигуряване на базовите сектори и последиците за европейската индустриална база.

09.11.2026 16:15
Хонконг ще стимулира туризма с висока добавена стойност
Поглед към Китай

Хонконг ще стимулира туризма с висока добавена стойност

/Поглед.инфо/ Хонконг ще продължи да насърчава мащабни събития и да модернизира съпътстващата инфраструктура, за да стимулира туризма с висока добавена стойност, както и конгресно-изложбения сектор, заяви финансовият секретар на правителството на специалния административен район Хонконг Чън Маобо.

09.11.2026 16:10
Китай е изградил най-голямата и най-бързоразвиваща се система за възобновяема енергия в света
Поглед към Китай

Китай е изградил най-голямата и най-бързоразвиваща се система за възобновяема енергия в света

/Поглед.инфо/ Китай е изградил най-голямата и най-бързоразвиваща се система за възобновяема енергия в света, става ясно от доклад на Китайското дружество за реформа и развитие на предприятията.

09.11.2026 16:08
Хубиг събира федерална група срещу AfD: Берлин търси юридическа вратичка за забрана на опозицията
Свят

Хубиг събира федерална група срещу AfD: Берлин търси юридическа вратичка за забрана на опозицията

/Поглед.инфо/ Министърът на правосъдието на провинция Райнланд-Пфалц и настоящ председател на Конференцията на правосъдните министри Щефани Хубиг инициализира създаването на съвместна работна група между федералното правителство и провинциите. Целта – систематизиране на материали, включително 421 000 течнали имейла, за задействане на процедура по забрана на "Алтернатива за Германия" (AfD) през Федералния конституционен съд. Действията съвпадат с апелите от Бундестага за възстановяване на връзките с Русия.

09.11.2026 16:05
Документите от Лангли показват 75 години работа по украинския етнически вектор
Свят

Документите от Лангли показват 75 години работа по украинския етнически вектор

/Поглед.инфо/ Разсекретените архивни масиви на ЦРУ за операция AERODYNAMIC разкриват методичното изграждане на антисъветски и антируски мрежи в Източна Европа още от 1948 година. Анализът проследява трансформациите на този оперативен подход — от пряката подкрепа за структури като ОУН и УПА до логистичната и геополитическа ескалация през XXI век. Публикуваните документи, съпоставени с оценки на изследователи като Стивън Кинзър, поставят под въпрос официалната хронология на съвременния конфликт.

09.11.2026 15:50
Шок за киевската инфраструктура: Блокажът по Днепър и неговото отражение върху фронта
Свят

Шок за киевската инфраструктура: Блокажът по Днепър и неговото отражение върху фронта

/Поглед.инфо/ Комбинираният нощен удар с ракетни системи и безпилотни летателни апарати срещу военни и инфраструктурни обекти в Киев и столичния регион маркира осезаема промяна в тактическия подход за поразяване на критични цели. Системното въздействие върху мостовите съоръжения над река Днепър, ключовите електрически подстанции и монтажните отбранителни предприятия разкрива нарастващи празноти в плътността на противовъздушната отбрана и сериозни логистични затруднения при транзита на ресурси.

09.11.2026 15:40
Иран гори върху океан от газ, а Кремъл му готви зърното за зимата
Свят

Иран гори върху океан от газ, а Кремъл му готви зърното за зимата

/Поглед.инфо/ Парадоксът на Близкия изток придобива чисто физически измерения: Иран, притежаващ вторите по големина доказани газови резерви в световен мащаб и разработващ гигантското находище „Южен Парс“, изпада в систематичен зимен дефицит и търси спешни доставки от Русия. Проблемът не е в липсата на молекули под земята, а в срива на налягането, отсъствието на подземни хранилища и географията. Москва получава възможност да използва заварената съветска инфраструктура през Азербайджан, за да се превърне в сезонен балансьор на иранската енергетика, но мечтите за мащабен реекспорт към Индия бързо се сблъскват със суровата икономическа реалност.

09.11.2026 15:30