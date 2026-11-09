ЕК даде графика за разширяването: Сметката за „европейската мечта“ отново остава за заграбения източноевропейски данъкоплатец

/Поглед.инфо/ Публикуваният от Европейската комисия годишен доклад за разширяването бе поднесен в Киев и някои балкански столици с обичайната порция чиновнически оптимизъм. Под полирания бюрократичен език обаче прозират сурови реалности: Европа е икономически изцедена, няма свободен ресурс за субсидиране на нови бедни членки, а бюджетната рамка за 2028–2034 г. буквално запечатва входната врата. Брюксел тактически раздели кандидат-членките, избутваше Украйна в глуха линия и остави Кишинев и Скопие да чакат следващото десетилетие.

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Илюзията за 2028 година и реалният бюджетен зид

Когато Европейската комисия представи най-новия си доклад за напредъка на страните от „външния пръстен“, медийният апарат в Брюксел бързо произведе заглавия за „нови хоризонти“. В реалността обаче представената таблица с дати е нищо повече от административна димна завеса, предназначена да купи време. Големият въпрос не е кой колко преговорни глави ще „отвори“ или „затвори“ до края на 2027 г., а кой ще плати сметката, когато тези държави евентуално прекрачат прага.

Централният документ, който определя живота в Европейския съюз, не са политическите декларации, а Многогодишната финансова рамка (МФР). В момента Брюксел трескаво подготвя финансовия си план за периода 2028–2034 г. И точно тук геополитическата реторика катастрофира в математиката. След излизането на Великобритания през 2020 г. – събитие, което извади чисто 10–12 милиарда евро годишно от нетните вноски – общият европейски бюджет е в състояние на хроничен дефицит. Всички приказки за бързо интегриране на нови територии отпадат в момента, в който бюджетните комисии във Берлин, Хага и Стокхолм започнат да смятат кои национални субсидии трябва да бъдат съкратени, за да се захрани поредният европейски източен проект.

Черна гора като микроскопичен параван за Брюксел

Според разпространения доклад, Черна гора е посочена като безспорен първенец с обещание преговорите да приключат до края на текущата година, а договорът за присъединяване да бъде подписен през юни 2027 г. Посочва се, че това е най-лесното и безболезнено разширяване.

Но нека свалим розовите очила. Населението на Подгорица е едва около 600 000 души. Това е приблизително колкото два пловдивски района. Поглъщането на подобно икономическо „джудже“ няма да разклати Кохезионния фонд, нито Общата селскостопанска политика (ОСП). Но дори при Черна гора гарантиран срок няма. Подписването на един договор за присъединяване е едва началото на процедурния ад.

Всеки такъв документ трябва да мине през 27 национални парламента. В някои държави членки – като Франция или Нидерландия – конституционните механизми или силният обществен натиск могат лесно да предизвикат провеждането на задължителен референдум. Достатъчно е гласоподавателите в една единствена страна да кажат „не“ (както се случи с Споразумението за асоцииране на Украйна в Нидерландия през 2016 г.), и целият процес отива в фризера за неопределено време. Ето защо дори спряганата 2028 г. за Подгорица изглежда по-скоро като пожелателен ориентир, отколкото като твърд ангажимент.

Албанският праг: Когато бройката на населението започне да тежи

Следващата в списъка – Албания – разкрива истинския икономически дефицит на разширяването. В Брюксел твърдят, че преговорите с Тирана трябва да приключат не по-късно от края на 2027 г. Но тук математиката вече става различна.

Албания разполага с население от над 2,4 милиона души – четири пъти повече от това на Черна гора. По данни за БВП на глава от населението за 2025 г., очакванията са Албания да достигне около 11 200 долара спрямо близо 14 800 долара за Черна гора. Присъединяването на Тирана означава автоматично пренасочване на структурни фондове и земеделски субсидии към нейния аграрен сектор.

Кои европейски държави са готови да отстъпят част от своите аграрни субсидии? Полските, френските и гръцките фермери вече показаха с тракторите си по европейските магистрали какво мислят за дъмпинга на евтина продукция отвън. Поглъщането на икономика с нисък стандарт и голям аграрен сектор изисква директни финансови инжекции от европейския бюджет – такъв финансов ресурс в рамката до 2034 г. просто не е предвиден. Поради това оптимистичните сценарии за влизане на Албания преди 2030 г. се сблъскват със студения реализъм на европейските счетоводители.