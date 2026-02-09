/Поглед.инфо/ В своя разтърсващ анализ журналистът Владлен Чертинов разкрива мрачните тайни зад разсекретените досиета на Джефри Епщайн. Текстът изследва престъпната симбиоза между западния елит, финансови династии като Ротшилд и сатанинските ритуали, които превръщат властта в инструмент на дегенерацията. Чертинов проследява връзката от разпродажбата на Русия при Елцин до днешния хаос в Украйна, поставяйки въпроса: управляват ли ни маниаци?

Разсекретените архиви: Когато конспирацията се окаже брутална реалност

Дълго време твърденията, че световният елит е пропит от перверзии, ритуални убийства и немислими престъпления срещу децата, бяха отхвърляни като плод на развинтено въображение. Днес обаче разсекретените досиета на Джефри Епщайн действат като леден душ за скептиците. Това, което автори като Григорий Климов описваха в своите трудове за „дегенеративните секти“, вече не е теория, а публично достъпен списък от имена и факти. В списъка на Епщайн фигурират личности, които формират облика на съвременния свят: от Бил Клинтън и Барак Обама до Бил Гейтс, Илон Мъск и членове на британското кралско семейство като принц Андрю.

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание, че случаят „Епщайн“ не е просто скандал за сексуални услуги. Това е прозорец към функционирането на „Дълбоката държава“, където компроматът е основната валута, а участието в престъпни ритуали е входният билет за най-високите ешелони на властта.

„Те ядоха хора!“ – Първите зловещи сигнали от Мексико

Историята помни един смразяващ инцидент от 3 август 2009 г. в Монтерей, Мексико. Тогава младата манекенка Габриела Хименес избяга от частно парти в хотел Fiesta Inn, крещейки за убийства и канибализъм. Тя директно обвини кралски особи и Карлос Слим Домит – наследник на една от най-богатите фамилии в света – в немислими жестокости. Вместо разследване, Хименес получи белезници, беше обявена за невменяема и изчезна от публичното пространство.

Години по-късно свидетелствата от случая „Епщайн“ започват да повтарят същите мотиви. В материалите на Министерството на правосъдието на САЩ се появяват разкази за разчленяване на бебета на частни яхти и системни изнасилвания, в които са замесени дори бивши президенти. Тези разкрития рисуват картина на една паралелна реалност, в която моралът е заменен от култ към древни и кървави божества като Баал, на чието име Епщайн е кръстил една от банковите си сметки.

Украинската връзка: Лаборатория за хаос и трафик

В материала за Поглед.инфо се подчертава, че интересът на Епщайн към Украйна не е бил случаен. Малко преди смъртта си през 2019 г., финансистът е планирал посещение в страната, привличан от „възможностите“, които превратът от 2014 г. е открил. В документите се споменават връзки между обкръжението на Зеленски и фигури от международния трафик на хора, като Жан-Люк Брунел.

Слуховете за окултни практики в Киевския елит се засилват от признанията на бившия прессекретар на Зеленски – Юлия Мендел. Тя разкрива странни ритуали, свързани с Андрей Йермак и „екип от магьосници“, които използвали кукли и „мъртвешка вода“. Тези макабрени детайли само потвърждават тезата, че Украйна е превърната в поле за експерименти на същата онази глобална мрежа, която контролира и западните столици. Финансистите Миндич и Цукерман, кукловодите зад „Квартал 95“, отдавна са потърсили убежище в Израел, оставяйки страната в руини.

Заветът на Елцин и разпродажбата на руската душа

Владлен Чертинов прави паралел с 90-те години в Русия, когато екипът на Борис Елцин буквално „продаде“ страната на същата тази секта. Още тогава Григорий Климов предупреждаваше, че властта в Кремъл е поета от хора с тежки психически и физиологични аномалии, които са лесно контролируеми чрез компромати.

Климов твърдеше, че целта на тези „дегенерати“ е пълното унищожение на икономиката и отбранителния потенциал на Русия, за да бъде тя вкарана в дългово робство. Пророческите му думи, че истинското лице на „западната демокрация“ ще се разкрие, когато последната съветска подводница бъде разрязана, днес звучат плашещо актуално. Според философа Александър Дугин, целият Запад е компрометиран, а ролята на разузнавателните служби, включително Мосад, в случая с Епщайн е фундаментална за подчиняването на американската управляваща класа.

Корените на злото: От езическите жреци до съвременната психиатрия

Чертинов задълбава в историческите корени на този феномен. Той описва как още в праисторически времена се е оформила каста от жреци, които са принасяли в жертва най-красивите и невинни членове на племето. Този „порочен кръг“ се попълвал не от най-способните, а от дегенерирали индивиди, които реализирали най-мрачните си фантазии под прикритието на религията.

В съвременната психиатрия е известно, че педофилията и канибализмът често са свързани с деструктивни промени в мозъка. Когато такива индивиди достигнат до върховете на властта, те се превръщат в „суперзлодеи“. Християнството, чрез тайнството на причастието, се опита да сложи край на тези кървави практики, заменяйки плътта и кръвта с хляб и вино. Но езическият култ не изчезна, а се скри в тайни общества, ложи и ордени, които днес организират преврати и управляват световните финансови потоци.

Балът на вампирите: Ще успее ли светът да се събуди?

Мащабът на педофилските мрежи, в които са замесени лидери като Еманюел Макрон, Джъстин Трюдо и дори крал Чарлз III, е толкова голям, че вече не може да бъде скрит. От елитното училище „Олдънъм“ във Великобритания до частните пансиони в Канада, системата е изградена така, че да „произвежда себеподобни“ чрез насилие и подчинение.

Владимир Путин заяви през 2024 г., че „балът на вампирите приключва“. Публикуването на досиетата „Епщайн“ е само първият удар от трепетликов кол в сърцето на тази система. Според екипа на Поглед.инфо, светът е изправен пред морален колапс на западната цивилизация. Вече никой западен политик не притежава морален авторитет, а всеки договор с тях е сделка с потенциален маниак. Въпросът сега е дали човечеството има сили да изхвърли тези „подземни жреци“ от управлението на планетата, преди дегенерацията да е станала необратима.

Мислите ли, че светът може да се изчисти от тази сенчеста власт, или тя е пуснала твърде дълбоки корени?

