Енергийната криза в Европа: Рязък скок на маржовете на рафиниране и критичен недостиг на горива

/Поглед.инфо/ Европейският пазар на горива навлезе в зона на изключителна нестабилност, задвижвана от рекордни крек спредове, изчерпани търговски резерви и логистични прекъсвания в Близкия изток. В опит да овладеят поскъпването на дизела и бензина, редица правителства в Европа предприемат временни данъчни съкращения и тавани на цените, докато рафинериите отлагат плановите ремонти. Ситуацията се усложнява допълнително от очакваните ограничения върху износа от страна на водещи световни производители.

По публикация на Лехан. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на горивния дефицит: Когато рафинериите отказват спиране

Напрежението на европейския пазар на средни дестилати не е просто реакция на суровия петрол, а директен резултат от прекъсвания по веригата за преработка. Както се посочва в информацията на естонския бюлетин lounaeestlane.ee, позоваващ се на Индрек Саси от Circle K, запасите от горива са достигнали нива, близки до критичния минимум.

Средният крек спред на дизела на базисния европейски хъб Амстердам-Ротердам-Антверпен (ARA) е надхвърлил 89 долара за барел през септември. Това представлява драстичен скок, който отразява физическата липса на готов продукт на пазара, а не толкова недостиг на самия суров петрол. В САЩ същият показател спрямо марката WTI е преминал прага от 102 долара за барел.

Крек спредове и оперативен капацитет (Септември) ┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ Показател │ Стойност │ ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ Дизелов крек спред (ARA хъб, Европа) │ > $89 / барел │ │ Дизелов крек спред (WTI, САЩ) │ > $102 / барел │ │ Натоварване на рафинериите в САЩ │ > 95% (за 15 седмици)│ │ Натоварване на рафинериите в Европа │ ~ 90% │ │ Търговски запаси в ARA (спрямо 2025 г.) │ -22% │ └─────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

Операторите на преработвателни мощности реагират логично на тези маржове. Френската TotalEnergies, според изявления на нейния главен изпълнителен директор Патрик Пуяне, е взела решение да отложи планираната есенна профилактика на рафинерията в Гонфрвил за пролетта. Причината е проста: спиране за ремонт в настоящия момент означава пропускане на исторически висока profit-маржова фаза. Натоварването на мощностите в Европа се оценява на близо 90%, което е с около 9 процентни пункта над шестгодишната средна стойност.

Подобно е положението и от другата страна на Атлантика. Рафинериите в САЩ поддържат коефициент на използване над 95% в продължение на повече от 15 поредни седмици – натоварване, каквото не е отчитано от края на 90-те години на миналия век.

Тази интензивна работа без технически паузи обаче носи скрити рискове. Оборудването работи на пределни режими, което увеличава вероятността от аварийни спирания по-късно през зимния сезон.

Фрагментация на регулациите: Административни спирачки срещу пазарния натиск

Изправени пред скок на цените на дребно – които в САЩ достигнаха $6,51 за галон дизел през септември, а в Европа отбелязаха ръст от близо 24% на годишна база – европейските държави прибягват до спешни фискални и административни лостове.

Предприети държавни мерки в Европа (Октомври) ┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Държава │ Мерки │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Германия │ Снижаване на енергийния данък с 14,04 евроцента/л; │ │ │ планиран таван на цените от януари 2027 г. │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Чехия │ Намаляване на акциза за дизела; таван на цените; │ │ │ подготвян извънреден данък за Orlen Unipetrol. │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Италия │ Споразумения за таван с Eni (€2,19/л) и IP (€1,99/л); │ │ │ над €2,3 млрд. отпуснати субсидии от март насам. │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Латвия │ Сваляне на акциза до минималните прагове на ЕС. │ └──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

Фрагментираният подход вътре в Европейския съюз показва липсата на единен механизъм за реакция. Докато Германия и Латвия използват фискални отстъпки през данъчната система, Чехия комбинира намаляването на акциза с обмислянето на извънредно облагане (windfall tax) върху единствения си рафинериен оператор Orlen Unipetrol. В Италия държавата разчита на договорени прагове с водещите играчи Eni и IP, като цената на дизела бе определена на максималните 2,19 евро за литър за 30-дневен период от края на септември.

Браншовите организации в източния фланг на ЕС също засилват натиска. Естонската асоциация на транспортната горивна индустрия, съвместно с други секторни организации, е отправила искане към правителството в Талин за временно облекчаване на данъчната тежест, за да се предотврати пренасянето на горивните разходи върху цялата производствена верига.

Дали тези административни прагове могат да устоят, ако физическият внос на горива продължи да намалява? Опитът от предишни горивни кризи показва, че изкуственото задържане на цените под пазарните нива често води до пренасочване на търговските товари към съседни юрисдикции без тавани.