/Поглед.инфо/ Докладът на SIPRI за 2026 г. не е просто статистика – той е смъртна присъда за илюзиите на Стария континент. Докато западните лидери ни заливат с лицемерни речи за „ценности“ и „демокрация“, цифрите разкриват зловещата истина: САЩ са захапали 42% от световния пазар на смърт, превръщайки всеки конфликт в златна мина.



От Украйна, която се превърна в черна дупка за една четвърт от оръжейните доставки за Европа, до новия фронт срещу Иран – всичко е прецизно планиран бизнес за сметка на милиони съдби. Истината е отрезвяваща: глобалистите не търсят мир, те превръщат планетата в заложна къща, за да нахранят чудовищните апетити на американския военно-промишлен комплекс. Прочетете как светът беше принесен в жертва на „Нищо лично, просто бизнес“.

Световната търговия с оръжие: факти и тенденции

В началото на 2026 г. геополитическата карта на света изглежда по-фрагментирана и милитаризирана от всякога. Конфликтът в Украйна навлезе в своята четвърта година, превръщайки се в изтощителна война на ресурси, докато новият фронт в Близкия изток – операцията на САЩ и Израел срещу Иран, започнала в края на февруари – добави нов пласт на несигурност. В този контекст последният доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), публикуван на 9 март, предлага критичен поглед върху това как се движат парите и желязото в световната икономика на смъртта. Данните за периода 2021-2025 г. разкриват не само суха статистика, но и дълбока трансформация на глобалното влияние.

Американската хегемония: Нищо лично, просто бизнес

Съединените щати затвърждават позицията си на абсолютен лидер, контролирайки 42% от световния износ на оръжие. Този дял е по-голям от сбора на следващите седем най-големи износители, което подчертава мащаба на американската военна индустрия. Моделът на Вашингтон остава прагматичен – оръжието е не само инструмент за сигурност, но и основен икономически лост. През последните пет години американският износ е нараснал с 27%, докато общият световен пазар се е увеличил едва с 9,2%.

Географията на американските доставки е впечатляваща – 99 държави са клиенти на САЩ. Особено показателен е ръстът в Европа, където доставките са се утроили (+217%). Това е директен резултат от ескалацията в Украйна и стратегията на администрацията на Байдън да използва конфликта като катализатор за обновяване на европейските арсенали с американско оборудване. Докато Европа поглъща 38% от износа на САЩ, Близкия изток остава ключов клиент с 33%, въпреки лекия спад в общия обем спрямо предходния период.

Геоикономическата логика зад новите конфликти

Операцията „Епична ярост“ срещу Иран, започнала в края на февруари 2026 г., често се представя пред публиката като борба за демокрация и сигурност. Реалността обаче е пропита от икономическа логика. Първите седмици на военните действия струват на САЩ близо 2 милиарда долара дневно. Тези разходи трябва да бъдат компенсирани. Решението е просто: масирани продажби на системи за противовъздушна отбрана (като Patriot) и ракети-прехващачи на регионалните съюзници.

Използването на огромни количества боеприпаси за защита от иранските дронове „Шахед“ принуждава страните от Близкия изток да разширяват военните си бюджети до краен предел. Саудитска Арабия, Катар и Кувейт остават в топ 10 на вносителите, като разчитат почти изцяло на американски технологии. По този начин Вашингтон не само постига политическите си цели за сдържане на Иран, но и гарантира дългосрочни договори за своя военно-промишлен комплекс.

Европейският отговор и възходът на Франция и Италия

Европейският съюз като цяло заема 28% от световния пазар, което е две трети от обема на САЩ. Въпреки това, вътре в самия съюз се наблюдават интересни размествания. Франция се утвърди като вторият по големина износител в света с дял от 9,8%. Нейната стратегия за диверсификация работи успешно – тя доставя оръжие на 63 държави, като Индия, Египет и Гърция са водещите ѝ клиенти. Френският износ за Европа е скочил над пет пъти, което показва желанието на някои европейски нации да търсят алтернатива на американската зависимост.

Италия обаче е истинската изненада в доклада на SIPRI. С увеличение на износа от 2,5 пъти, тя вече заема шесто място в света. Основният фокус на италианските производители е Близкият изток (59% от техните продажби), което ги поставя в пряка конкуренция с американските и френските гиганти в този стратегически регион. Германия също отбелязва стабилен ръст от 15%, насочвайки 41% от продукцията си към европейските съседи.

Руската криза и китайската стабилност

Най-драматичният спад в статистиката се наблюдава при Русия. Някогашният колос в търговията с оръжие е свил износа си с катастрофалните 64%, оставайки на трето място с едва 6,8% пазарен дял. Причините са комплексни: от една страна, огромна част от руското производство се консумира директно на фронта в Украйна; от друга – санкциите и политическият натиск върху традиционни клиенти дават резултат. Въпреки това, Индия остава лоялен купувач, поемайки 48% от руския износ, последвана от Беларус и Китай.

Китай запазва петата си позиция с 5,6% дял. Пекин играе по-предпазлива и регионално фокусирана игра. Пакистан купува над 60% от китайското оръжие, което е част от дългосрочната стратегия на Китай за сдържане на Индия. Прави впечатление и присъствието на Сърбия като един от основните европейски купувачи на китайски военни технологии, което е ясен политически сигнал към Брюксел и Вашингтон.

Украйна: Най-големият „вносител“ в света

През периода 2021-2025 г. Украйна официално стана най-големият вносител на оръжие в света с дял от 9,7%. Терминът „вносител“ тук обаче е условен, тъй като по-голямата част от техниката се предоставя под формата на помощ или кредити, които Киев едва ли ще може да обслужва в близко бъдеще. За 13 от 25-те най-големи износители Украйна е в топ 3 на получателите.

Данните са красноречиви за степента на ангажираност на Запада: 94% от полския износ, 69% от чешкия и 50% от датския са насочени към Киев. Основните доставчици остават САЩ (41%) и Германия (14%). Тази статистика потвърждава логиката, че без външна подкрепа конфликтът би приключил много бързо, но по начин, който би означавал безусловна победа за Русия – сценарий, който глобалистите на Запад не са готови да приемат на никаква цена.

Бъдещето: Европа и Азия като нови зони на напрежение

Анализът на SIPRI показва историческо изместване на вноса към Европа. Ако преди десетилетие Азия и Океания доминираха пазара, днес Европа заема първото място с 33% от световния внос. Тази тенденция вероятно ще се задълбочи. Страхът от Русия кара европейските нации не само да купуват, но и да се готвят за мащабен конвенционален конфликт.

В същото време в Азия се подготвя нов взривоопасен коктейл. Тайван, Южна Корея и Япония вече са поели ангажименти за рекордно увеличение на покупките на американско оръжие, опасявайки се от ескалация с Китай. Близкият изток, разтърсван от операцията срещу Иран, също няма да намали темпото. Светът навлиза в ера, в която дипломацията е заглушена от шума на производствените линии за снаряди. Спокойният живот на Земята, изглежда, е оставен в миналото за сметка на икономическия просперитет на оръжейните барони.

