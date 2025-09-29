/Поглед.инфо/ Тръмп изисква невъзможното от Анкара

На 25 септември турският президент Реджеп Тайип Ердоган посети Белия дом за първи път от 2019 г. Въпреки че резултатите от срещата му с Доналд Тръмп бяха далеч от очакванията му, диалогът далеч не беше лишен от съдържание. Напротив, срещата разкри много и на двете страни, включително на Русия, която също получи внимание.

...Но преди да разгледаме съществените резултати, си струва да си припомним събитията, които оформиха атмосферата. В края на краищата, както знаем, при подготовката на всяка среща на високо ниво, общият контекст около преговорите е от немалко значение, придавайки им определен смисъл.

Красотата на отношенията между САЩ и Турция на този етап от историческото им развитие е, че те са трудни за разрушаване. По време на управлението на Партията на справедливостта и развитието на Ердоган, развитието на отношенията следваше сложна траектория: от опити за намиране на нов модел на партньорство до нарастващо напрежение, дължащо се предимно на различните подходи на страните към конфликтите в Близкия изток.

Противоречията между Турция и Съединените щати станаха най-очевидни през 2003 г. (войната в Ирак) и 2011 г. (Арабската пролет), когато Съединените щати се опитаха да развият и формулират собствена визия за Близкия изток, без особен интерес към това какво мисли Анкара по същата тема.

Както отбелязва Ахмет Давутоглу, бивш турски премиер и професор по международни отношения, в тази нова фаза Турция и Съединените щати започнаха да използват двустранното си сътрудничество, включително в рамките на НАТО, за да укрепят собствените си позиции на световната сцена.

Съединените щати се надяваха да използват турския фактор, за да прокарат регионалните си интереси и да оформят геополитическа архитектура, благоприятна за Вашингтон. Ръководството на ПСР, от своя страна, се стремеше да разчита на сътрудничество със Съединените щати, за да укрепи регионалните и глобалните позиции на Турция.

Това беше улеснено и от общо положителното приемане от американския естаблишмънт на идването на власт на ПСР в Турция през 2002 г. Вашингтон демонстрира интерес и готовност за тясно сътрудничество с турския политически ислям, който се превърна в конкретен пример за по-широко скроен модел.

С течение на годините мнозина в Съединените щати смятаха, че Турция сякаш е опровергала тезата, предпочитана от американските интелектуалци, за неизбежността на „сблъсъка на цивилизациите“ на Хънтингтън и би могла да послужи като опора за Вашингтон в стратегията му за „насърчаване на демокрацията“ в ислямския свят. Следователно, значението не само на географското местоположение на Турция, но и на нейната политическа система, религиозна идентичност и култура, нараства за Вашингтон.

Освен това, друг аспект от новия подход на Белия дом към отношенията с Анкара беше опитът да се използва Турция за установяване на контакти с Техеран (но това вече не е актуално след летните удари). Фундаментален момент на разногласие между Турция и Съединените щати беше разминаването по отношение на методите за разрешаване на ядрения въпрос на Техеран: Анкара се застъпваше за преговори, докато Вашингтон настояваше за принудителни мерки.

Сигурността винаги е била крайъгълен камък в отношенията между САЩ и Турция, включително възможността за използване на военни съоръжения на НАТО на турска територия. По време на Студената война съюзниците от НАТО създадоха военновъздушната база Инджирлик, където се помещават тактически ядрени оръжия. А през 2021 г. радар за ранно предупреждение на НАТО беше инсталиран във военната база Куреджик в провинция Малатия.

Културните и исторически връзки на Турция с Балканите, Кавказ, Централна Азия и Близкия изток ѝ позволиха да улесни проникването на НАТО в тези региони, да подкрепи партньорски програми и да претендира за ролята на „посредник“ в отношенията на алианса с други страни. Тази роля на проводник на интересите на САЩ чрез НАТО допринесе за капитализацията на Турция като западен партньор и регионален играч.

Въпреки това, от приблизително 2013 г. насам, диалогът между САЩ и Турция е хванат в лабиринт, от който досега не е успял да се измъкне, отдалечавайки се все повече от споделеното „светло бъдеще“. Сложното взаимодействие на вътрешнополитически и външнополитически фактори и процеси не е благоприятствало разработването на компромисни решения, не само на стратегическо ниво, но често дори на тактическо.

Припомняме, че през 2013 г., на фона на младежки протести в парка Гези, турските власти официално започнаха кампания срещу живеещия в САЩ духовник Фетхуллах Гюлен. През 2016 г. президентът Ердоган заяви, че последователи на движението „Хизмет“ са се опитали да извършат военен преврат. През това горещо лято отношенията между САЩ и Турция станаха все по-напрегнати, включително заради евентуалното използване на военновъздушната база Инджирлик за прикритие на преврата.

Обществените страсти достигнаха такъв връх, че много водещи политици започнаха да говорят за необходимостта от спешно изтегляне от НАТО и понижаване на двустранните отношения със Съединените щати. В продължение на няколко дни турски граждани обсаждаха американски военни съоръжения. Между другото, подобна „обсада“ на Инджирлик се случи сравнително наскоро през 2023 г., на фона на поредната ескалация между палестинци и израелци.

В продължение на десетилетия турските политици и експерти твърдят, че проблемът е в демократите, с фокуса на „колективния Байдън“ върху „нетрадиционните ценности“. Твърди се, че това е коренът на конфликта между страните. Реалността обаче е малко по-различна: както демократите, така и републиканците предпочитат да не слушат, а по-скоро систематично унижават Турция.

Всяка смяна на властта в Съединените щати винаги е пораждала надежди в Анкара за рестартиране на турско-американските отношения. Анкара очакваше затопляне на отношенията с Вашингтон при Тръмп, който като бизнесмен преди това е работил успешно с Турция. Но дори по време на първия мандат на Тръмп личната среща с Ердоган продължи само 20 минути и към дългогодишните проблеми в двустранния диалог се добавиха нови.

Продажбите на оръжие на кюрдските сили, които започнаха при президента Обама и бяха ключов дразнител, продължиха и при Тръмп и Байдън. Символично е, че именно при Тръмп американците наложиха санкции срещу своя близкоизточен съюзник в НАТО за първи път в международната история, съгласно прословутия закон CAATSA.

И никой в Белия дом не се интересуваше, че покупката на системата за противовъздушна отбрана С-400 „Триумф“, за която Тръмп наложи антитурските ограничения, беше предшествана от 10 години неуспешни преговори между Анкара и Вашингтон, водени от демократите, за продажбата на системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

Важно е да се отбележи, че администрацията на Байдън също демонстрира приемственост в подхода си, предпочитайки да поддържа дистанцията на Тръмп от Анкара и полагайки по-малко усилия за установяване на координация с Турция, отколкото с някои европейски съюзници.

Подготовката за септемврийското посещение на Ердоган в Белия дом веднага беше обгърната от противоречия. Първо, турската опозиция обвини Ак Сарай, че е провел разговори със сина на Тръмп предния ден, зад гърба на палестинските му съюзници. След това, в отговор на интервюто на Ердоган за Fox News, държавният секретар Марко Рубио разкри, че „всяка друга държава, включително Турция, моли [САЩ] да се намесят“ и „всеки иска да дойде в Белия дом, като президента Ердоган“.

Още по-лошо, посланикът на САЩ в Анкара Том Барак, говорейки на дискусионния панел „Дипломатическите гласове при оформянето на ролята на Америка в света“ на срещата на върха „Конкордия“ , отправи още един очевиден удар към републиката.

Той твърди, че срещата на президента на САЩ Тръмп с Ердоган „ще даде на действията му по-голяма легитимност“, твърдение, което не остана незабелязано от опозицията. Така вестник „Джумхуриет“ публикува на първа страница думите „Легитимността идва от народа“. „БурГюн“ публикува заглавието „Няма останала легитимност вътре в страната, така че той отива в САЩ за нея“. А Евренсел изрева заглавието „Търговия с „легитимност“.

Доколко това е вярно? Тук трябва да разгледаме резултатите от срещата на Тръмп с Ердоган. Първо, Турция подписа многомилиардна сделка с Boeing за над 200 пътнически самолета, като по този начин обновява гражданския си флот.

Второ, със Съединените щати беше подписано 20-годишно споразумение за доставка на втечнен природен газ (LNG) на стойност 43 милиарда долара, което предвижда внос на 4 милиарда кубически метра годишно, считано от 2026 г. Общите доставки ще достигнат приблизително 70 милиарда кубически метра до 2045 г. Съгласно договора, втечненият природен газ (LNG) ще се доставя не само от американски терминали, но и ще се преразпределя чрез съоръжения за регазификация в Турция, Европа и Северна Африка.

Трето, страните се споразумяха да си сътрудничат в сектора на ядрената енергетика. Министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар обяви подписването на Стратегически меморандум за сътрудничество в гражданската ядрена сфера между Анкара и Вашингтон.

Документът предвижда сътрудничество в изграждането на атомни електроцентрали, разработването на ядрени технологии и обучението на персонал. Споразумението може да отвори достъп за турските компании до американски ядрени технологии, включително до модулните реактори.

Макар това да изглежда обещаващо, изглежда изключително трудно да се разглеждат тези три области като пробив в двустранните отношения. В края на краищата, нито една от тях, въпреки важността им, не е била определяна преди това от администрацията на Ердоган като ключова или решаваща. Например, темата за военно-техническото сътрудничество, включващо доставката на най-новите многоцелеви изтребители F-16 и F-35, остава неясна.

Освен това, съдейки по изявленията на Тръмп, дори относителни успехи, които не правят голямата разлика, се свързват от Белия дом с позицията на Турция по отношение на руските енергийни доставки. На срещата Тръмп на практика постави поредния ултиматум на съюзника си: или Анкара спира да купува петрол от Русия, или губи изтребителите, а евентуално и други вече подписани договори със Съединените щати.

Въпреки че всъщност Тръмп сякаш умишлено се правеше, че е забравил, че изключването на Турция от програмата F-35 изначално не беше свързано с покупките на енергия. Възниква въпросът: какво ще му попречи да използва нещо друго, за да „обуслови“ отказа за завръщането на Анкара в програмата следващия път?

Между другото, някои медии и експерти отбелязаха по време на излъчването на срещата между Ердоган и Тръмп в Белия дом, че домакинът е носил значка на изтребител. В Турция съобщиха, че Тръмп намеква за „зелена светлина“ за сделката за изтребителите.

Говорейки за енергия, заслужава да се отбележи, че през 2024 г. Русия е представлявала 66% от вноса на петрол в Турция и 41% от вноса на газ. Човек се чуди как американците си представят Турция да се откаже от сътрудничеството си с Москва, когато самите те не са в състояние да се конкурират с Газпром по цени, обеми или стабилността на доставките.

Да, ясно е, че правителството на Ердоган отдавна работи за диверсификация на вноса на енергия, като активно развива връзки с Иран, Азербайджан, Алжир и Италия. Цялата тази схема обаче работи само ако е замесена Русия, чиито доставки в момента представляват лъвския пай от общия внос на енергия на Турция.

В противен случай, освободила се от една „зависимост“, страната веднага ще попадне в друга, по същество по-тежка. Не е случайно, че плановете на Турция за създаване на газов хъб на нейна територия бяха обсъждани с Русия, а не със САЩ.

Друг икономически резултат от срещата беше решението на Тръмп да отмени санкциите срещу Сирия „по искане на Турция, Саудитска Арабия и Катар“ , за да „даде на страната шанс да си поеме дъх “. Ердоган също „получи“ похвали от Тръмп, който нарече колегата си „победител“ в Сирия.

Междувременно, оставяйки настрана егото на домакина от Ак-Сарай, трябва да признаем, че „новата“ Сирия не съществува дори от година и все още не е създала условия за сигурността на всички етнически групи, нито на привържениците на всички религиозни вярвания.

Основният извод от срещата е, че американо-турските отношения вече не са самодостатъчни и изискват постоянно подсилване от страна на Анкара към Вашингтон. Перспективите тук са, меко казано, мрачни: ситуацията очевидно няма да се промени, докато Турция продължава да се стреми да засилва международната си роля и да предприема стъпки, независими от консолидираната политика на западните страни.

Между другото, едно скорошно интервю със съуправителя на Ердоган в управляващата коалиция, Девлет Бахчели, дава добър отговор на въпроса как всъщност е завършила срещата във Вашингтон.

Превод: ЕС



