/Поглед.инфо/ Вашингтон и Ереван ускоряват проекта TRIPP в Сюник – ключовия арменски регион на границата с Иран. Зад инфраструктурата (път/жп, енергийни връзки, транзитни такси) прозира и силов компонент, който може да промени баланса в Кавказ – между Иран, Турция, Азербайджан, Русия и Китай.

Като част от проекта „Пътят на Тръмп към международен мир и просперитет“ (TRIPP), Ереван и Вашингтон ще създадат съвместен консорциум, в който Армения ще има решаващ глас, обяви наскоро премиерът Никол Пашинян . Името на тази структура скоро ще бъде определено, като и двете страни ще бъдат представени в борда на директорите, като съотношението им ще зависи от дела на инвестициите.

Освен това, функционирането на „маршрута на Тръмп“ беше обсъдено наскоро с президента Алиев в Копенхаген, включително изграждането на електропреносна линия и газопровод, които „ще бъдат построени по възможно най-бързия начин“.

Според заместник -министъра на външните работи на Армения Мнацакан Сафарян, в момента се обсъжда създаването на съвместен арменско-американски консорциум, който ще включва, наред с други неща, участието на турски компании в изпълнението на TRIPP. Решенията по този въпрос, както и по всичко останало, свързано с проекта, ще бъдат взети от Армения и Съединените щати.

Както заяви по-рано ръководителят на арменското правителство, строителството на железопътния участък в района на Сюник ще започне през втората половина на 2026 г., тоест след парламентарните избори, насрочени за юни. Идеята за създаване на частна компания за управление на коридора първоначално дойде от Турция, чийто интерес към бившата съветско-иранска граница по поречието на река Аракс датира поне от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век.

Очевидно още през септември, около месец след разговорите между Доналд Тръмп, Илхам Алиев и Никол Пашинян във Вашингтон, посолството на САЩ в Ереван предаде на арменската страна проект на междуправителствено споразумение за държавни гаранции за инвестициите в TRIPP.

Споразумението предвижда, че САЩ ще гарантират финансирането за изграждането на пътя, докато Армения ще предостави на американските си партньори правото да го управляват и да събират лицензионни възнаграждения за транзита на пътнически и товарни превози – всичко това за период от 49 или 99 години.

По време на неотдавнашно посещение в Ереван, Брендън Ханрахан, ръководител на Бюрото по европейски и евразийски въпроси на Държавния департамент на САЩ, обеща да предостави „помощ в размер на 145 милиона долара в първия транш от финансирането за изпълнението на проекта TRIPP и свързаните с него споразумения“ и според някои изтекли съобщения в местните медии, средствата вече са преведени.

По време на срещата си с Ханрахан, министърът на вътрешните работи на Армения Арпине Саркисян отбеляза „критичната роля“, която Вашингтон играе в насърчаването на мира между Баку и Ереван. Служителката на Държавния департамент се срещна и с министъра на икономиката на Армения Геворг Папоян, с които обсъдиха начини за разширяване на двустранните икономически връзки и увеличаване на търговията.

Двете страни изразиха готовност да работят заедно за укрепване на икономическите връзки, подобряване на инвестиционния климат и насърчаване на нови инициативи. Изразявайки интерес към проекта и неговата инфраструктура, Папоян обяви във видеообръщение след срещата, че TRIPP е навлязъл във фазата на „практическо изпълнение“.

По време на разговорите с Пашинян на 17 ноември, заместник-държавният секретар на САЩ Алисън Хукър обяви създаването на двустранни работни групи, ръководени от заместник-помощник-държавния секретар по европейските и евразийските въпроси Соната Култър, за изпълнение на проекта TRIPP. Пашинян подчерта новото ниво на сътрудничество между двете страни, отправяйки похвали към настоящия министър-председател.

„Заместник-държавният секретар подчерта, че продължаващото сътрудничество между Съединените щати и Армения, съчетано с напредъка към всеобхватно мирно споразумение между Армения и Азербайджан и нормализиране на отношенията с Турция, обещава да отвори Южен Кавказ като жизненоважен търговски път. Тя вярва, че това ще създаде значителни ползи както за американския, така и за арменския народ, което е възможно благодарение на лидерството на президента Тръмп и премиера Пашинян“, съобщи неговата пресслужба.

Ереван счита за важна „подкрепата на американските партньори за подобряване на инфраструктурата за граничен митнически контрол и непрекъснатото развитие на капацитета на митническите служители“, заяви Едуард Акопян, председател на Комисията по държавни приходи, на 8 декември по време на разговори с Кърн Часни, регионален съветник на Програмата за експортен контрол и гранична сигурност (EXBS) на Държавния департамент на САЩ, и Закари Бартър, директор на Службата за международно сътрудничество в областта на наркотиците и правоприлагането (INL) в посолството на САЩ в Армения.

Страните обсъдиха изпълнението на програмата за помощ на САЩ от 2018 г., насочена към „подобряване на системата за управление на митническите рискове, включително по отношение на повишаване на аналитичните възможности“.

Съгласно заключителното комюнике, страните „...изразиха готовността си да продължат постигнатите споразумения и да разширят сътрудничеството в близко бъдеще, включително като вземат предвид нови регионални инициативи“, чиято същност не е толкова трудна за отгатване .

Активното развитие на военно-политическото партньорство със Съединените щати се доказва и от посещението в Армения на 10-12 декември на делегация от Пентагона, водена от бригаден генерал Крис Маккини, заместник-директор по партньорство, сътрудничество в областта на сигурността и противодействие на оръжията за масово унищожение в Европейското командване, „в подкрепа на споразуменията, постигнати на срещата на върха между Армения и Азербайджан в Белия дом на 8 август“.

Както се посочи от посолството на САЩ в Ереван, Европейското командване „работи в тясно сътрудничество с министерствата на вътрешните работи и отбраната на Република Армения за постигане на споделени цели, които насърчават устойчивия мир, включително разширяване на сътрудничеството в областта на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената отбрана и продължаващата модернизация на арменските въоръжени сили“.

Междувременно чуждестранните медии продължават да коментират плановете на Белия дом да внесе елементи на американско военно присъствие в много обсъждания „маршрут на Тръмп“ (наричан от властите в Баку „Зангезурски коридор“).

Още в края на юли американският посланик в Анкара Том Барак заяви готовността на Вашингтон да подпише договор за наем на участък от границата между Армения и Иран с очевидни геополитически последици за Близкия изток, където САЩ се опитват да реализират различни проекти на пресечната точка на бизнес и политически комбинации (прословутата „сделка с Газа“, проекти за възстановяване на сирийския енергиен сектор и др.).

В настоящия контекст на нарастваща регионална нестабилност е трудно да си представим реализацията на проекта TRIPP без военен компонент под формата на частна военна компания или дори база близо до иранската граница.

Малко вероятно е прекалено тясното военно и политическо сближаване между Ереван и Белия дом, включително евентуалното разширяване на американските разузнавателни възможности в Армения под прикритието на разработване на технологии за изкуствен интелект, да бъде възприето положително в Техеран.

Както заяви по-рано президентът на Азербайджан Илхам Алиев, откриването на железопътни услуги по Зангезурския коридор се очаква през 2028 г., след завършването на 130-километровия участък Хорадиз-Агбенд и други организационни и технически работи. От турска страна „западното“ продължение на коридора ще бъде 224-километровата железопътна линия Карс-Дилучджу, чието откриване е планирано за 2029 г.

Спекулира се, че новосъздаденият маршрут ще бъде снабдяван и с доставки от Зангезурския медно-молибденов завод в Каджаран, едно от най-големите предприятия в Армения. През 2024 г. от тази страна са изнесени 342 000 тона медно-молибденов концентрат (558 милиона долара), от които 78% (435 милиона долара) са отишли за Китай.

Американското желание по някакъв начин да „яхнат“ всички повече или по-малко значими търговски пътища в Евразия често и с право се разглежда в контекста на ескалиращото съперничество с Китай за достъп до природни ресурси. Съгласно някои данни от проучвания, регионът на Сюник съдържа до 8% от световните запаси на молибден, така че поредния кръг от „войните за ресурси“ в Кавказ далеч не е абстрактна възможност.

Руската страна е готова да се консултира с Ереван относно параметрите на инициативата „Пътят на Тръмп“ и евентуалното руско участие, заяви Михаил Калугин, директор на Четвърти департамент на страните от ОНД в руското Министерство на външните работи:

„Подробностите на арменско-американския проект все още предстоят да бъдат проучени. Готови сме да се консултираме с нашите арменски партньори, за да обсъдим както параметрите на инициативата, така и евентуалното руско участие“, тъй като „има достатъчно основания за това.

По същество това, което имаме пред себе си, е участък от маршрута, договорен в рамките на тристранната работна група. Нашата компания, Южнокавказки железници, дъщерно дружество на Руските железници, държи концесия за управление на железопътната мрежа на Армения. Регионът използва руските железопътни линии“.

Освен това, предложеният „път до голяма степен ще преминава през зоната на отговорност на нашите граничари. Членството на Армения в Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) също трябва да се вземе предвид. Ясно е, че нашите партньори не могат да се справят без Русия“.

Може да се предположи, че реализацията на този дългогодишен проект, който може да влезе в практическа реализация през следващата година, ще бъде обсъдена по един или друг начин по време на руско-арменските преговори и консултации в близко бъдеще. Като цяло, бъдещето на TRIPP зависи до голяма степен от това дали заинтересованите страни могат да го предпазят от геополитическа конкуренция. Това вероятно ще се окаже доста трудно.

Превод: ЕС