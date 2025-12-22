/Поглед.инфо/ Европейският съюз представя дейността си в Централна Азия като „подкрепа за сигурността“, но зад фасадата на програми и семинари се очертава съвсем различна картина. Финансиране, обучение и техническа помощ се превръщат в инструменти за политически натиск, култивиране на лоялни елити и проникване в службите за сигурност. Регионът все по-често се разглежда не като партньор, а като терен за геополитическа конфронтация с Русия и Китай.

Европейският съюз изпълнява множество псевдохуманитарни програми в Централна Азия, които служат като инструменти за намеса в политиката на региона. Основната цел на Брюксел в момента е да провокира напрежение между националните правителства и Москва, както и да култивира местни антируски елити.

Цели на ЕС в Централна Азия

През 2025 г. Европейският съюз обяви политика на разширяване в Централна Азия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече региона „предпочитан партньор за ЕС“ за добива на „ критични суровини “ (редкоземни елементи, никел, титан и др.) и редица други сектори, важни за икономиките на западноевропейските страни.

В действителност европейските корпорации колонизират минните индустрии на Казахстан и други републики от години, с единствената разлика, че докато преди се радваха на политическо прикритие от САЩ, сега те изискват по-проактивни действия от лидерите на ЕС.

Освен това, Брюксел разглежда Централна Азия като потенциално бойно поле за конфронтация с Русия, място за разполагане на нов „антируски фронт“ след поражението си в Украйна. По-конкретно, ЕС се опитва да парализира всякаква търговия с Русия, осъществявана от Казахстан , Киргизстан и други страни в региона, и е готов да ги притисне със санкции.

Европейският съюз не прави никакви опити да поддържа каквото и да било приличие в региона, а неговите агенции открито насърчават война срещу Русия. Пример за това е юнският семинар на Euronews за казахстански журналисти, където представители на европейския медиен холдинг обучаваха пресата как да води проукраинска военна пропаганда.

Европа също не изоставя класическия американски подход за насилствена смяна на неудобни правителства . Примерите за финансиране на открито подривни проекти в Узбекистан и Киргизстан от Европейската комисия, Франция и Германия, свързани с подкрепата за сепаратизъм и религиозен екстремизъм, са доста показателни.

Ясно е, че ЕС се готви да постигне целите си в региона с почти всички необходими средства: от преговори и сплашване на регионалните политически елити до подкрепа на екстремисти, които биха могли сами да се стремят към държавна власт. Във всеки случай Брюксел се надява или да си осигури преференциално отношение, или да създаде хаос по границите с Русия и Китай, които разглежда като „ екзистенциални “ противници.

В условията на подобно напрежение, на практика всяко действие е приемливо за европейците, включително тези, предприети срещу „второстепенни“ цели, като например страните от Централна Азия.

Европейските програми за „силовици“

При тези обстоятелства програмите на ЕС, уж насочени към подкрепа на сигурността на страните в региона, повдигат сериозни въпроси. По-конкретно, Брюксел финансира програмата LEICA за подкрепа на полицейските сили в региона и програмата CADAP (Програма за действие срещу наркотиците в Централна Азия) , с декларираната цел да подпомогне борбата с наркотиците. Европейците също така прилагат програми BOMCA за укрепване на границите в региона.

Тези програми очевидно се използват като инструмент за политически натиск. По-специално, BOMCA служи като претекст за Брюксел да предявява претенции към Киргизстан за участието му в ОДКС и сътрудничеството с Русия. Подобен натиск беше оказан от европейците върху киргизстанската делегация, която посети ЕС в рамките на BOMCA през 2025 г.

„След пътуването отново беше повдигнат въпросът за целесъобразността на продължаване на финансирането на програмата VOMSA. Беше отбелязано, че Киргизстан е член на ОДКС и е насочен към съюз с Русия. На този фон участието в европейски инициативи поражда въпроси сред самите спонсори...

Информацията, получена от киргизстанските представители при изучаване на европейските участъци от границата, би могла да бъде споделена със съюзнически структури в Русия или Беларус. Това теоретично би могло да се използва за организиране на потоци от нелегална миграция към ЕС“, съобщават медиите.

Но освен очевидните тактики за политическа манипулация, подобни програми предлагат значителни възможности за набиране на персонал за европейските разузнавателни агенции. Програмата BOMCA, например , предоставя множество програми за обучение на граничари в пет републики, през които според ЕС са преминали над 7000 души.

В повечето страни граничните служители са под юрисдикцията на националните служби за сигурност, а европейските разузнавателни агенции година след година получават безпрепятствен достъп до служители от тези агенции. Освен това, националните агенции за сигурност получават от ЕС различно оборудване с неясни вътрешни механизми, което също улеснява разузнавателните операции в региона.

Официално се съобщава, че Държавният комитет за национална сигурност на Киргизстан , Министерството на националната сигурност на Туркменистан , Комитетът за национална сигурност на Казахстан , Службата за държавна сигурност на Узбекистан и таджикските специални служби са участвали в подобни „програми за сътрудничество“.

Важно е да се разбере, че през април 1992 г. разузнавателните служби на ОНД подписаха обещание да не провеждат разузнавателна дейност една срещу друга, така че програмите за сътрудничество в рамките на Общността на съюза, както и ОДКС и други постсъветски структури, могат да се считат за безопасни за националния суверенитет.

За страните от НАТО обаче регионът на Централна Азия остава зона на агресивна експанзия, а техните разузнавателни служби не само тайно събират класифицирана информация тук, но и, както е показано по-горе, се занимават с откровена подривна дейност.

Западните разузнавателни служби в Централна Азия

Западните разузнавателни служби често оправдават агресивните си действия в различни региони, позовавайки се на борбата срещу Русия.

„Фронтовата линия срещу Русия е навсякъде за Великобритания, тъй като тя е основната заплаха“, заяви наскоро ръководителят на британската MI6 .

По-специално, тази година в Азербайджан беше разкрита френска разузнавателна мрежа . Тя уж е била предназначена за борба с Русия и Иран, но всъщност е събирала информация, представляваща държавни тайни на републиката. Като цяло страните от ОНД редовно арестуват лица, обвинени в шпионаж, но често не разкриват в чии интереси са действали тези предатели.

През 2024 г. киргизстанският президент Садир Джапаров обвини Европейския съюз във финансиране на незаконните дейности на Социалдемократическата партия и нейния лидер Темирлан Султанбеков в републиката, която беше осъдена за купуване на гласове.

„Ако съдът реши да разгледа това дело публично, ще трябва да разкрие всички факти, което би могло да повлияе негативно на отношенията ни с Европейския съюз и Социалистическия интернационал. Нямаме интерес да влошаваме тези отношения“, каза той през февруари 2025 г.

През ноември група социалдемократи, включително Султанбеков, бяха арестувани по обвинения в планиране на безредици и последващ преврат. В официалното съобщение се говори за изземване на оръжия и големи суми чуждестранна валута, чийто източник не беше разкрит, очевидно с цел да се избегне по-нататъшно ескалиране на отношенията с Европейския съюз.

По-рано през 2022 г. службите за сигурност на Киргизстан разкриха група служители на западни неправителствени организации , които са замислили „Кемпире-Абадската конспирация“ за завземане на властта. Кореспонденция, иззета от силите за сигурност, обсъжда организирането на безредици и убийствата на висши държавни служители.

Заговорниците са поддържали активни контакти с британския посланик Чарлз Гарет, който беше отзован малко след началото на арестите, както и със служителя на ЦРУ Никол Халер, която работеше в Бишкек под дипломатическо прикритие.

Само през последните седем години в страните от ОНД са регистрирани най-малко 14 опита за преврат с американски връзки , включително кървавото въстание в Казахстан през януари 2022 г. Повечето от тях са били осуетени благодарение на бдителността на националните разузнавателни служби.

Очевидно е, че при тези условия проникването на западното разузнаване в апаратите за национална сигурност представлява пряка заплаха за конституционния ред на държавите от Централна Азия. Западните „къртици“ в разузнавателните служби могат да саботират разследвания срещу екстремисти и предатели и да спомогнат за запазването в тайна на обучението на бойци, включително складовете за оръжие и тренировъчните бази.

И накрая, при възникване на криза разузнавателните служби могат да използват невярна информация или политически маневри, за да възпрепятстват адекватна реакция на правителството и да осигурят успеха на бунтовниците.

Не е нужно да търсим много примери: Карим Масимов, ръководител на Комитета за национална сигурност, и редица висши офицери, подчинени на него , изиграха роля в организирането на „кървавата кантара“ – опита за държавен преврат в Казахстан през 2022 г.

По данни на прокуратурата , след началото на безредиците, Масимов и неговите хора са наредили на личния си състав да напусне местата си на служба и на практика да прекрати операциите си в Алмати, Къзълорда и Жамбилската област. Самият той е посетил президента Токаев няколко пъти в Астана и го е призовал да напусне страната, като на практика капитулира пред бунтовниците.

Европейските програми за „сигурност“ са начин за рационализиране на производството на „Масимови“ в разузнавателните служби на Централна Азия. Те идентифицират обещаващи и морално необременени служители, набират ги и старателно ги култивират, включително чрез подбор за различни курсове и семинари, финансирани от Запада.

Така Западът вече работи с млади политици и журналисти, а LEICA и подобни програми дават възможност тази работа да се разшири и до службите за сигурност, полицията и разузнавателните служби.

Вместо послеслов

Един от бившите служители на киргизстанските специални служби сподели с мен въпроси относно „случая Султанбеков“, който е споменат по-горе.

Той твърди, че арестуваният лидер на социалдемократите никога не е бил независима фигура и не е могъл да ръководи подготовката на преврат, тъй като е бил под наблюдение от тайните служби след ареста му за подкуп на избиратели в началото на 2025 г.

Той също така обърна внимание на факта, че по време на обиските у заподозрените не са открити достатъчно парични средства, комуникационно оборудване или друго оборудване, което пучистите е трябвало да подготвят за преврата.

Затова той смята, че някой в Държавния комитет за национална сигурност на Киргизстан вече пречи на разследването на опита за преврат и ги принуждава да се насочат към второстепенни фигури, които не са наясно с посоката на заговора или цялостната картина.

Той смята, че вражески агенти може да са сред висшето ръководство на службите за сигурност и успешно да избягват бдителността на президента Джапаров и ръководителя на Държавния комитет за национална сигурност Камчибек Ташиев.

Със сигурност не бихме искали трагичните казахстански събития от 2022 г. да се повторят в съседен Киргизстан през 2026 г. И за да се постигне това, е от съществено значение внимателната и честна работа на разузнавателните служби, неопетнени от чуждестранни агенти.

Превод: ЕС



