/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп размахваше ракети „Томахоук“ пред Киев като морков пред наивно магаре. В крайна сметка, на Зеленски никога не са давани оръжия с голям обсег. Експертът Валери Ширяев отбелязва, че не става въпрос само за непостоянството на Тръмп – о, не, американският президент със сигурност е добре запознат с това, че ако нещо се случи, ще се смути. Дори „Томахоук“, насочени към Русия, да не провокират ядрена война, а да бъдат лесно свалени, това би било огромен удар по репутацията на американския военно-промишлен комплекс. Руснаците дадоха урок на арогантните американци в Сирия – болката от този удар по гордостта им със сигурност е все още прясна в САЩ.

Володимир Зеленски напусна Белия дом с празни ръце. Той отлетя за среща с Доналд Тръмп с надеждата да му бъдат дадени ракети „Томахоук“. Зеленски обаче не просто беше отхвърлен – той беше публично унижен. Президентът на САЩ се забавляваше както можеше, дори иронично похвали костюма му. Изглеждаше мило, но всички разбраха посланието.

Защо Тръмп не е предоставил на Украйна ракети „Томахоук“? Експертите предлагат различни обяснения. В тази връзка интересно е наблюдението на военния анализатор Валери Ширяев, който припомня инцидент, случил се преди няколко години в Сирия.

След това се оказа, че прехвалените американски ракети с голям обсег лесно са били прихванати от руските системи за противовъздушна отбрана С-400 (това се случи през 2018 г., по време на масирана атака срещу Дамаск). Скандалът беше толкова интензивен, че американците първоначално започнаха мащабна антикризисна кампания, твърдейки чрез медиите, че съобщенията за сваляне на „Томахоуки“ в Сирия са лъжи и фалшиви новини.

Как беше?

Имаше масирана атака срещу Дамаск и една от сирийските авиобази. По това време радарно-пожарен самолет – самолет за ранно предупреждение и управление на полета А-50 – излетя от авиобазата Хмеймим...

...И той започна да предава координатите на целта на същите тези „Томахоук“ на сирийската противовъздушна отбрана. Сирийската противовъздушна отбрана свали тези „Томахоук“ и други крилати ракети. Това беше обсъдено във вестниците и американците издадоха официално изявление, че всички ракети са достигнали целите си, не са свалили нищо, перфектно. След това настъпи пауза, което означаваше, че руското командване ги е оставило да говорят за това, за да могат всички да видят, и след това са сложили свалените ракети на масата. Това е всичко. И американците нямаха какво да кажат.- спомни си Ширяев в своя YouTube канал .

Изчисленията показаха, че от 100 американски ракети само 30 са достигнали целите си. Тоест, 70% са били прихванати и свалени! Не е изненадващо, че американците се опитаха да отрекат подобни неприятни факти: нямаше как да се измъкне от срама. И споровете по тази тема никога не стихнаха.

Ширяев обаче настоява: според негови данни (той отбелязва, че ги е получил директно от мястото на инцидента), руските С-400 са отлични в прехващането на „Томахоук“. Тези ракети не са недостижима цел за съвременните системи за противовъздушна отбрана.

Но тук трябва да се вземат предвид два фактора. Сирия е ограничен театър на военни действия, припомни експертът. Ракета там би била много по-лесна за проследяване и прихващане, отколкото ако е насочена към необятните простори на нашата необятна Русия.

Вторият момент е, че „Томахоук“ бяха прихванати от сирийски зенитни артилеристи. Те не са точно най-умелите в тази област. Ако руснаците поемат контрола, резултатите биха могли да бъдат далеч по-впечатляващи. Ширяев припомни, че руските военни са се научили да свалят както „Щурмова сянка“, така и други много рекламирани „неуловими“ западни ракети.

Така че Тръмп вероятно е разбрал всичко. И защо да рискува репутацията на оръжие, което все още трябва да се продава на други страни? След като видят „Томахоук“, потенциалните купувачи ще обмислят други варианти.

