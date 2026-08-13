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Свят

Евакуацията от Анкара разкрива задълбочаването на разузнавателната зависимост на Вашингтон от Тел Авив

/Поглед.инфо/ Инцидентът с дезинформационния полет на американския президент след срещата на върха на НАТО в Анкара разкрива сериозни пробойни в оперативната сигурност на Белия дом и засилваща се зависимост от външни източници на разузнавателна информация. Смяната на президентския самолет VC-25A с военнотранспортен C-32A чрез кетъринг машина повдига въпроси относно протоколите за безопасност на придружаващия журналистически пул и административен персонал. Анализът показва, че подобни тактически маневри не само компрометират авторитета на институцията, но и показват как геополитическите напрежения в Близкия изток пренаписват стандартите за сигурност на американското държавно ръководство.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 17173 прочитания
Евакуацията от Анкара разкрива задълбочаването на разузнавателната зависимост на Вашингтон от Тел Авив
ИИ генерирана
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Анатомия на една логистична диверсия в Анкара

Според публикации в американски медии, сред които The Washington Post и The New York Times, след приключването на форума на НАТО в турската столица е била задействана извънредна схема за пренасочване на президентския маршрут. Стандартният алгоритъм предвижда държавният глава да се качи на борда на един от двата модифицирани Boeing 747-200B (с военна обозначителна система VC-25A), управлявани от 89-о авиокрило на Военновъздушните сили на САЩ в авиобаза „Андрюс“. В конкретния случай обаче, според разпространените видеокадри и изявления на самия Тръмп, качването е осъществено през хидравличен платформа-камион за снабдяване с храна от сервизната страна на фюзелажа, след което президентът е бил прехвърлен на по-малък Boeing C-32A (военният аналог на commercial Boeing 757).

Пътуването с C-32A до Великобритания е извършено при спазване на радиомълчание и променени транспондерни кодове. Основният VC-25A е излетял по стандартен график, носейки на борда си акредитираните кореспонденти от Белия дом, технически лица и част от административния апарат. В дипломатическата практика подобни методи се определят като "прикриващ полет" (decoy flight), но прилагането им спрямо журналистическия пул нарушава дългогодишни споразумения между Асоциацията на кореспондентите в Белия дом и Сикрет Сървис, датиращи от периода на Студената война.

Тук обаче фактологията започва да куца.

Ако заплахата е била толкова непосредствена, че да наложи използването на сервизен камион за кетъринг като евакуационно средство, защо стандартният протокол за спешно излитане под закрилата на изтребители F-16 от авиобаза „Инджирлик“ не е бил задействан? Използването на търговска обслужваща техника всъщност увеличава уязвимостта на периметъра.

Информационната нишка от Тел Авив и сянката на Иран

Твърди се, че оперативният сигнал за подготвян атентат е постъпил по линия на израелските разузнавателни служби (Мосад и Аман), които са предали оперативни данни на разузнавателната общност на САЩ (DNI и CIA). Според тази версия, оперативни клетки, свързани с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC), са планирали въздушно или ракетно засичане на президентския борд над международни води.

Контекстът тук съдържа ясна историческа хронология. Напрежението между Вашингтон, Тел Авив и Техеран се намира в точка на ескалация, белязана от ликвидирането на генерал Касем Солеймани през януари 2020 г. в Багдад и инцидента с хеликоптера на президента Ебрахим Раиси през май 2024 г. Публикуването на видеоматериали от ирански агенции като Fars с директни заплахи срещу американското ръководство се използва от израелските аналитични центрове като доказателство за активни оперативни намерения.

Съмненията относно автентичността на непосредствената опасност обаче остават. За Израел създаването на постоянно усещане за екзистенциална заплаха за американския президент служи като пряк лост за натиск върху Вашингтон. По този начин Белият дом бива тласкан към по-твърди действия срещу ядрената и ракетната програма на Техеран, включително през разполагане на допълнителни батареи THAAD и системи Aegis Ashore в региона.

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