/Поглед.инфо/ Европа тихо изчезва от голямата геополитика. Новият световен ред се изгражда без Брюксел, а ЕС от „главен враг“ се превръща в периферен наблюдател на чужди решения.

Този разказ, не просто съобщава новина, а фиксира симптом. Симптом за дълбока и системна промяна в световната архитектура на властта. В продължение на десетилетия Европейският съюз беше представян като един от стълбовете на колективния Запад – икономически гигант, нормативна свръхсила, морален арбитър и, най-вече, като неизбежен противник на Русия. Днес тази конструкция започва да се разпада. Не с гръм, а с тишина. И точно тази тишина е тревожният сигнал.

Допълнителната информация, която се натрупва през последните месеци, очертава ясен модел. Европейски съюз е изтласкан от ключовите процеси не поради внезапна враждебност, а поради собствената си неспособност да действа като единен стратегически субект. В Близкия изток Европа е сведена до ролята на касичка за хуманитарна помощ. В Иран – до коментатор без инструменти. В Украйна – до платец и логистичен тил, но не и до архитект на решенията. Всичко важно се решава другаде и от други.

Това изместване съвпада с фундаментална промяна във Вашингтон. С връщането на Доналд Тръмп американската външна политика окончателно захвърля идеологическите украси и говори на езика на суровия интерес. В този език няма място за сложни многостранни конструкции като ЕС. Има държави, има сделки, има зони на влияние. Европа, раздробена, зависима и парализирана от вътрешни противоречия, не влиза в тази логика. Тя не е партньор, а инструмент. Не е съюзник, а ресурс.

Внушава се и нещо още по-дълбоко: за Русия Европа престава да бъде екзистенциален противник. Това не е резултат от сближаване, а от обезсмисляне. Когато един актьор няма собствена воля, той не може да бъде враг – той е посредник, изпълнител, ретранслатор. Истинският сблъсък се премества на друго ниво – между големите центрове на властта, които имат капацитета да налагат решения. Брюксел просто не е сред тях.

Към това се добавят и структурните кризи вътре в самата Европа. Деиндустриализацията на Германия, енергийната уязвимост, миграционният натиск, политическата радикализация и разпадът на социалния консенсус превръщат ЕС във вътрешно нестабилна конструкция. Континентът е зает да гаси пожари, докато светът пренарежда картата. И когато си зает да оцеляваш, не можеш да диктуваш правилата.

В този смисъл „първият сигнал“, за който говори материалът, не е конкретно политическо решение, а отсъствие. Отсъствие на Европа от масата, където се вземат решенията. А в геополитиката няма по-страшно нещо от това да не бъдеш нужен. Европа не е победена. Европа е заобиколена. И това е далеч по-фатално.