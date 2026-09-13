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Свят

Европа няма щит срещу Москва: Защо ракетните бленувания на Брюксел опират до суровата ядрена физика

/Поглед.инфо/ Нарастващото напрежение между европейските столици и Москва подхранва опасения от директен военен сблъсък на континента. Въпреки че държавите от НАТО увеличават военните си разходи и доставят все по-далекобойни оръжия, реалните военни възможности на Европа остават критично зависими от САЩ. Военно-техническият баланс, инфраструктурните ограничения и спецификите на ядреното възпиране показват, че самостоятелна европейска ракетна офанзива срещу Русия носи асиметричен риск от саморазрушение, който малцина в Брюксел са склонни да поемат.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 7353 прочитания
Европа няма щит срещу Москва: Защо ракетните бленувания на Брюксел опират до суровата ядрена физика
ИИ генерирана
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Структурната немощ на европейската отбрана

Когато в публичното пространство се спекулира с възможността „Европа да влезе във война“, често се изпуска първичният юридически и административен факт: Европейският съюз не притежава собствена армия, генерален щаб или единна заповедна верига. Всяка евентуална военна акция би била решение на отделни държави или на Северноатлантическия алианс. В рамките на самия ЕС единствено Франция разполага със собствен ядрен арсенал. Великобритания, която вече е извън съюза, също притежава стратегически компоненти, но нейните балистични ракети Trident II (D5) са отбранителен продукт, базиран на американска технология и поддръжка, което прави Лондон структурно зависим от Вашингтон.

Без американските спътникови съзвездия за ранно предупреждение, разузнавателните данни в реално време, логистичните въздушни мостове и мрежите за командване и контрол (C4ISR), оперативните възможности на европейските държави намаляват с пъти. Обявените намерения на НАТО от срещата на върха в Хага за повишаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. показва осъзната липса, но парите не превръщат автоматично хартията в готови за битка дивизии. Натрупването на производствени мощности в европейския военнопромишлен комплекс изисква време, каквото политическите декларации не могат да компенсират.

Асиметрията на ударните системи и противоракетния щит

Чисто технически страни като Франция, Великобритания или държавите, разполагащи с оперативно-тактически комплекси, имат възможност да изстрелват крилати ракети от типа Storm Shadow/SCALP или Taurus. Франция разполага с четири атомни подводници клас Triomphant, оборудвани с балистични ракети M51, както и с крилати ракети ASMPA с ядрена бойна част, базирани на изтребители Rafale. Британският флот разчита на четири подводници клас Vanguard.

Според публични данни от Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) и Международния институт за стратегически изследвания (IISS), руският ядрен арсенал наброява приблизително 4300 оперативно налични и складирани бойни глави, срещу общо около 515 за Франция и Великобритания взети заедно. Това представлява превъзходство от близо 8,3 пъти в полза на Москва. Но същинският проблем за западноевропейските планиращи офицери е не толкова бройката, колкото структурата на сили и средства.

Руската федерация поддържа пълноценна ядрена триада. Тя включва шахтови и шахтово-мобилни междуконтинентални балистични ракети (РС-24 "Ярс", Р-36М2 "Воевода", "Сармат"), стратегически ракетни подводници (проект 955 "Борей" с ракети "Булава") и тежка бомбардировъчна авиация (Ту-160, Ту-95МС) с крилати ракети Х-101. Допълнително в оперативен строй влизат хиперзвукови планиращи блокове "Авангард". Европа не разполага с аналог на тези мобилни наземни комплекси или хиперзвукови системи.

Показател / Оръжейна системаРуска федерацияФранция + Великобритания
Общ ядрен арсенал (оценка)~4300 бойни глави~515 бойни глави
Структура на триадатаПълна (Наземна, Морска, Въздушна)Непълна (Предимно Морска, ограничена Въздушна за Франция)
Наземни МБР (шахтови/мобилни)"Ярс", "Сармат", "Авангард"Няма налични
Противоракетна отбранаА-135/235 (Москва), С-500, С-400Patriot, SAMP/T, Aegis Ashore (Защита от тактически ракети)

Противоракетната отбрана на европейския континент съдържа сериозни дупки. Системите Patriot PAC-3, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS и базираните в Румъния (Девеселу) и Полша (Редзиково) американски комплекси Aegis Ashore са проектирани предимно за прехващане на балистични ракети с маък и среден обсег или единични заплахи. От самото НАТО нееднократно е заявявано, че европейският сегмент на ПРО не е оразмерен за неутрализиране на масиран удар с междуконтинентални балистични ракети. От своя страна Русия притежава специализираната система за ПРО на Московския промишлен район (А-135/А-235), допълнена от ешелонираните комплекси С-500 "Прометей", С-400 "Триумф" и С-300В4. Никой военен експерт не твърди, че руската отбрана е стопроцентово непробиваема, но тя предлага многослойна защита, каквато в Западна Европа просто липсва като инфраструктура.

Механиката на бавната ескалация

Основният риск от пряк военен конфликт не произтича от внезапно решение за масиран първи удар. Историческият опит показва, че големите сблъсъци са резултат от верига от действия, всяко от които е изглеждало локално и контролируемо на моментното ръководство.

Първоначално се доставя леко оръжие, последвано от тежка бронетехника, артилерия и ракети с по-голям обсег. В следващия етап се появяват логистични специалисти, инструктори и оператори на високотехнологични системи за разузнаване и насочване. Логиката на ескалационната стълба сочи, че следващите стъпки обикновено включват опити за налагане на зони, забранени за полети, изпращане на военни контингенти за охрана на тилови обекти и в крайна сметка – директен огнен контакт при поражение на бази за дислокация.

В този процес всяка от страните може да се подведе по замисъла, че противникът ще се поколебае да направи следващата крачка. Тук се крие сериозният изчислителен проблем: ако европейска държава нанесе ракетен удар по руска територия със собствени платформи, Москва няма правно или военно задължение да ограничи отговора си единствено в границите на Украйна или да използва само конвенционални средства.

Възниква и въпросът за гаранциите по Член 5 от Вашингтонския договор. Изключително спорно е дали САЩ биха рискували пряка ядрена обмяна на удари с Москва и унищожение на собствените си градове, ако европейски съюзник поеме инициативата да извърши самостоятелна атака, провокирала ответния удар. Липсата на абсолютно автоматична реакция в американската ядрена доктрина е фактор, който в европейските столици често бива игнориран от политическото говорене.

Европа постепенно преустройва отбранителната си промишленост и пренасочва финансови ресурси към въоръжаване, но реалното съотношение на сили, суровият недостиг на противоракетни средства и пълната липса на стратегическа дълбочина правят пряката ракетна конфронтация с Русия авантюра с опустошителен край за европейската инфраструктура.

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