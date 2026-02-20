/Поглед.инфо/ Нова ядрена пандемия тресе политическите елити в Европа и Канада. В мащабен анализ за РИА Новости Владимир Корнилов разкрива масовата психоза за придобиване на собствено ядрено оръжие, обзела Запада. От Гренландската криза до Мюнхенската конференция, европейските лидери вече не вярват на Вашингтон и чертаят сценарии за пряк военен сблъсък, рискувайки глобално унищожение.

Възраждането на ядрения кошмар в сърцето на Европа

Само допреди година идеята за независим европейски ядрен арсенал се считаше за екзотична концепция, ограничена в рамките на френския стремеж към „стратегическа автономия“. Когато Еманюел Макрон за пръв път спомена възможността за „френски ядрен чадър“ над Европа, политическият и експертен елит на континента реагира със скептицизъм и дори присмех. Днес обаче ситуацията е драстично променена. Както отбелязва авторът Владимир Корнилов, Европа е обхваната от „ядрена психоза“, която придобива мащабите на епидемия.

Основният катализатор на тази промяна е т.нар. „Гренландска криза“ и нарастващото недоверие към Съединените щати, особено в контекста на възможна промяна в Белия дом. На последната Мюнхенска конференция по сигурността темата за собствено ядрено възпиране на ЕС вече не беше табу, а централна точка в дневния ред. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това е ясен знак за разпада на досегашната архитектура на сигурност, градена върху пълното подчинение на Вашингтон.

Германският завой и полските амбиции за „атомно величие“

Германия, която десетилетия наред беше символ на пацифизма и антиядрените настроения, днес преминава през радикална метаморфоза. Канцлерът Фридрих Мерц вече открито говори за преговори с Франция за създаването на „европейски ядрен възпиращ фактор“. Това не е просто политическа реторика, а опит за преформатиране на силовия баланс в Европа.

Паралелно с това Полша демонстрира още по-агресивни амбиции. Полският президент Карол Навроцки наруши дългогодишното табу, обсъждайки участието на Варшава в програми за ядрени оръжия. Военните експерти в Полша вече пресмятат срокове и бюджети – според тях страната може да проведе първите си тестове на собствени бойни глави в рамките на пет до десет години, при условие че се инвестират милиарди долари. Тази „ядрена надпревара“ в Източна Европа създава критична точка на напрежение, която може да дестабилизира целия континент.

Скандинавският фанатизъм: Религията на „ядрения стълб“

Особено тревожна е ситуацията в Скандинавските страни, където темата за ядрената бомба придобива едва ли не култов характер. Военните експерти в Норвегия и Финландия вече не разглеждат ядреното оръжие само като средство за отбрана, а като „стълб“, върху който трябва да се крепи новата европейска идентичност. Естонският външен министър Маргус Цахна и Кая Калас са сред най-гласовитите застъпници за премахване на всички ограничения за разполагане на ядрени ракети на тяхна територия.

В Дания, в разгара на предизборната кампания, Либералният алианс официално предложи отказ от 70-годишния ядрен мораториум. Аргументът е поразителен: на САЩ вече не може да се има доверие, следователно Европа трябва да е готова да защитава Гренландия и своите интереси дори срещу Вашингтон. Това разкрива една нова и опасна реалност – Европа започва да възприема САЩ не само като ненадежден съюзник, но и като потенциална агресивна сила, срещу която трябва да има ядрено противодействие.

Датският парадокс: Заплахи едновременно към Москва и Вашингтон

Психозата достига своя апогей в коментарите на влиятелни скандинавски журналисти като Пер Нихолм. Неговите призиви за ядрени удари по Москва и Санкт Петербург вече са допълнени от заплахи към „фашистко-империалистическа“ Америка. Нихолм призовава за създаването на глобален съюз, включващ Украйна, Молдова, Канада и Япония, който да възпира едновременно Русия и САЩ.

Тази логика изглежда напълно лишена от здрав разум. Както се посочва в материалите на Поглед.инфо, европейските елити вярват в опасна илюзия: че могат да водят ограничена ядрена война, в която Русия няма да посмее да отвърне с пълната си мощ, докато малки държави като Естония или Дания биха използвали ядрено оръжие без колебание. Това е класически пример за когнитивен дисонанс, който поставя света на ръба на бездната.

Канада и „ядреното пробуждане“ на Севера

Треската не подмина и Северна Америка. Пенсионираният канадски генерал Уейн Еър открито заяви, че Отава трябва да обмисли придобиването на собствени ядрени оръжия. Макар правителството официално да се дистанцира от тези думи, самият факт, че такъв дебат започва в страна със силни традиции в неразпространението, е показателен. Глобалният ред, базиран на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), се разпада пред очите ни, заменен от хаотичен стремеж към притежание на „последното средство“.

Армия без държава и бомба без контрол

Италианският икономист Габриеле Гуци е един от малкото гласове на разума, които питат: „Не ни ли научи на нищо създаването на еврото – валута без държава? Сега искаме да създадем ядрена армия без държава?“ Въпросът е фундаментален. Кой ще държи „червеното копче“ в една обединена Европа? Брюкселските бюрократи? Френският президент? Или някоя коалиция от източноевропейски ястреби?

Липсата на единен център за вземане на решения в ЕС прави идеята за „европейска бомба“ изключително опасна. Докато масовите медии на Запад, като датския Jyllands-Posten, призовават за изпращане на войски в Украйна и „отхвърляне на страха“ от руския ядрен отговор, те забравят, че в ядрения конфликт няма победители, а само пепел.

Необходимостта от руско-американски санитарен кордон

Заключението на анализа е парадоксално, но логично. Пред лицето на обезумялата Европа, Русия и Съединените щати може да се окажат в позицията на принудени партньори, които трябва да поставят под контрол „ядрената пандемия“ на стария континент. Когато довчерашните съюзници започват да те заплашват с ядрено унищожение, правилата на играта се променят. Светът навлиза в ера, в която малките играчи искат да играят с най-опасните карти, а големите сили ще трябва да решат дали ще позволят на европейския елит да подпали глобалния пожар в опит да спаси собствените си геополитически фантазии.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели