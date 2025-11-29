/Поглед.инфо/ Какво всъщност стои зад мирния план на Доналд Тръмп за Украйна – спасение от Трета световна война или политически капан за Русия и Европа? Докторът по политология и експерт по кибер- и международна сигурност Саймън Ципис разкрива защо ЕС вече е загубил войната, как НАТО може да се срине под тежестта на собственото си лицемерие и защо Украйна рискува не само територията си, но и държавността си.

Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте в канала „Поглед.Инфо“.

Водещ: Владимир Трифонов. Гост: Саймън Ципис – доктор по политология, експерт по киберсигурност и международна сигурност.

В първа част на разговора обсъждаме така наречения мирен план на Доналд Тръмп за урегулиране на руско-украинския конфликт – документ, който според много западни политици почти дословно повтаря условията на Москва. Ципис показва защо този план можеше да спаси десетки хиляди животи, ако беше приет преди години – и защо днес той идва твърде късно и на много висока цена.

Как Тръмп и Путин, според критиците, действат като бизнес партньори, а Украйна е превърната в „страничен ефект“;

Защо Европа и НАТО вече са изгубили тази война , но отказват да признаят поражението си;

Какво означава условието за числеността на украинската армия и къде е скритият капан – подмяна на ВСУ с войски на НАТО на украинска територия;

Защо всяко забавяне на мирния процес води до нова загуба на територия за Киев и укрепване на позициите на Москва;

Рискът след две години – при евентуално връщане на демократите в Белия дом – Европа да бъде залята от голям американски военен контингент и светът реално да застане на ръба на Трета световна, включително ядрена война.

Ципис коментира и идеята за федерализация на Украйна и специален статут за Донбас като единствен реалистичен вариант да се избегне нова, още по-кървава гражданска война. В същото време той показва как приемането на мирен план в сегашния му вид може да доведе до исторически унизителна капитулация на ЕС и до разпад на блока НАТО, който се е доказал като „герой само срещу слаби държави“.

Вижте тази първа част на разговора, за да разберете какво всъщност означава „мирен план“ в свят, в който Украйна воюва, НАТО се крие зад нея, а Европа рискува да изгуби и сигурност, и субектност.

Втората част на интервюто – скоро в канала „Поглед.Инфо“.

