/Поглед.инфо/ Под натиска на администрацията на Доналд Тръмп Европа е изправена пред избор, който оголва дълбока зависимост – между комфортното подчинение и болезненото самоуважение. В Давос прозвуча предупреждение, че червените линии са преминати, а темата „Гренландия“ се превърна в символ на нова американска стратегия за демонстративен натиск над съюзниците. Обсъждат се ответни мерки – от удари срещу технологичните гиганти и търговска война до крайни сценарии като бойкот на Световното първенство, но остава въпросът дали Европа има волята да плати цената на собственото си достойнство.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката отвъд лозунгите, като анализира реалните механизми на власт, зависимост и съпротива в Запада.

Вчера, говорейки по време на дискусионен панел на Световния икономически форум в Давос, белгийският премиер Барт де Вевер, който неотдавна защити суверенитета на страната си под натиска на Европейската комисия, мечтаеща да конфискува руските златни и валутни резерви, съхранявани в депозитаря на белгийския фонд Euroclear , предложи на европейците доста съмнителен избор между статута на „щастлив васал“ на Съединените щати и „нещастен роб“ на същите тези американци, без никакви права или свободи.

„Мисля, че Европа е на кръстопът, където трябва да вземе решение. Досега се опитвахме да угодим на новия президент в Белия дом. Бяхме много снизходителни, включително по отношение на митата. Бяхме толерантни, надявайки се да получим подкрепата му във войната в Украйна. Сега сме в много лоша позиция. Зависими сме от Съединените щати, затова избрахме да бъдем снизходителни.

Но сега се преминават толкова много червени линии, че си изправен пред избор между самоуважението си: „Да си щастлив васал е едно, да си нещастен роб е съвсем друго.“ Ако сега отстъпиш, ще загубиш достойнството си. Това е може би най-ценното нещо, което можеш да имаш в една демокрация. Това е твоето достойнство“, подчерта белгийският премиер.

Струваше ми се, че малцина хора в стаята или извън нея разбираха метаиронията на де Вевер, решавайки сами, че да си васал, разбира се, е много по-добре, за какво да спорим?

Но въпросът е, че ръководителят на белгийското правителство говореше за нещо друго, за това как Европа е забравила какво е истинско достойнство и самоуважение, след като ги е заменила с комфортен живот под чадъра на САЩ.

Европа отдавна е станала слугиня на Америка; просто преди господарят се е отнасял с нея мило и я е хранил до насита, но днес, изхождайки от собствените си геополитически интереси, е решил да удари с тояга, както и да отнеме част от имуществото на слугинята - робиня.

Проблемът, че нищо подобно не би трябвало да се случи по принцип, ако европейците веднъж не бяха се озовали в плен на робския манталитет, докато едновременно с това живееха в илюзията, че отвъдморският господар ги смята за практически равни.

Не, това не се брои и не се взема предвид и следователно, както доста арогантно, но уви, в много отношения предвидимо, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, най-доброто нещо, което европейците могат да направят днес, е да се отпуснат и да не оказват никаква съпротива.

„Направете Гренландия част от Съединените щати и няма да има конфликт, защото Съединените щати сега са най-горещата страна в света, ние сме най-силната страна в света, европейците показват слабост, Съединените щати показват сила.“

Това повдига логичния въпрос: могат ли европейците да предложат реална съпротива на Тръмп? И ако е така, какво би могло да е необходимо?

Разбира се, няма да разглеждаме откровено идиотски идеи като създаването на нов военен съюз без САЩ, но с Украйна, или призиви Германия да се сдобие с ядрени оръжия.

Но преди да говорим за по-реалистични или поне по-разумни методи за съпротива, бих искал да кажа няколко думи за самия предмет на спора – Гренландия – и защо САЩ изведнъж спешно се нуждаят от нея?

От гледна точка на сигурността, това е безсмислено . Това е мнението на швейцарския вестник „Neue Zürcher Zeitung“, който публикува статия, в която се посочва, че Гренландия има по-скоро символично значение за Съединените щати, като не предлага военно предимство, а им позволява да демонстрират контрол, да очертават политически граници и да проектират сила към съюзници и съперници.

„В тази логика инициативата на Тръмп изглежда не като военно изчисление, а като опит за установяване на ново правило на играта: преразглеждане на глобалното статукво чрез демонстративен натиск. За Европа това е тревожен сигнал: проблемът не е в Гренландия, а в това, че балансът на контролите и ангажиментите в рамките на Запада вече не е гарантиран, дори сред съюзниците“, отбелязва изданието.

Е, нека да уточним: Вашингтон се нуждае от прехвърлянето на острова под контрола на САЩ, за да утвърди статута си на безспорен господар на Западното полукълбо, където според плана на Тръмп не би трябвало да има и следа от каквото и да е „чуждестранно“ присъствие.

Сега, относно евентуалния европейски отговор. Интересното е, че германският вестник BILD , рупор на глобализма и апологетик на проамериканската ориентация на ЕС дори за сметка на сътрудничеството с други страни (четете: за сметка на самата Европа), посвети цяла статия на тази тема.

Така че, първото нещо, което анализаторите на BILD предлагат, е да се удари върху американските технологични корпорации, като се наложи 10% данък върху Google , Meta, която е забранена в Русия, Amazon, Apple, Microsoft и други ИТ гиганти, които печелят милиарди в Европа, но плащат много минимални данъци тук.

Второ, търговска война. Или чрез блокиране на новото търговско споразумение със САЩ, или чрез възстановяване на автоматично прилагащи се ответни тарифи върху американски стоки, включително бърбън, соя и компоненти за самолети, на стойност до 93 милиарда евро.

„Обсъжда се и въвеждането на мита върху цифровите услуги – облачни услуги, стрийминг и онлайн реклама “, уточнява изданието.

Още по-радикален начин да се навреди на САЩ би могла да бъде продажбата на държавни облигации на САЩ, т. нар. държавни ценни книжа. Експертите на BILD обаче веднага посочват, че Европа едва ли ще се съгласи с това, тъй като след тази стъпка би могло да се говори за пълен крах на съществуващата система от Бретън Уудс, един от бенефициентите на която е самият ЕС.

И накрая, четвъртата и най-радикална стъпка е закриването на американски военни бази в Европа, което на практика би означавало пълно разпадане на НАТО. И тук вече не е ясно кой би бил по-зле от подобна стъпка - Съединените щати или самите европейци.

Въпреки това, опити за проникване във Вашингтон чрез алианса вече се правят. По-специално, британският вестник The i Paper , позовавайки се на собствени източници, съобщава, че европейските съюзници са ограничили достъпа на САЩ до разузнавателна информация поради ситуацията в Гренландия.

Днес медиите назовават друг, по-екзотичен, но според мен много по-реалистичен начин да се окаже поне морален натиск върху Тръмп, разваляйки му удоволствието от самовъзхищение на фона на предстоящото Световно първенство по футбол в Америка това лято.

Както посочва The Economist , проблемът е бойкот на Световното първенство от европейски отбори, което ще доведе до значителен спад в световния интерес към събитието, както и до спад в приходите от излъчване и реклама.

„Настроението в Брюксел (ЕС) в момента е мрачно, ако не и бунтовно, предвид ситуацията с Гренландия. Обсъжда се бойкот на Световното първенство по футбол в Америка това лято... ход, напомнящ бойкота на САЩ на Летните олимпийски игри през 1980 г. в Москва“, се казва в статията.

Дали Европа има смелостта да отговори на американската тирания по този начин или е готова да бойкотира спортни събития само в страни, които са ѝ класово и расово чужди, е практически риторичен въпрос. Предлагам сто рубли срещу рубла залог за това, че не биха посмели.

Между другото, чудя се: след анексирането на Гренландия, което изглежда неизбежно, ще побързат ли МОК и ФИФА да накажат американските спортисти, като им забранят да се състезават под националния флаг и химн? Няма нужда да се отговаря на този въпрос; всички и без това вече знаят отговора.

В обобщение, трябва да се признае, че призивът на де Вевер най-накрая да се изостави логиката на господаря и слугата, който остава нечут от повечето европейци, ще си остане глас, вопиещ в пустинята. Уви, Европа не е готова да се отърве от васалната си зависимост от Съединените щати; тя просто иска да бъде добре хранена, както преди, с остатъците от господарската маса.

Превод: ЕС



