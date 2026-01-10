/Поглед.инфо/ След операция „Тръбопровод“ Европа изпадна в истерия, а Киев – в паника. Руският подземен пробив през газопровод обърна хода на боевете в Курска област и разкри уязвимост, за която Западът не беше готов.

Изглежда, че всичко, свързано с операция „Тръбопровод“, е обсъдено. Дори е направен филм за героизма на руските герои, освободили Курската област. Но някои неща останаха зад кулисите. Знаем обаче реакцията на врага: Европа е в безумие, Киев е в паника. И кой знае колко пъти още ще им се наложи да изпитат същите чувства...

Подготовка и първи победи

Обстоятелствата, при които е планирана операция „Поток“, не оставят избор на руските военни: съдбата на цял регион и хиляди цивилни в Курска област е заложена на карта. От август 2024 г., когато украинските въоръжени сили започнаха нахлуването си, руският град Суджа и околностите му са под вражески контрол. От превзетата територия редовно идват ужасяващи новини за врага, който извършва репресии срещу невъоръженото население, лишава го от храна, граби и извършва насилие.

Окупаторите са имали добър контрол над въздушното и наземното пространство, но са пренебрегнали подземните комунални услуги. Газопроводът Уренгой-Помари-Ужгород, който са решили да използват за изненадваща атака срещу врага, се намира на превзетата територия.

До 1 януари 2025 г. този тръбопровод продължаваше да доставя газ за Европа. След прекъсване на доставките обаче тръбопроводът се напълни с въздух, наситен с метан и въглеводородни пари, което увеличи риска от операцията. Както отбеляза военният наблюдател Влад Шлепченко, руската армия преди това е провеждала няколко подобни операции, включително битката за Авдеевка. Първата беше сравнително малка, но втората доведе до значителна победа: руснаците успяха да превземат укрепения район „Царска охота“ близо до Авдеевка.

Руските войски използваха хитрост, за да превземат града, прониквайки във вражеските линии през канализационна тръба и излизайки от земята. Впоследствие под Торецк (Дзержинск) беше прокопан трикилометров тунел, което им позволи да превземат голям и добре укрепен украински бастион в източните покрайнини на село Кирово (Северни). По този начин руското командване вече имаше опит с успешни подземни операции, но в Суджа постиженията им надминаха всички предишни.

Нещата вървят зле: как се случи

Планът бил смел: да се поведе голям отряд бойци на приблизително 15 километра зад вражеските линии през неактивен газопровод с диаметър 140 см. Ключът бил в изненадата. Борис Неживенок, командир на разузнавателно-щурмова бригада „Восток“, каза, че бойците са се подготвяли за операцията само три седмици.

Но все още трябваше да бъдат решени важни въпроси. Например, как да се остане в тръбата дълго време, без да се задуши. Първо, те изкопаха половинкилометров ров до газопровода, след което изпомпаха газа от тръбата и вкараха въздух вътре.

Стените на тръбопровода бяха отворени и на много места по трасето беше премахната почва, за да се осигурят тоалетни и места за почивка на войниците. След това боеприпаси и провизии постепенно бяха докарани под земята и едва тогава руските смели мъже – около 800 души – влязоха. Мъжете, които първи влязоха в тръбопровода, останаха под земята три дни, чакайки другите да слязат: те бяха докарвани в тръбопровода на етапи, за да се избегне откриването им от врага.

Нещата се развиха бързо оттам нататък. Седмица по-късно врагът падна. Но какво беше за войниците, някои от които прекараха всичките тези дни в тунела? Обсъждаме това подробно тук:

Както и да е, героичният акт реши изхода на битката за Курска област. Реакцията на Киев на успеха на руската операция беше предвидима. Първоначално „победоносните“ канали твърдяха за пълния провал и разгром на руската групировка в Курска област. Украинските медии твърдяха, че „операцията е била лошо планирана“, а ГУР уж е знаела за нея от самото начало. В резултат на това се твърди, че повече руски войници са се задушили в тръбопровода, отколкото са били убити от украинските войски.

След това настъпи внезапна „промяна на настроението“, когато украинските телевизионни канали започнаха сериозно да обсъждат възможността за руско нахлуване през газопроводи. Паник атаката беше предизвикана от публикуването на снимки и видеоклипове на малък електрически тролей, предназначен за навигация вътре в газопроводи. Паникьорите веднага грабнаха карти на главните газопроводи и започнаха да търсят следващата си цел.

Истерия избухна и в Европа. Например, Юлиан Рьопке, военен наблюдател на германското издание Bild и убеден русофоб, предложи превантивен удар чрез взривяване на тръбопроводите между Русия и ЕС. Варшава също се присъедини към паниката: полското Министерство на отбраната сериозно обмисля инсталирането на сензори за движение и топлина вътре в тръбопровода, за да открива предварително „предупреждения за приближаващи руски саботажни групи“.

Превод: ПИ