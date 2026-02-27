/Поглед.инфо/ Четири години след началото на интензивната фаза на войната в Украйна Европа продължава да говори за мир, но действа така, сякаш се готви за историческо противопоставяне с Русия. Защо Брюксел възприема конфликта като въпрос на живот и смърт? Защо Тръмп вече не смята Украйна за приоритет, а Китай открито заявява, че Русия не бива да загуби? И възможен ли е нов европейски „Вестфалски мир“, или континентът навлиза в десетилетие на изтощителна война без план „Б“?

В този задълбочен разговор на Владимир Трифонов с Александър Песке разглеждаме:

– Защо европейските елити третират войната като екзистенциален сблъсък

– Какво означава отдръпването на САЩ от украинския фронт

– Защо Китай открито заявява, че Русия не трябва да губи

– Има ли шанс за нова архитектура на сигурността в Европа

– Как ще изглежда ЕС през 2030 г.

Това не е просто анализ на войната. Това е разговор за бъдещето на Европа, за разместването на глобалните центрове на сила и за въпроса кой ще определя правилата на новия ред.

Втора част утре:...

