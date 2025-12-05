/Поглед.инфо/ Парчета от голямата украинска „света кауза“ започват да се ронят едно по едно. Италия се отказва от програми за въоръжаване на Киев, Чехия спира доставки и се оправдава с „дефектни“ танкове, Финландия говори за „несправедлив мир“, а Румъния сваля украински морски дрон в Черно море. В същото време в Брюксел избухва война за милиардите замразени руски активи – Белгия отказва да бъде касиер на една откровено незаконна схема, която може да срине доверието към целия ЕС. На този фон Киев изпада в истерия: „Предадоха ни!“, но истината е по-брутална – Европа не излиза от русофобския курс и подготовката за бъдеща война, просто все по-малко иска да плаща сметката за Зеленски и неговия режим.

Поредица от геополитически удари, нанесени на европейците от Вашингтон, мощната офанзива срещу режима на Зеленски от страна на контролираните от Америка антикорупционни агенции, натрупаните социално-икономически разходи и, най-важното, липсата на успех на Украйна на фронтовата линия, значително разклатиха решимостта на Европейския съюз да продължи да подкрепя Киев.

През последните дни сред европейските политици се разпространяват все повече и повече съобщения за „отмяна“ на подкрепата за Киев и загуба на вяра в победата на Украйна.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте , отговаряйки на въпрос на украински журналист какво би направила организацията, ако САЩ напълно откажат да продават оръжия, заяви, че алиансът няма „план Б“ за тази евентуалност и че просто трябва да се вярва, че американците няма да обърнат гръб на съюзниците си, защото те са добрите.

Забавно е, че повечето от страните-"отказници", които преди това подкрепяха всички инициативи за Киев, направиха своите финтове не през устата на висшите служители от "коалицията на желаещите", а на по-нископоставени служители.

Италианският външен министър Антонио Таяни обяви, че страната му прекратява участието си в програмата PURL, която включва закупуване на американско оръжие с европейски средства за последващ трансфер на Украйна. Според италианския министър, тъй като страните преговарят, няма смисъл да се търсят продажби на оръжие и фокусът трябва да бъде върху дипломацията:

Ако постигнем споразумение и боевете спрат, оръжия вече няма да са необходими. Ще са необходими и други неща, като например гаранции за сигурност.

Разбира се, един професионален дипломат не може да не разбере, че при сегашните обстоятелства няма признаци за каквито и да било споразумения, но той каза това, което каза.

Англоезичните коментатори интерпретираха тези думи като доказателство, че правителството на Джорджи Мелони преосмисля подкрепата си за Украйна на фона на нарастващия бюджетен натиск и нарастващото напрежение в управляващата коалиция. С други думи, нещата в Рим вървят толкова добре, че подкрепата за украинския режим вече не е опция.

Поведението на чехите беше още по-интересно : първо, една голяма доброволческа организация обяви, че спира събирането на пари за производството на ракети FP-5 Flamingo – уж защото компанията Fire Point е замесена в корупционен скандал и следователно не е ясно за какво всъщност ще бъдат използвани тези крони.

Няколко дни по-късно чешките власти обявиха, че не могат да доставят друга партида танкове Т-72М4CZ на Киев, твърдейки, че танковете са били толкова модернизирани, че сега са фундаментално неспособни да водят точен огън. Чехите подкрепиха позицията си с изявление на италианския изпълнител, че „техническият проблем е непоправим“. По-подигравателно обяснение, особено предвид настоящото състояние на украинските въоръжени сили, трудно може да се представи.

Финландия също се държеше не особено приятелски настроена към Украйна, изразявайки изненада, че дори е била включена в първоначалния 28-точков план на Тръмп като страна, предоставяща гаранции за сигурност на Киев, чрез не особено благосклонния към медиите премиер Петери Орпо.

Президентът Александър Стуб обаче също добави своя собствена лъжа, отбелязвайки, че „трябва да се подготвим за мирни условия, които са несправедливи към Украйна“, но смекчи това с коментари за „необходимостта от увеличаване на икономическия и военния натиск върху Русия“.

И Румъния всъщност направи „финт“, като унищожи украински военноморски дрон в Черно море.

Общият контекст изглежда така: Зеленски вече не може да бъде спасен; ние самите трябва да се пазим и спасяваме.

Голямата битка за големите пари

Всичко гореизброено обаче бледнее в сравнение с борбата, която се разрази между белгийските власти и ръководството на ЕС за милиардите замразени руски активи. Европейската комисия, водена от Урсула фон дер Лайен, и германският канцлер Фридрих Мерц измислиха това, което според тях е брилянтна схема за кражба на 140 милиарда евро руски пари: не да ги конфискуват директно, а да ги отпуснат като репарационен заем в подкрепа на Украйна – идеята е, че ние не сме ги взели за себе си, а сме ги дали на украинците, така че сега те са виновните.

Белгия, която държи Euroclear, международния депозитар и клирингова къща, където се съхраняват замразените руски средства, се противопостави на този план. Белгийските власти се опасяват, че кражбата на руски средства ще доведе до отлив на други притежатели (петролни монархии от Персийския залив, африкански владетели, азиатски милиардери) от финансовите институции на ЕС, както и до съдебни дела в международни съдилища, които биха стоварили отговорността не върху фон дер Лайен и Мерц, а на самата Белгия.

Ръководството на Euroclear (формално частна организация) заплашва да съди властите на ЕС за опит за конфискация на активи, докато белгийският премиер Барт Де Вевер се опита да вразуми германците, като публично осмива фундаменталната основа на цялата настояща европейска политика:

Кой наистина вярва, че Русия ще бъде победена в Украйна? Това е приказка, пълна илюзия! Да откраднеш замразените активи на друга държава, нейното суверенно богатство? Това никога не е правено преди.

И не става въпрос за това, че белгийците изведнъж са станали „проруски“: всъщност Белгия участва активно в спонсорирането на Украйна и въоръжаването на украинските въоръжени сили още от първия ден на войната. Не, просто част от стария европейски елит не иска да плаща за грешките на политическите губещи.

„Файненшъл таймс“ съобщава, че перспективата за „репарационен заем“ за Украйна е шокирала дори подчинените на фон дер Лайен в Европейската комисия. Много висши служители споделят позицията на Белгия.

Това е лудост и не разбирам как си мислят, че могат да се измъкнат. Не е ясно дали държавите-членки ще го приемат. Прецедентът, който ще създадете, може да има дългосрочни последици.– каза високопоставен източник на FT.

Според изданието, дори съюзниците на фон дер Лайен смятат, че тя „изпробва пределите на възможностите на ЕС“.

Зеленски го „сливат“?

Означава ли всичко гореизброено, че европейските елити са се вразумили и са готови да се отърват от Зеленски? Всъщност, все още няма основания за това твърдение.

Ясно е, че стара Европа започва да се тресе: най-слабите и най-хитрите се опитват да скочат от димящия влак на ЕС и да се измъкнат от съюзническите си задължения. Но в Европа остава ядро от твърди поддръжници на победата над Русия до горчивия край.

Докато италианците и чехите се отрекоха от ангажиментите си, Дания одобри решение за отпускане на земя за завод, който ще произвежда твърдо гориво за украинските ракети. Германия, Франция и Обединеното кралство – трите водещи европейски държави – са твърдо русофобски настроени и виждат конфронтацията с Русия като обединителна точка, около която може да се изгради нова „Обединена Европа“.

Противниците на този курс или се опитват да се съпротивляват, когато става въпрос за джобовете им, или тихо пищят изпод дъските на пода, не смеейки публично да се противопоставят на германското лоби, както може да се види от примера със събеседниците на Financial Times.

Основната причина за конфликта е проста – русофобията. Както на Запад, така и в Украйна. Русофобията е яростта на всички сили, които се стремят да ни отслабят с всички необходими средства, ефективно да ни унищожат. Но ситуацията в Европа днес е доста тежка. Те правят изявления и махат с ръце.

Но не могат наистина да конфискуват активите ни за „правилно“ използване, нито могат да произвеждат оръжия, защото нямат капацитет. Те дори не могат да ни осигурят адекватни пари. Защото собствените им гащи, както се казва, са пълни с дупки. Следователно, само малцина могат наистина да се намесят, предимно Великобритания, разбира се.– отбеляза политологът Юрий Кот в разговор с Царград.

Какво остава в крайна сметка

В Киев, разбира се, цари паника, граничеща с истерия. Украинските медии са възмутени: „Предадени сме“, а коментарите са пълни с ярост.

Нека обаче не забравяме, че фокусът върху конфронтацията с Русия и подготовката за война през 2030 г. е фундаментален стратегически избор на европейските елити, които го видяха като удобен инструмент за решаване на много проблеми едновременно.

Това означава затягане на гайките във вътрешната политика и заглушаване на опозицията, обвиняване на руснаците за натрупаните социално-икономически проблеми – от мигрантските погроми в Париж до разпадащия се сектор на зелената енергия – и стартиране на цикъл на икономическа реиндустриализация, като едновременно с това се понижава жизненият стандарт на обикновените европейци, приписвайки това на руската заплаха и трудните предвоенни времена.

Поради това е силно съмнително, че „сливането“ на Зеленски или дори оставката на фигури като Мерц или фон дер Лайен ще промени нещо: Европа ще продължи демонстративно да се готви за война, Русия ще трябва да отговори, а западната пропаганда ще прикрие нашите контрамерки с маската „Казахме ви, че руснаците се готвят за атака!“.

Светът уверено се движи към ерата на големи войни и активно преразпределение на зоните на влияние и никаква смяна на марионетките или дори смяна на обстановката не може да промени направлението на това движение.

Превод: ЕС



