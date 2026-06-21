/Поглед.инфо/ Навръх 85-годишнината от германското нападение срещу СССР руският публицист Дмитрий Седов разглежда предупреждението на Киев към Минск не просто като пореден епизод от войната, а като част от много по-дълъг исторически конфликт. В текста се преплитат спорове за кръстоносните походи, Талерхоф, украинския национализъм, ролята на Запада и опасността от ново разширяване на военната конфронтация в Източна Европа. Материалът показва как историческата памет все по-често се превръща в оръжие на съвременната политика.

Датите понякога говорят повече от дипломатическите ноти. На 22 юни Русия отбелязва 85 години от началото на германското нахлуване в Съветския съюз – събитие, което остава фундаментална част от историческата памет не само на Русия, но и на Беларус, Украйна и всички народи на бившия СССР. Именно на този фон руският публицист Дмитрий Седов разглежда последните предупреждения от Киев към Минск като нещо много повече от поредна размяна на остри политически реплики.

Поводът е известен. Според различни публикации украинската страна е отправила предупреждения към Беларус във връзка с присъствието на руски военни сили и техника на беларуска територия. Реалният военен смисъл на подобни изявления остава спорен. Беларус продължава да бъде съюзник на Москва в рамките на Съюзната държава и Организацията на договора за колективна сигурност, а след 2022 г. руското военно присъствие там се превърна в постоянен фактор в регионалната архитектура на сигурността. Затова въпросът не е дали Киев е доволен от това положение. Очевидно не е. Въпросът е защо подобни послания се появяват именно сега и какво реално целят.

Седов отговаря по свой начин. Той не анализира случващото се през призмата на оперативната обстановка по фронтовете или през военния баланс между Русия и Украйна. Вместо това поставя конфликта в историческа рамка, която обхваща почти цяло хилядолетие. В неговия разказ съвременната конфронтация не започва през 2014 г., нито през 2022 г. Тя е продължение на много по-дълбоки цивилизационни противоречия между Изтока и Запада, между православния свят и различните форми на западна експанзия.

Тази теза не е нова за руската консервативна публицистика. Още през последните две десетилетия тя постепенно се превърна в част от официалния политически речник в Москва. В него все по-често се срещат препратки към кръстоносните походи, към превземането на Константинопол през 1204 г., към религиозните конфликти в Източна Европа и към сложната история на западните руски земи. Разликата е, че след началото на войната в Украйна подобни исторически аналогии започнаха да се използват много по-интензивно и много по-настойчиво.

Тук обаче се появява един важен въпрос. Доколко историята обяснява настоящето и доколко настоящето започва да пренаписва историята според текущите политически нужди?

Проблемът не е само академичен. Всяка война създава собствена историческа карта. В Киев днес националната памет е изградена около борбата за независимост от Москва. В Москва същите събития се разглеждат като част от по-широк конфликт срещу руския свят. Полша има своя версия. Литва има своя. Унгария също. Историческите спорове постепенно престанаха да бъдат предмет на университетски аудитории и се превърнаха в част от държавната политика.

Седов обръща специално внимание на темата за русините и лагерите Талерхоф и Терезин по време на Първата световна война. Това е действително съществуваща историческа тема, макар и сравнително непозната извън специализираните среди. В руската историческа литература Талерхоф често се представя като един от първите европейски лагери за политическа репресия през XX век. Именно около тези събития се изгражда значителна част от историческата памет на русинските общности в Централна Европа.

Но тук възниква друго противоречие. Ако човек разгледа внимателно съвременната политическа карта на Европа, ще види, че религиозното разделение отдавна не е основният двигател на политическите конфликти. Днешният Европейски съюз не функционира като религиозен проект. НАТО също не е религиозен съюз. Политическите решения в Брюксел се вземат от бюрократи, икономисти, експерти по сигурността и партийни лидери, а не от духовници. Затова обяснението на съвременната криза единствено чрез противопоставянето между католицизъм и православие оставя твърде много въпроси без отговор.

Икономиката например отсъства почти напълно от подобни интерпретации. А именно икономиката обяснява голяма част от днешните процеси. Европа инвестира десетки милиарди евро във военна индустрия. Германия променя следвоенния си модел на развитие. Полша изгражда най-голямата сухопътна армия в Европейския съюз. Румъния се превръща във все по-важен логистичен център за НАТО в Черноморския регион. Пристанищата, железниците, ремонтните бази и енергийните коридори често казват повече за бъдещето на конфликта, отколкото идеологическите декларации.

Военната логика също изглежда по-прозаична от историческите аналогии. За Киев Беларус представлява потенциален северен плацдарм за руски операции. За Минск Украйна е източник на постоянен риск от разширяване на войната. За Москва беларуската територия остава ключов елемент от стратегическата дълбочина на западното направление. В тези сметки няма романтика и няма средновековни кръстоносци. Има радари, летища, складове за боеприпаси, транспортни възли и системи за противовъздушна отбрана.

Именно тук се крие една от особеностите на настоящия конфликт. Докато политиците говорят за ценности и история, военните мислят за гориво, резервни части, дронове, комуникации и мобилизационни ресурси. Войната се оказа много по-индустриална, отколкото мнозина очакваха през 2022 г. Фабриките за боеприпаси, производствените линии за безпилотни системи и капацитетът на железопътната инфраструктура придобиха значение, сравнимо с това на танковите армии от миналия век.

Затова и предупрежденията към Беларус трябва да бъдат разглеждани внимателно. Те могат да бъдат част от информационен натиск. Могат да бъдат предназначени за вътрешна аудитория. Могат да представляват сигнал към Москва. Не може да бъде независимо потвърдено, че зад тях стои подготовка за реална военна ескалация. Числата засега не показват концентрация на сили, която да подсказва непосредствено откриване на нов фронт между Украйна и Беларус.

Седов вижда в тези събития доказателство за възраждането на стар исторически конфликт. Мнозина в Русия вероятно ще се съгласят с него. Мнозина в Украйна ще възприемат подобна гледна точка като пореден пример за идеологическа интерпретация на войната. Между тези две позиции остава една по-неудобна реалност. След повече от четири години мащабна война историческите аргументи постепенно започват да заместват рационалните. Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-често участниците търсят оправдание в миналото.

Това може би е най-тревожният аспект на цялата ситуация. Историята е необходима за разбирането на настоящето, но когато се превърне в основно политическо оръжие, тя започва да затваря пространството за компромиси. Ако противникът е просто политически опонент, могат да се водят преговори. Ако е представен като наследник на вековен враг, възможностите за договореност рязко намаляват.

По тази причина текстът на Седов е интересен не толкова с конкретните си оценки, колкото с това, че показва накъде се движи част от руската обществена мисъл през 2026 г. В нея войната все по-малко се разглежда като спор за територии, сигурност или геополитическо влияние и все повече като историческо противопоставяне с много по-дълбоки корени.

Дали подобен прочит ще определя бъдещата политика на региона, предстои да видим. Засега фактите показват друго: фронтовете остават активни, военните бюджети растат, дипломатическите канали са ограничени, а историческите спорове стават все по-остри. В такава среда всяка символична дата започва да носи политическа тежест, която далеч надхвърля календарното си значение. 22 юни е именно такава дата – не защото променя реалността, а защото показва колко различно различните страни продължават да разбират една и съща история.