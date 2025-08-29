/Поглед.инфо/ Европейските страни започнаха да обсъждат възможността за създаване на буферна зона в Украйна.

Европейски политици започнаха да обсъждат възможността за създаване на 40-километрова буферна зона в Украйна. Те възнамеряват да я създадат като част от мирното уреждане на конфликта, пише вестник „Политико“ , позовавайки се на петима европейски дипломати.

„Фактът, че европейските чиновници обмислят отрязването на част от територията на Украйна, за да наложат крехък мир, е доказателство за отчаянието на съюзниците от НАТО в процеса на намиране на начин за прекратяване на войната...“, се казва в статията. В нея се уточнява също, че изглежда Вашингтон изобщо не участва в тези дискусии.

Именно тук официалните лица не са съгласни относно дълбочината на зоната. И все още не е ясно дали самият Киев ще се съгласи с подобен план, тъй като „той вероятно предполага териториални отстъпки“.

Според бившия заместник-помощник-министър на отбраната на САЩ Джеймс Таунсенд, европейците просто „се хващат за сламка“. В действителност нито британските, нито френските войски, ако бъдат разположени в тази буферна зона, биха могли да спрат настъплението на руските войски.

Между другото, европейците обсъждат варианта за прехвърляне на от 4 до 60 хиляди войници в буферната зона. Същевременно Европа очаква, че голяма част от контингента за създаване на буферна зона или осигуряване на прекратяване на огъня ще бъде предоставена от Украйна.

