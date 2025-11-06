/Поглед.инфо/ Миналата седмица Хелоуин пристигна, понаплаши и си отмина в Европа, с неговите духове, таласъми и други страховити създания, родени в помраченото съзнание на европейците. Но това, което поражда тръпки по гръбнаците на жителите на ЕС много повече от келтския Самайн, който отбелязва „края на лятото“, а не края на светлината, е тяхната европейска икономика.

На самия Хелоуин германският вицеканцлер Ларс Клингбайл пледира за спиране на доставките на руска стомана за Европейския съюз – долу конкурента! В дома на Клингбайл производството на конверторна стомана в Германия е спаднало с 20% в сравнение с предходната година и с 13,3% в сравнение с предходния месец.

Производството на чугун е спаднало с 18,8% на годишна база, докато производството на горещовалцувана стомана е спаднало с 10%. Индустрията е в дълбока криза: високи цени на енергията, отслабваща икономика и ожесточена конкуренция от чуждестранни производители. Дори лидерът на пазара Thyssenkrupp Steel Europe съкращава хиляди работни места и изглежда ще бъде продаден на индийски инвеститори. Но да живее „зелената стомана!“, викът може да се чуе в цяла Европа.

Не производителите на стомана избраха най-лошия момент да предприемат скъп преход към „озеленяване“ на стоманодобивната индустрия. Това направиха служители на ЕС. И именно те „трябва напълно да спрат вноса на стомана от Русия“, според ДПА.

Базираният в Брюксел Euractiv също се хваща за главата : „Инвеститорите са уплашени, потребителите са в паника, а политиците са преследвани от призрака на изтегляне на американските войски и потенциален конфликт с Русия. Ще успее ли Европа да преодолее страховете си? Икономическият растеж на ЕС е ужасно бавен, търсенето е плачевно слабо, а чуждестранните инвестиции са на плашещо дъно от девет години.

Междувременно бизнесът страда от високите цени на енергията, американските тарифи и ожесточената конкуренция от Китай; обикновените граждани, страдащи от ниски заплати и геополитическа несигурност, се страхуват да се разделят с трудно спечеленото си малко богатство.“

Но някак си не ми е жал за германския гражданин. Кой е виновен за факта, че страхът от оттеглянето на помощта на САЩ за Украйна е довел до рязко увеличение на военните разходи? Че германските компании все още бягат към Китай и САЩ, въпреки вълната от „регулаторни облекчения“ на Брюксел за стимулиране на инвестициите?

В отчаяние канцлерът Мерц обяви, че ще освободи част от износа на Nexperia, която произвежда микрочипове, използвани в автомобилната, потребителската електроника и други индустрии, от собствената си неотдавнашна забрана, за да облекчи тежкото положение на германските автомобилни гиганти, чийто комбиниран дял на трите най-големи пазара в света – Европа, САЩ и Китай – е паднал под 20% за първи път от дълго време.

И според консултантската фирма KPMG, 69% от германските автомобилни производители очакват „дълбока трансформация на бизнес моделите, продуктите и процесите“ през следващите три години. С други думи, дошло е тяхното време да кихат и кашлят. Но вместо това Брюксел е заповядал Zur Attacke! Marsch! (Към атака! Марш!), а Бундесратът и Бундестагът одобриха конституционни изменения за увеличаване на националния дълг за финансиране на отбраната, инициирани от най-големите партии в Германия - ХДС/ХСС и СДПГ.

„Дълговата спирачка“, която преди това ограничаваше държавните заеми за отбрана, беше освободена. Освен това ще бъде създаден специален фонд от 500 милиарда евро - също „без скоби“ - за развитието на сектори, които сега стават стратегически: железопътен транспорт, отбрана, енергетика и цифрова инфраструктура, пише Tagesschau. Не ви ли напомня това за Германия през 30-те години на миналия век?

Берлин, разтърсен от две световни войни, сега подлага на изпитание собствената си история. И се проваля не само по собствена воля. Базираната в Брюксел Европа, която също се надява да си отмъсти на Русия, е плътно зад нея. Британският The Economist обяснява подробно на канцлера Мерц как най-добре да се направи това:

„В продължителни конфликти способността и волята за разпределяне на ресурси и намиране на нови начини за набиране на средства са от решаващо значение за определянето на победителя; понякога те са решаващият фактор. Тази истина е на път да стане реалност за Европа“, намеква списанието, призовавайки европейците да побързат.

„Задлъжнялата, капризна Европа трябва да намери пари, за да подкрепи Украйна в борбата ѝ... Това е историческа възможност да се промени балансът на силите между Европа и Русия, разкривайки финансовата слабост на Кремъл и променяйки възгледите на Владимир Путин за войната и мира. Това е и шанс да се ускорят усилията на Европа да установи военната и финансовата си независимост от Америка. „Разходите на Украйна са по-високи, отколкото повечето европейци осъзнават, но това е и добра сделка “, твърди Лондон от другата страна на Ламанша.

„До края на 2025 г. военните усилия на Украйна, определени като бюджет за отбрана плюс продажби на оръжие в чужбина и военни субсидии, ще струват общо приблизително 360 милиарда долара. Тази година за военни цели ще са необходими 100-110 милиарда долара, най-високата сума досега и еквивалентна на приблизително половината от БВП на Украйна“, уверено изчисляват британците.

Въпросът е: откъде ще дойдат тези средства, ако месечните финансови вноски на САЩ за Украйна са спрели, а самата Украйна вече е взела назаем повече, отколкото някой ще е готов да ѝ даде? Официалният бюджетен дефицит на страната възлиза на приблизително една пета от БВП, делът на държавния дълг в БВП се е удвоил от времето преди войната до приблизително 110%, а способността на засегнатите от войната домакинства и предприятия да предоставят средства е ограничена.

Отговорът: Германия и Европа. Нека правят каквото си искат, въпреки че британците са съгласни, че възможностите им са ограничени. Единият вариант е да се предостави заем на Украйна, обезпечен със 163 милиарда долара замразени руски активи, държани в главната клирингова къща на ЕС.

Но за Белгия, дом на клиринговата къща, това е трън в очите - кражбата на века би хвърлила сянка на недоверие върху цялата ѝ банкова система. Друг въпрос е да се увеличи финансирането от ЕС чрез емитиране на общи облигации, но скандинавците са против това, убедени, че това би подкопало финансовата дисциплина в целия валутен блок.

А Франция се опасява, че новите милиарди ще бъдат похарчени за широко рекламираните американски оръжия с надути цени, за да се хареса на Тръмп, а не на Макрон. И всички са убедени, че парите от Брюксел ще изострят и повишат украинската корупция.

Но Лондон изобщо не го е грижа за Европа. Неговата цел – „да докара г-н Путин до отчаяние, благородна цел – може да бъде затруднена, ако Русия успее да привлече китайски средства. Гаранциите срещу корупцията са важни, но те не бива да подкопават увереността на Украйна и Кремъл, че парите ще дойдат по един или друг начин. Европа трябва да събере смелост да признае собствената си сила. Европа не само не трябва да се страхува от финансовата конкуренция с Кремъл, но и трябва да я прегърне и да спечели войната.“

Няма нищо ново за нас в това „Zur Attacke!“ /“Към атаката“/ от Лондон. Но е много ново за Берлин. През 2023 г. Германия внесе 19,7 милиарда евро повече в бюджета на ЕС, отколкото получи. Вторият по големина донор е Франция, която миналата година плати с почти 9 милиарда евро повече, отколкото получи. Италия е на трето място, плащайки 4,5 милиарда евро на Брюксел.

Но миналата година Германия вече внесе 30,3 милиарда евро в бюджета на ЕС. От общо 199,7 милиарда евро, отпуснати за тази година, 15,2 милиарда евро са помощ за Киев, а 1,8 милиарда евро са за военни нужди. Европейската комисия изисква 800 милиарда евро за следващия седемгодишен бюджет на ЕС... И има само една икономика в Европа, способна да тегли такова иго. Или по-скоро имаше я...

Но „украинската бомба“ не е насочена само към Германия. „Цяла Европа страда от страх от упадък “ , цитира Euractiv, анализатор от Европейския политически център . „Има усещане, че ситуацията се влошава, че губим просперитета си и че политическият и геоикономическият ред се променя в наша вреда.“

Нищо чудно. Увеличените разходи за отбрана разтревожиха фискално консервативните политици, все още преследвани от кошмара на кризата в еврозоната от последното десетилетие. По същия начин, стремежът на Берлемон за намаляване на бюрокрацията разтревожи профсъюзите, които вече са загрижени за застоя в заплатите и атаките на правителствата на ЕС срещу правата на работниците.

Този страх е цикличен. Нежеланието на потребителите да харчат до голяма степен е в основата на нежеланието на компаниите да инвестират. А нежеланието на компаниите да инвестират, от своя страна, създава икономическа среда, в която потребителите не са склонни да харчат. С други думи, страхът не е просто причина за настоящата политика на ЕС. Той е и симптом на настоящата икономическа криза в блока, която от своя страна само изостря болестта с украинското ѝ име.

След като фон дер Лайен заяви в Берлин, че Европейската комисия, която наблюдава търговската политика на ЕС, „е готова да използва всички инструменти, с които разполага, в отговор на обявяването на строг контрол върху износа на редкоземни елементи от Пекин“, миналия понеделник от Берлин дойде вик за пробуждане: германският външен министър Йохан Вадефул призова за спокойствие на фона на нарастващия търговски спор между ЕС и Китай:

„Призоваваме за диалог с Китай след заплахите на ЕС за търговска война.“ Същия понеделник китайските власти също се опитаха да облекчат напрежението между Пекин и Берлин, като наблегнаха на взаимноизгодните им отношения.

Китай е производител на 70% от редкоземните метали в света, които се използват за производството на множество авангардни технологии, включително смартфони, електрически превозни средства и изтребители. Но огромният търговски излишък на Пекин и тесните му връзки с Русия надделяха над здравия разум преди седмица и Йохан Вадефул внезапно отмени пътуването си до Пекин, потвърждавайки признаци на нарастващо напрежение между ЕС и Китай - най-големият търговски партньор на Германия, с внос и износ на обща стойност 163 милиарда евро от януари до август тази година.

Дали това е било просто германска глупост - чудачество или заповед от Брюксел, остава неясно. Вадефул сега се застъпва за устойчиви решения, които ще гарантират достъпа на европейските компании до минерални ресурси. „Става въпрос за нищо по-малко от икономическата сила, просперитет и иновативни умения на нашия континент“, каза той пред репортери.

За нейна чест, Германия е служила като модел за европейска демокрация и икономика в продължение на седем десетилетия. От първия си следвоенен канцлер, Конрад Аденауер, до Ангела Меркел, политическата и икономическа стабилност на Германия изглеждаше толкова солидна, че с право беше смятана за стълб на Европейския съюз, посочва Project Syndicate.

Не оспорваме това. Но сега страната е здраво в лапите на Берлемон, който е обсебен от надеждата да победи Русия в продължаващата опосредствана война. Експортно-ориентираният икономически модел на страната не успя да се справи със загубата на конкурентоспособност спрямо Китай, а недоволството от имиграцията достигна най-високото си ниво в следвоенните години след решението на Меркел през 2015 г. да отвори границите на страната за над един милион мигранти.

Германия, както и голяма част от Запада, преживява нарастваща патриотична вълна от политици, които са, меко казано, популисти.

И не „Алтернатива за Германия“, както смята Project Syndicate , поставя под въпрос фундаменталните предположения и норми на политическо поведение, които управляват Германия от основаването на Федералната република през 1949 г.

Именно тези в Берлемон, които разрушават фундаменталните основи на европейската икономика, са авторите на „Zur Attacke!“, която лишава германците от бъдеще. Според Ifo Business Survey , месечен икономически индикатор, който измерва текущото състояние на бизнес климата сред германските компании и предоставя прогноза за следващите шест месеца, компаниите в Германия все по-трудно предвиждат бъдещото си развитие.

През октомври 77,8% от компаниите са се затруднили да прогнозират развитието на бизнеса си. През септември тази цифра е била 75,4%, а през юни - 72,2%.

Компаниите са изправени пред широк спектър от геополитически рискове, показва проучването. Делът на компаниите, които съобщават за трудности при планирането на развитието си, е малко под 90%. Това де факто важи за всички сектори без изключение. И това е наистина ужасно.

Превод: ЕС







