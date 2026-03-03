/Поглед.инфо/ По повод националния празник на България – Деня на Освобождението от османско иго, президентът на Република Беларус Александър Лукашенко изпрати официално поздравление до българския народ. В него той подчертава историческата устойчивост на българите и изразява готовност за възстановяване на конструктивния диалог между Минск и София, въпреки сложните международни обстоятелства. Посланието на беларуския лидер носи ясни геополитически сигнали, акцентиращи върху суверенитета, съхраняването на историческата памет и културната идентичност на славянските народи.
Поздравление на Президента на Република Беларус
Александър Лукашенко към българския народ
по повод националния празник – Деня на Освобождението
Минск, 3 март 2026 г.
Скъпи приятели,
От името на сънародниците и лично от свое име сърдечно ви поздравявам за Деня на Освобождението.
Този празник символизира твърдостта и мъжеството на българите – народ с велика история и несломим дух, който е успял да отстои правото си на воля, език и национална идентичност.
Въпреки сложната геополитическа ситуация в света, между нашите страни продължава да съществува пространство за доверие и по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения. Българите, както и беларусите, отговорно подхождат към съхраняването на историческата памет и собственото си културно наследство, гордеят се със своите традиции и любов към родната земя.
Използвам възможността да потвърдим готовността си да развиваме искрено и доверително беларуско-българско сътрудничество. Сигурен съм, че можем да изградим устойчиво междудържавно партньорство, основано на уважение и споделени ценности.
В този тържествен ден пожелавам на жителите на България мир, съгласие и щастлив живот.
Ще се радваме да ви посрещнем в Беларус.
Александър Лукашенко