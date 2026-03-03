/Поглед.инфо/ По повод националния празник на България – Деня на Освобождението от османско иго, президентът на Република Беларус Александър Лукашенко изпрати официално поздравление до българския народ. В него той подчертава историческата устойчивост на българите и изразява готовност за възстановяване на конструктивния диалог между Минск и София, въпреки сложните международни обстоятелства. Посланието на беларуския лидер носи ясни геополитически сигнали, акцентиращи върху суверенитета, съхраняването на историческата памет и културната идентичност на славянските народи.

Поздравление на Президента на Република Беларус

Александър Лукашенко към българския народ

по повод националния празник – Деня на Освобождението

Минск, 3 март 2026 г.

Скъпи приятели,

От името на сънародниците и лично от свое име сърдечно ви поздравявам за Деня на Освобождението.

Този празник символизира твърдостта и мъжеството на българите – народ с велика история и несломим дух, който е успял да отстои правото си на воля, език и национална идентичност.

Въпреки сложната геополитическа ситуация в света, между нашите страни продължава да съществува пространство за доверие и по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения. Българите, както и беларусите, отговорно подхождат към съхраняването на историческата памет и собственото си културно наследство, гордеят се със своите традиции и любов към родната земя.

Използвам възможността да потвърдим готовността си да развиваме искрено и доверително беларуско-българско сътрудничество. Сигурен съм, че можем да изградим устойчиво междудържавно партньорство, основано на уважение и споделени ценности.

В този тържествен ден пожелавам на жителите на България мир, съгласие и щастлив живот.

Ще се радваме да ви посрещнем в Беларус.

Александър Лукашенко