/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора Александър Песке казва неща, които в Брюксел се шепнат, но не се произнасят на глас. „Европа на две скорости“ не е реформа, а път към разделение на господа и слуги, към първа и втора класа държави. Германия, Франция и „златната шесторка“ искат решения без равенство, а това застрашава самата идея за Европейския съюз. Песке говори за федерализацията, за ролята на Доналд Тръмп и Владимир Путин, за Украйна като разменна монета и за момента, в който Европа може да се събуди без суверенитет.

Поглед.инфо винаги разглежда големите геополитически процеси отвъд лозунгите и удобните митове.

В този разговор Александър Песке анализира най-опасната идея в съвременна Европа – разделянето на ЕС на първа и втора категория държави. Ще има ли „президент на Европа“? Води ли федерализацията към разпад? Каква е реалната роля на САЩ, Русия и Украйна в този процес? И защо Европа рискува да загуби и скорост, и посока? Разговор без политическа коректност и без илюзии.

