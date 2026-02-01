/Поглед.инфо/ Европа навлиза в нова фаза на вътрешен разлом. Докато Герхард Шрьодер настоява за диалог с Русия и трезва равносметка, канцлерът Фридрих Мерц повишава тона на конфронтацията. В откровен разговор с Владимир Трифонов, Александър Песке очертава новата реалност: Европа и Русия са съседи, Украйна остава между блоковете, а „партията на войната“ постепенно губи обществена подкрепа. Географията, икономиката и умората от конфликта започват да надделяват над идеологията.

В това задълбочено интервю Александър Песке анализира драматичната промяна в европейската политическа логика. От разлома в Германия между реализма на Шрьодер и твърдата линия на Мерц, през отказа на ЕС да отвори вратите си за Украйна, до икономическите и геополитическите последици от войната. Разговорът очертава новата европейска парадигма: край на илюзиите, изчерпване на конфронтационния модел и търсене на нова архитектура на сигурност на континента.

Втора част:..

