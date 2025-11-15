/Поглед.инфо/ Какво стои зад последните действия на Урсула фон дер Лайен? Александър Песке в предаване с д-р Владимир Трифонов разкрива защо Европа е на ръба на опасно разделение.

Във втората част от разговора Александър Песке прави дълбок разрез на европейската политика: замразените руски активи, блокирани от Белгия; политическата криза в ЕС; опита за централизиране на властта от Урсула фон дер Лайен; възможната смяна на Зеленски; бъдещето на Европа на две скорости.

Това интервю е важно за всеки, който иска да разбере истинските процеси зад официалните заявления на Брюксел.

Евросъюзът навлиза в период на опасни трансформации, ръководени от човек без демократичен мандат. Пески предупреждава: ако фон дер Лайен продължи по този курс, Европа ще бъде разделена и нестабилна.

