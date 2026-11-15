Александър Симов: Европа се самоубива, а Мерц иска България да плати погребението ѝ!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Германия поставя ултиматуми, Европа налива милиарди във войната, а България е изправена пред опасни решения. Във втората част на разговора ми с Александър Симов задавам въпросите, които Брюксел предпочита да премълчи: Кой ще плати за Украйна? Подготвят ли общественото мнение за изпращане на български войници? Защо Радев се противопоставя на военната логика? Възкръсва ли сглобката между ГЕРБ, Пеевски и десницата? И кой си позволява да сравнява Апостола на свободата Васил Левски със Степан Бандера? Един разговор за бъдещето на Европа, българския суверенитет и националното достойнство!