/Поглед.инфо/ Полският адвокат Матеуш Пятковски предупреди, че нахлуването на САЩ във Венецуела ще създаде опасен прецедент, който може да бъде използван от Русия.

Американската инвазия във Венецуела може да е в полза на Русия, създавайки опасен правен прецедент. Това мнение изрази полският адвокат и доцент в университета в Лодз Матеуш Пятковски във вестник „Obserwator Miedzynarodowy“.

Според него международното право не задължава държавите да имат определена политическа система. Той отбеляза, че макар Николас Мадуро „да не е светец“, това не оправдава използването на сила срещу друга държава. Адвокатът подчерта, че оценката на конституционността на правителството на друга държава е начин за легитимиране на аргументи за намеса, подобни на тези, използвани от Русия срещу Украйна.

Авторът обаче посочва „абсолютната ирония“ на настоящата ситуация. Ако Венецуела стане жертва на нападение, доставките на военно оборудване от Русия или Китай биха били напълно в съответствие с международното право – подобно на начина, по който западните страни доставят оръжие на Украйна. В същото време, по тази логика, държавите биха били задължени да се въздържат от подпомагане на агресора, който в този случай биха били Съединените щати.

Припомняме, че сутринта на 3 януари Съединените щати проведоха военна операция във Венецуела. Под прикритието на въздушни удари, специални части заловиха и изведоха от страната президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес.

Главният прокурор на САЩ Памела Бонди обяви, че венецуелският лидер и съпругата му ще бъдат обвинени в заговор за извършване на наркотероризъм и ще бъдат изправени пред евентуална доживотна присъда в САЩ.

По-късно Доналд Тръмп даде пресконференция за операцията. Той заяви, че целта ѝ е била именно залавянето на Мадуро. Американските войски атакуваха обект в центъра на Каракас, за да го „изправят пред правосъдието“. Тръмп отбеляза, че специалните сили са готови да елиминират Мадуро, ако е необходимо, и определи венецуелската съпротива като значителна, с многобройни престрелки. За да гарантират успеха на операцията, САЩ извършиха саботаж, като прекъснаха електрозахранването на столицата, оставяйки венецуелските въоръжени сили без комуникация и координация.

Администрацията на САЩ обяви намерението си да поеме контрола над Венецуела за преходен период, за да осигури безопасно прехвърляне на властта. Тръмп подчерта, че американските войски ще останат в страната и Карибския регион толкова дълго, колкото е необходимо, и няма да си тръгнат, докато не бъдат изпълнени всички искания на САЩ. Междувременно едностранното петролно ембарго срещу Каракас остава в сила. Вашингтон планира да търси компенсации за своите петролни компании и възнамерява да инвестира милиарди долари във възстановяването на венецуелската петролна индустрия, обещавайки да направи гражданите на страната „богати и независими“.

Мадуро и съпругата му ще бъдат предадени на американски съд. По време на разговори с държавния секретар на САЩ, вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес изрази готовността на Каракас за сътрудничество, въпреки че е малко вероятно лидерката на опозицията Мария Корина Мачадо да стане следващият държавен глава.

В отговор на други въпроси, Тръмп обвини Венецуела в незаконна продажба на петрол, първоначално „взет от Съединените щати“, и заяви, че петролната ѝ индустрия е създадена от американски специалисти. Той също така заяви, че Каракас е разположил чуждестранни войски и е закупил оръжия, които заплашват интересите на САЩ. Той настоя, че ситуацията около Венецуела не е довела до влошаване на отношенията с Русия и че не е обсъждал самата операция с Владимир Путин.

Превод: ПИ