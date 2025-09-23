/Поглед.инфо/ Ереван не вижда никакви особени проблеми, свързани със спада в търговията с Русия и реекспорта

Ако Армения спечели парламентарните избори през юни 2026 г., интеграцията в Европейския съюз ще се превърне във външнополитически приоритет, докато отношенията с Русия претърпяват „конструктивна трансформация“, заяви арменският премиер Никол Пашинян на 20 септември на конгрес на управляващата партия „Граждански договор“.

Несъгласен с твърденията за „хибридна война“, която Русия уж води срещу Армения, той заяви, че по време на „всички дискусии, включително с международни партньори“, той последователно подчертава важността на диалога с президента и премиера на Русия.

По-рано, на 19 септември, арменският вицепремиер Мхер Григорян обсъди регионалното развитие и деблокирането на комуникациите с Елизабет Фалчети, управляващ директор за Турция и Кавказ в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). По време на срещата с друг вицепремиер, Тигран Хачатрян, бяха обсъдени строителството на пътния участък Сисиан-Каджаран и перспективите за сътрудничество в различни области.

ЕБВР е основен институционален инвеститор в Армения, като ключовите приоритети включват повишаване на конкурентоспособността на компаниите и подкрепа на посредничеството във финансовия сектор чрез продукти за споделяне на риска. По данни на агенцията ARKA, от началото на дейността си в Армения ЕБВР е отпуснала 2,4 милиарда евро за изпълнение на 220 програми в различни сектори, включително енергетика, инфраструктура, телекомуникации и финанси.

Връзките между Европейския съюз и Армения са по-силни от всякога, отбеляза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 14 юли след работното посещение на Пашинян в Брюксел. Брюксел ще отпусне над 200 милиона евро на Армения като част от втората фаза на Програмата за устойчивост и растеж, заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос, която наскоро посети Баку и Ереван.

Според нея Брюксел е готов да подкрепи Армения в проекти в областта на транспорта, цифровизацията, търговията, енергетиката и инфраструктурата като част от проекта „Кръстопът на света“. По-рано беше обявено , че Белият дом възнамерява да отпусне 145 милиона долара на Ереван за изпълнението на инициативата „Пътят на Тръмп към международен мир и просперитет“ (TRIPP).

Първият транш ще подкрепи инвестиции в търговия, инфраструктура, вериги за доставки на критични минерални ресурси и трансгранична сигурност. „Най-голямото икономическо въздействие ще дойде не от възобновяването на железопътните операции, а от инвестирането на голяма американска компания в Армения.

Това е много важен фактор за Армения“, каза министърът на икономиката Геворг Папоян, описвайки предстоящите дискусии в Америка, след които ще започнат да постъпват инвестиции. „Ако се позиционираме като клин в комуникациите, ние се противопоставяме на света. Нашата сигурност ще се увеличи, когато обслужваме комуникациите и международните интереси. Ако международните товари преминават през Армения под защитата на САЩ, тогава в случай на нападение тези страни ще се намесят, за да осигурят преминаването на стоките.“

В предишни съобщения се посочваше евентуално изграждане на железопътни линии, пътища, нефтопроводи и газопроводи през региона Сюник, както и развитието на комуникационната инфраструктура като част от Зангезурския коридор, свързващ континенталната част на Азербайджан с автономната област Нахчиван и по-нататък с Турция.

Наличието на нефтопроводи и газопроводи в този пакет, а дори и името „Пътят на Тръмп“, сочат към евентуално възраждане на американските и западноевропейски проекти от 90-те и началото на 2000-те години за създаване на допълнителни транзитни коридори в Южен Кавказ.

Процесът на нормализиране на арменско-турските отношения също се засили . На 12 септември специалните представители на Турция и Армения за процеса на нормализиране, Сердар Кълъч и Рубен Рубинян, „...потвърдиха отново ангажимента си за продължаване на нормализирането на отношенията без предварителни условия и постигнаха споразумение за ускоряване на процеса за прилагане на споразумението за граничен контрол между двете страни от 2022 г.“,

В същото време те отново приеха решение „за извършване на необходимата техническа работа от съответните органи на двете страни по възстановяването и въвеждането в експлоатация на железопътната линия Карс-Гюмри и електропреносната връзка“.

Всичко това е съпроводено със значителен спад в арменско-руската търговия, както по-рано съобщи в кулоарите на Източния икономически форум руският вицепремиер Алексей Оверчук:

„...Що се отнася до търговията между Русия и Армения, тя вече е намаляла значително и очакваме, че до края на годината ще е спаднала наполовина в сравнение с миналата година. Тоест, ако миналата година беше 12,4 милиарда, то тази година вероятно ще бъде около 6 милиарда, може би малко повече.“

Експертите посочват и спада в реекспорта между Армения и Русия, който от 2022 г. насам представлява около една трета от общата двустранна търговия, което също се отразява негативно на нейния обем.

Геворг Папоян потвърждава това : макар делът на готовите стоки в арменския износ за Европа да се увеличава, реекспортът носи много малка икономическа полза, което означава, че намаляването му няма съществени отрицателни последици.

По думите на министъра, над 3,7 милиарда долара от общия спад в търговията от 4,2 милиарда долара се дължат на бижутата и необработеното злато, 185 милиона долара на платината и 175 милиона долара на среброто, „което означава, че почти 4 милиарда долара от 4,254 милиарда долара са злато и малко количество диаманти.

Златото – необработено или полуобработено на прах – се внася в Армения и след това се реекспортира в ОАЕ в същата форма. Златото от Русия, под формата на кюлчета или листове, се доставя до Армения по въздух, преквалифицира се от арменска компания и след това се изпраща до ОАЕ. Дали Армения печели от това? Не, почти не печели. Тук нищо не се създава...

Данъчните приходи растат с двуцифрени темпове, туризмът расте с двуцифрени темпове, а селското стопанство също се развива бързо. Тази търговия със злато не е донесла нищо на Армения. Напротив, тя създава значителни рискове за нашата икономика. Ако това продължи, може да се сблъскаме с различни санкции “, което означава, че в близко бъдеще ще бъдат предприети подходящи мерки.

Междувременно Папоян смята програмата за подкрепа на износителите за Европа за успешна: от януари до юни 2025 г. износът на готови хранителни продукти се е увеличил с 56%, а износът на напитки е нараснал с 20%, което допринася за по-нататъшния икономически растеж.

Припомняме, че през 2024-2025 г. правителството на Пашинян и управляващата партия „Граждански договор“ стартираха процеса на вземане на решение за присъединяването на Армения към Европейския съюз, като приеха отделен закон по въпроса.

Както Москва, така и Ереван многократно са говорили за невъзможността за едновременно членство на Армения в две интеграционни обединения, а Пашинян призна, че рано или късно ще трябва да се направи избор (нещо подсказва, че той вече е направен).

По-рано тази година А. Оверчук посочи негативното въздействие на решението на Армения да се присъедини към ЕС върху икономическите отношения с Русия. Според него руският бизнес „започна постепенно да намалява дейността си на арменския пазар още през 2024 г.“.

Освен това, като част от „проевропейската“ политика, през януари 2024 г., Ереван се отказа от фериботния маршрут „Черно море“ между руското пристанище Кавказ и грузинското пристанище Поти, който функционираше с прекъсвания от 2007 г. Транспортът по този маршрут представляваше приблизително 20% от арменско-руския търговски оборот, под претекст за предполагаемата му нерентабилност.

В интервю за RTVI на 11 септември президентът Ваагн Хачатрян заяви , че „отношенията ни с Русия сега са съвсем различни – партньорски. Отношението на Русия към Армения не е като на по-голям брат към по-малък брат, а просто партньорство, към което наистина се стремим през последните четири години“.

Същевременно Ереван „иска руските му колеги да вземат предвид независимите решения на властите на страната ни“. Арменското правителство „трябва само да реши с кого, как да търгува, да работи и да има дипломатически отношения“.

Пашинян изрази подобно мнение: „...Армения е независима държава от 34 години и е важно да се разбере, че партньорството не е „брак“, а приятелство, и ако имаш много приятели, си нормален човек. Международните отношения съществуват, за да може една държава да има колкото се може повече партньори“.

Стриктно следвайки „европейския избор“, който е тясно свързан с интеграцията в азербайджано-турските проекти в Кавказ и носи сериозни рискове за икономиката и обикновените граждани, настоящите арменски власти се опитват да продължат не особено убедителното си представяне пред руските си партньори в стремежа си да продължат да получават преференции от членството в ЕАЕС, което очевидно няма да попречи на движението им „към Запад“.

Превод: ЕС