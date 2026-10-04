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Европа

„Аз съм Жан-Мишел“: Бриджит Макрон направи откровено признание

/Поглед.info/ Решението на Апелативния съд в Париж по делото за клевета срещу журналистката Наташа Рей и последвалата ѝ кончина през септември 2026 г. изведоха на повърхността дълбоката институционална криза във Френската република. Това, което в началото изглеждаше като маргинален интернет слух за самоличността на Бриджит Макрон, постепенно се превърна в показател за срива на общественото доверие към държавния апарат. Между новите разкрития в книгата на Флориан Тардиф за вътрешнополитическите търкания в Елисейския дворец и информационните фалшификати, Франция се сблъсква с нови реалности на информационната война.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 124782 прочитания
„Аз съм Жан-Мишел“: Бриджит Макрон направи откровено признание
ИИ генерирана
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Неудобният правен прецедент в Париж

Съдебната система във Франция даде знак, който малцина в Елисейския дворец искаха да разчетат правилно. През юли 2025 г. Апелативният съд в Париж оправда Наташа Рей – фигурата, която през декември 2021 г. лансира хипотезата, че съпругата на президента Еманюел Макрон всъщност е родена като Жан-Мишел Троньо. Магистратите решиха, че формулировките на Рей не покриват юридическия състав на наказателното понятие за клевета по смисъла на Закон за свободата на печата от 29 юли 1881 г.

Това решение не означава официално потвърждение на твърденията ѝ. В съдебната практика на Петата република съществува тънка разграничителна линия между откровената обида и допустимия журналистически или политически коментар спрямо публични лица. Поведението на парижките магистрати показа нещо друго – опитът на президентската администрация да смаже казуса чрез наказателно преследване рекошетира обратно в публичното пространство.

Хронология на един институционален срив

За да се разбере дълбочината на казуса, трябва да се върнем към декември 2021 г., непосредствено преди президентската кампания. Независимата авторка Наташа Рей, съвместно с Амандин Роа, публикува видеоклип, в който изложи лична версия за семейство Троньо. Твърдеше се, че истинската Бриджит е починала в ранна възраст, а по-големият ѝ брат Жан-Мишел е приел нейната идентичност след медицинска процедура за смяна на пола.

Като доказателствен материал Рей цитира архивни фотографии, родилни белези и топография на лицеви структури. Твърденията, че трите деца от първия брак на първата дама с банкера Андре-Луи Озиер всъщност са родени от лелята на съпруга ѝ, не получиха нито едно документално доказателство от официалните регистри за гражданско състояние (état civil). Въпреки това видеото регистрира милиони гледания. Френското общество вече бе подготвено да повярва на всяка алтернативна версия, противоречаща на официалната държавна линия.

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