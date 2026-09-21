/Поглед.инфо/ Изборният резултат във федералната провинция Мекленбург-Предна Померания пренарежда политическата карта на Германия и поставя под въпрос стабилността на управлението в Берлин. Данните от пълното преброяване сочат, че „Алтернатива за Германия“ получава 38,2%, докато Християндемократическият съюз на Фридрих Мерц претърпява историческо поражение с 4,9% и остава извън провинциалния парламент. Сривът на традиционните партии на Изток разкрива дълбокия геополитически и икономически разкол в страната, изострен от санкциите и енергийната криза.

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По публикации в германски медии и данни от Избирателната комисия. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Катастрофата в Шверин и крахът на системния кордон

Според официално разпространените данни от регионалната избирателна комисия след преброяване на сто процента от протоколите, партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) печели провинциалните избори (Landtag) в Мекленбург-Предна Померания с 38,2% от гласовете. Втора остава Социалдемократическата партия на Германия (СПД) с 35,5%. Оставяйки настрана козметичните опита за омаловажаване на резултата през медийните канали във Франкфурт и Берлин, централната новина тук не е просто първото място на АзГ.

Централният трус е пълният електорален колапс на Християндемократическия съюз (ХДС). Партията на канцлера Фридрих Мерц събира едва 4,9% от вота. Това я оставя под задължителния петпроцентов праг за влизане в ландтага в Шверин. Според германски наблюдатели, подобно изпадане на ХДС от провинциален парламент в източна федерална провинция представлява прецедент с тежки системни последици.

Зад борда остава и южношлезвигският избирателен съюз (SSV), който с 4,8% също не достига необходимия бариерен минимум. Лявата партия (Die Linke) запазва присъствие с 6,5%, а Зелените едва преминават летвата с 5,7%.

Цифрите показват задълбочаваща се фрагментация, при която създаването на функциониращо коалиционно мнозинство без участието на победителя става математически и политически абсурдно.

Ето ги и сухите факти от протокола.

Партия Резултат (%) Статус в Ландтага Алтернатива за Германия (AfD) 38,2% Влиза (1-ва сила) Социалдемократическа партия (СПД) 35,5% Влиза Лявата партия (Die Linke) 6,5% Влиза Съюз 90/Зелените 5,7% Влиза Християндемократически съюз (ХДС) 4,9% Отпада (под прага) Южношлезвигски избирателен съюз (SSV) 4,8% Отпада (под прага)

Шверин вече не е просто провинциална столица, а сцената, на която така наречената „Brandmauer“ (пожарна стена) срещу десницата се срути под собствената си структурна тежест.

Факторът Любмин и икономическата сметка на санкционния режим

Мекленбург-Предна Померания не е произволен регион на германската карта. Това е провинцията, в която се намира крайбрежното селище Любмин — точката, в която на германска земя стъпваха тръбите на газопроводите „Северен поток-1“ и разрушения при диверсията „Северен поток-2“.

Целият икономически модел на този северногермански регион през последните две десетилетия бе изграден около инфраструктурата за транзит на евтин руски природен газ, терминалните мощности, пристанището в Рощок, корабостроителниците и съпътстващата химическа и преработваща промишленост. Решението на правителството в Берлин да подкрепи санкционните пакети срещу Москва ипоследвалата физическа деструкция на тръбопроводите превърнаха Любмин от ключов енергиен хъб на Централна Европа в паметник на деиндустриализацията.

Според оценки на местни стопански камари, скокът в цените на първичните енергоносители е засегнал пряко средния бизнес (Mittelstand) в провинцията. Загубата на евтина суровина удари логистиката, селското стопанство и комуналните услуги.

Позицията на АзГ, съдържаща искания за незабавна отмяна на икономическите ограничения срещу Русия, възстановяване на директния енергиен диалог, спиране на военните доставки за Киев и преразглеждане на финансовите ангажименти към брюкселската бюрокрация, не работи в абстрактно идеологическо пространство. Тя стъпва върху конкретния финансов баланс на домакинствата в Мекленбург.

Когато цената на отоплението и електроенергията се утрои за три години, абстрактните геополитически формулировки за „защита на демокрацията“ губят убедителност пред сметките за ток.

Прибързаното изграждане на плаващи терминали за втечнен газ (LNG) край остров Рюген предизвика силни протести от страна на местната туристическа индустрия и екологични организации, но гласът на местната общност бе игнориран от федералните власти.