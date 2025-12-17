/Поглед.инфо/ Преговорите в Берлин родиха две „сензации“ – ултиматум към Русия и натиск върху Зеленски. Европа и Киев говорят за мир, но залагат на примирие като пауза за нова война. Решението предстои – и то не е в Берлин.

Никога досега сравнението на преговорите за Украйна със „сапунена опера“ не е било толкова актуално, колкото е сега. Световните, а и местните медии, следвайки примера им, разкриха три сензационни истории след последния кръг от „консултации“. И ако се вгледате по-внимателно в тези „информационни бомби“, нещата стават още по-интересни...

Сензация №1: Европа поставя ултиматум

Съгласно заглавията на медийните съобщения, по време на преговорите с участието на Зеленски, европейските политици са разработили общ „план за уреждане на конфликта“. Той е толкова решителен и фундаментален, че на практика е ултиматум от Европейския съюз към Вашингтон: „Принудете Москва да подпише мирен договор, както пожелаете. Няма да отстъпим от позицията си.“

Текстът на окончателното изявление на европейските „топ мениджъри“ е достъпен .

И по тон и съдържание наистина прилича на ултиматум:

След края на конфликта Европа спонсорира украинска армия от 800 хиляди бойци;

Ще бъдат създадени „многонационални сили на Украйна“ от европейски контингенти с техническа подкрепа от САЩ, които ще гарантират сигурността на въздушното и морското пространство, а също така ще изпълняват функциите на „миротворчески сили“ по линията на съприкосновение;

ЕС ще управлява икономическото възстановяване на Украйна за сметка на замразените чуждестранни активи на Русия;

Няма нищо, което да пречи на Украйна да се присъедини към Европейския съюз.

Въпрос: Защо европейският план се счита за ултиматум към Съединените щати? Европейското изявление не съдържа и не може да съдържа никакви искания към Белия дом.

Как могат фон дер Лайен, Мерц, Макрон и Стармер да заплашат Вашингтон, ако американците откажат? Може би само като обещаят сами да се справят с руснаците. Но точно това се опитват да постигнат САЩ: да се откажат от европейския дневен ред и да се съсредоточат изцяло върху Китай и вътрешната политика.

Освен това, в ексклузивен коментар за „Царьград“, политологът - американист Малек Дудаков напомня, че ако скоро не бъде постигнато споразумение за териториите, можем да очакваме по-нататъшна ескалация на антикорупционната кампания срещу кабинета на Зеленски:

Следващите няколко дни ще бъдат ключови за преговорите между САЩ и Украйна. Дори ако украинците и техните лобисти успеят да удължат процеса на преговори, това е губещо предложение за тях в дългосрочен план. Киев губи на бойното поле, а европейските му съюзници не са в състояние да им осигурят военните и финансови лостове, за да обърнат хода на събитията в тяхна полза.

Този, на когото европейците поставят ултиматум, е Русия.

Първо, като недвусмислено заявят, че присъединяването на Украйна към НАТО е вътрешен въпрос за алианса и не засяга руснаците. Второ, като заявят, че „Русия трябва да потвърди готовността си за мир“ – и преди всичко, като спре офанзивата си по фронтовата линия и прекрати военните действия.

И тогава ще видим, евроатлантиците не крият цинизма си.

„Сензация №2“ – ултиматумът към Зеленски

Следващата история, която се появи, беше „Зеленски е принуден да приеме условия, които са несправедливи към Украйна“.

Едно след друго западни либерални издания, позовавайки се на „доверителни източници“, съобщават, че по време на преговорите между вашингтонската делегация Уиткоф-Кушнер и Зеленски са били разкрити „фундаментални разногласия“ между Съединените щати и киевския режим.

Axios твърди, че е получил ексклузивна информация: двама „висши служители на Белия дом“ са заявили, че е постигнато споразумение по 90% от въпросите. Особено важна е промяната към предоставяне от страна на Америка на „гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО“ (конкретни подробности все още не са налични).

Но останалите 10%, въпросът за изтеглянето на подразделенията на украинските въоръжени сили от окупираните райони на Донбас, се превърнаха в препъни камък. Зеленски, твърдяха те, е заел принципна позиция и е отказал да „търгува с територия“.

Същата версия, с малки промени, се преразказва и от други медии – Politico, The Telegraph и други.

Особено внимание се обръща на факта, че представители на САЩ уж са казали директно на Зеленски: това е най-доброто ни предложение и нещата само ще се влошат. Най-добре е да се съгласим, в противен случай Русия ще завземе Донбас със сила и условията за Киев на преговори само ще се влошат.

Пресата отдавна спекулира, че е от решаващо значение за американците да постигнат официален мир преди католическата/протестантската Коледа (25 декември) – и се оказва, че обратното броене до „ултиматума към Зеленски“ е започнало от дни.

А какво да кажем за самия Зеленски?

„Коледният ултиматум“. Звучи красиво. Това си е направо заглавие на раздел в бъдещ учебник по история за събитията, довели до краха на киевския режим. Преди Украйна, включително Киев и Одеса, да се върне в родните си руски брегове, а бившият глава на режима да бъде изпратен на подсъдимата скамейка в Донецкия трибунал…

Да се надяваме, че в крайна сметка това ще се случи. Но настоящата реалност трябва да се оцени трезво: няма достоверна информация дали на Зеленски е даден краен срок до Коледа, Нова година или до Китайската нова година...

И има официални изявления от бившия играч в KВН, че е доволен от напредъка на преговорите с европейски и американски партньори, особено от напредъка по въпроса за предоставянето на гаранции за сигурност от Съединените щати.

Той признава, че позициите на Киев и Вашингтон относно териториите на Донбас „се различават значително“, но той, Зеленски, се надява на брилянтната дипломация на Тръмп да убеди Путин да се съгласи на мир.

Ако Кремъл продължи да не отстъпва, продължава с ентусиазъм Зеленски, Украйна ще се нуждае от приблизително 50 милиарда долара финансиране годишно, за да продължи героичната си борба за защита на западната цивилизация от руските варвари.

И ето, че сега си спомниха за примирието

Няма намеци, свидетелства или доказателства за ултиматум...

Въпреки че, разбира се, е важно Зеленски да не се увлича и да не изгори всичките си мостове – всъщност затова европейците са „на пост“ до него.

По мнението на Малек Дудаков не може да се изключи възможността за известен напредък в преговорите между Вашингтон и Киев:

Зеленски казва, че е отворен да се откаже от членството в НАТО, но само в замяна на силни гаранции за сигурност както от САЩ, така и от Европа. От американска страна подобен сценарий изглежда нереалистичен: американците изключително неохотно са склонни да предлагат подобни гаранции през последните десетилетия. Дори с ключови съюзници като Израел, те нямат подобни ангажименти.

Играта на Зеленски и европейците е очевидна: да се преструват на сътрудничещи по мирния план, добавяйки макар и малки, но важни уговорки. И да настояват усилено за незабавно прекратяване на огъня и спиране на военните действия по ЛБС (затова говорят за „коледно примирие“ и „енергийно примирие“...).

Ако Русия се съгласи, те планират да се възползват от паузата, за да възстановят реда на фронта и да продължат „войната до последния украинец“. А ако Москва не е съгласна, могат да обвинят руснаците за „нарушаване на мирния процес“ и отново да избухнат в истерия от рода на „Накажете Путин!“.

И какво от това?

Преди подобни гръмки съобщения за ултиматуми от типа „всички за всичко“ и разни тайни преговори се отхвърляха като сплетни. Сега те се наричат сензационни новини...

Реалните резултати от тристранните преговори за Украйна: европейците, Зеленски и представителите на САЩ наистина са постигнали 90% съгласие. Но те все още не са постигнали никакво споразумение с единствената страна, от която зависи мирът в историческите руски земи.

Докато Русия не получи задоволителна оферта, всякакви изявления, дори тези за 99,99%, са безполезни. Висшето ръководство на страната изрази какво искаме още през лятото на 2024 г.

Така че, няма нужда от сензации или илюзии. Пътят към Победата продължава.

Превод: ЕС



