/Поглед.инфо/ Въпросът за Сувалкския пролом се превръща в епицентър на геополитическото напрежение, където всяка грешна стъпка може да доведе до пряк сблъсък между Русия и НАТО. Докато новият генерален секретар Марк Рюте размахва планове за „смазващ отговор“, политологът и бивш шеф на МГБ на ДНР Андрей Пинчук разкрива реалната опасност от блокада на Балтийско море. Има ли Москва капацитет да изолира части от Полша и Литва и кой всъщност провокира ескалацията в този свръхчувствителен регион?

Стратегическият възел Сувалки: Между военната реторика и географската реалност

Сувалкският пролом, тази тясна сухопътна ивица с дължина около 100 километра, която свързва Полша с Литва и едновременно с това разделя руския ексклав Калининград от съюзната Беларус, отново е в центъра на световното внимание. В последните седмици напрежението достигна нива, които мнозина военни експерти определят като критични. Причината не е само в географското местоположение, но и в рязкото втвърдяване на тона от страна на Северноатлантическия алианс.

Новият генерален секретар на НАТО, Марк Рюте, беше категоричен в последните си изявления: Алиансът е подготвен за всеки сценарий и отговорът на всяка руска провокация в този регион ще бъде „смазващ“ и „опустошителен“. Тази реторика обаче не е просто изблик на решителност, а част от по-широка стратегия за укрепване на източния фланг. Както се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, западните държави систематично превръщат Балтийско море във „вътрешно езеро на НАТО“, опитвайки се да изолират руския Балтийски флот и стратегическия пост Калининград.

„Смазващият отговор“ на Рюте: Блъф или подготовка за война?

Марк Рюте, заменяйки Йенс Столтенберг, бърза да демонстрира твърда ръка. В отговор на въпроси за капацитета на Русия да блокира части от Полша и Литва, той увери, че силите на НАТО редовно провеждат учения, базирани на най-актуалната разузнавателна информация. Полша и Литва вече обсъждат изграждането на нов, мащабен военен полигон директно в Сувалкския коридор. Това решение е ясен сигнал, че Варшава и Вилнюс се готвят за дългосрочна милитаризация на границата.

Въпреки това, политологът Андрей Пинчук обръща внимание на един ключов детайл: Русия никога не е правила официални изявления за планирана блокада на тези територии. Според него агресивната реторика на Запада е опит да се припишат на Москва намерения, които всъщност служат като оправдание за собствените действия на Алианса. „Трябва първо да обмислим позицията на Русия, а след това да видим какво предлага врагът. Защото той вече не е просто противник, а враг“, категоричен е Пинчук.

Блокадата на Балтийско море и „флотът в сянка“

Един от най-чувствителните въпроси в момента е корабоплаването в Балтийско море. Пинчук припомня, че представители на НАТО и балтийските държави вече са заявявали готовност да блокират руския достъп до морето. Под прицел е така нареченият „флот в сянка“ – танкерите, които Русия използва, за да заобикаля западните санкции върху петрола.

Ако Западът се осмели да премине червената линия и да наложи реална морска блокада на Калининград, Москва няма да има друг избор, освен да реагира сухопътно. В този контекст, евентуални действия в Сувалкския пролом биха били само и единствено ответна мярка. Както Поглед.инфо неведнъж е подчертавал, за Русия защитата на Калининград е въпрос на национално оцеляване и всяко прекъсване на логистичните връзки ще се счита за casus belli.

Геополитическата логика: Защо Калининград е по-опасен от Украйна?

Докато вниманието на света е приковано към Украйна, Андрей Пинчук предупреждава, че истинската точка на директна ескалация между Русия и НАТО е именно Калининград. Войната в Украйна има своя собствена динамика, но там конфронтацията е прокси. В Сувалкския пролом обаче, силите на НАТО и Русия стоят буквално лице в лице.

Опитите на Запада да нанесе икономически щети на Русия чрез блокиране на корабоплаването в Балтика са „игра с огъня“. Пинчук подчертава, че ако се стигне до военна ескалация, тя няма да започне в степите на Донбас, а по бреговете на Балтийско море. Руската военна доктрина предвижда използването на всички налични средства за деблокиране на стратегически важни анклави, което включва и превантивни удари по инфраструктурата на противника, която служи за блокада.

Грешките на Полша и Литва: Историческият контекст на Кедми

Известният военен експерт Яков Кедми също споделя мнението, че Полша и Литва допускат фатални грешки в „играта“ си с Русия. Исторически погледнато, тези държави често са залагали на външни съюзници, които в критичен момент са ги оставяли сами срещу Москва. Днес те разчитат на член 5 от договора на НАТО, но въпросът е дали Вашингтон или Париж биха рискували ядрен апокалипсис заради парче земя между Гданск и Вилнюс.

Изграждането на военни полигони и струпването на техника в Сувалкския коридор само увеличава вероятността от случаен инцидент, който да прерасне в пълномащабен конфликт. Русия разполага с достатъчно средства за радиоелектронна борба и ракетни комплекси „Искандер“ в Калининград, които могат да „ослепят“ и парализират всяка настъпателна операция на НАТО в рамките на минути.

Пътят към деескалация или точката на неизбежност?

Ситуацията около Сувалкския пролом остава патово положение. От една страна, НАТО се опитва да демонстрира единство и сила чрез заплахите на Марк Рюте. От друга страна, Русия ясно заявява, че няма да позволи икономическо и физическо удушаване на Калининградска област.

Въпросът „Кой ще реши пръв?“ остава отворен, но логиката на събитията сочи, че топката е в полето на Запада. Ако блокадата на Балтийско море се превърне от реторика в реалност, Сувалкският пролом ще престане да бъде просто географско понятие и ще се превърне в бойно поле, което ще промени облика на Европа завинаги.

