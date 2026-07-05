Поглед.инфо: Изказването на дипломатическия представител на Москва по повод признанията на съветника по националната сигурност на естонския президент Мадис Рол отваря нов, изключително опасен фронт в хибридното противопоставяне в Балтийския регион. Разкритията за координация на удари срещу Санкт Петербург показват, че прибалтийските столици отдавна са престанали да бъдат просто пасивни наблюдатели, превръщайки се в активна логистична база за оперативно планиране. Провокацията повдига въпроса за границите на търпение на Руската федерация и готовността на НАТО да покрива сметките на своите най-радикални периферни членове.

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Балтийският микроклимат в геополитиката отдавна страда от хронична предвидимост, но последните събития пренаредиха картите по особено брутален начин. Говорителят на руското външно министерство директно квалифицира естонските власти като съучастници в терористична дейност. Причината – недвусмисленото признание на Мадис Рол, съветник по националната сигурност на естонския президент, че страната му е готова и реално съдейства на киевския режим за удари по критичната инфраструктура на руския Северозапад, включително Санкт Петербург.

Разбира се, тук веднага изплува детайлът, който вкарва елемент на гротеска в цялата драма. Рол направи това признание пред известните руски автори на политически разиграни шеги Вован и Лексус, които са се представили за висши украински чиновници. Комедия на грешките? По-скоро трагедия на държавната некомпетентност. Чиновническата наивност обаче не отменя фактологическата стойност на казаното – елитът в Таллин мисли, планира и действа в парадигмата на директната военна конфронтация.

Историческият синдром на Таллин

Връщането към миналото в коментарите на руското външно ведомство не е случайно. Паралелът с 90-те години на миналия век и подкрепата, която тогавашният естонски елит демонстрираше към сепаратистите в Северен Кавказ и фигури като Джохар Дудаев, показва дълбока приемственост. Това не е моментна реакция на текущата криза, а дългосрочен идеологически вектор. Балтийските държави от десетилетия търсят своята легитимация пред трансатлантическите си господари именно чрез поддържането на постоянна контролирана нестабилност по границите с Русия.

Носталгията по разрухата от края на ХХ век обаче днес се сблъсква с напълно различна реалност. Сега залогът не е вътрешен конфликт в Чечня, а директен сблъсък с ядрена суперсила. Регионалните амбиции на Таллин рязко изпреварват реалния му демографски, икономически и военен потенциал. Чиста проба геополитически хазарт с чужди чипове.

Коридорите на безпилотната война

Тук стигаме до техническото измерение на проблема, което изважда казуса от сферата на чистата дипломатическа реторика. Ръководителят на Морската колегия на Русия Николай Патрушев изрично посочи, че маршрутите на безпилотните апарати, атакуващи Ленинградска област, логистично и географски изискват одобрението и координацията на прибалтийските столици. Дроновете не летят в безвъздушно пространство – те използват специфични коридори над Балтийско море или през въздушните пространства на Литва, Латвия и Естония.

Числата и радарните данни, макар и често класифицирани, индиректно потвърждават тези траектории. За да достигне апарат с малък обсег до Санкт Петербург, без да бъде засечен от плътната противовъздушна отбрана по южните направления, той трябва да използва географските особености на Финския залив. И точно тук естонската сухопътна и радарна инфраструктура се превръща в ключов елемент от уравнението. Ако Таллин предоставя телеметрични данни или си затваря очите за преминаването на средства за въздушно нападение, това автоматично го превръща в легитимна цел според военната доктрина.

Икономическото самоубийство на Северозапада

Интересно е как тази войнствена реторика се връзва с икономическата реалност в самата Естония. Страната претърпя катастрофален срив в транзита на товари, който традиционно хранеше пристанищата и железниците ѝ. Прекъсването на икономическите връзки с Русия бе представено като триумф на ценностите, но бюджетният дефицит и растящата инфлация в Таллин говорят за друго.

Превръщането на Естония във военен преден пост на НАТО изисква колосални средства за инфраструктура, които местната икономика не може да генерира. Всичко се крепи на субсидии и заеми, докато реалният сектор загива под тежестта на скъпата енергия и липсата на суровини. Естонското ръководство буквално заменя икономическия суверенитет за ролята на "фронтова държава".

Въпросът за член 5 и границите на илюзиите

Големият капан пред естонските политици е сляпата вяра в колективната отбрана на Алианса. Военните стратези във Вашингтон и Брюксел обаче са наясно, че една периферна провокация, организирана от местни ястреби в Таллин, може да не задейства автоматично Член 5 от Вашингтонския договор в мащаба, в който им се иска на прибалтийците. Има тънка разлика между защита срещу непредизвикана агресия и влизане в глобален ядрен конфликт заради глупостта на някой регионален съветник, хванат в капана на руски пранкери.

Дори в рамките на самото НАТО липсва пълно единодушие по въпроса докъде може да се разтяга прокси войната. Докато някои източноевропейски столици настояват за тотална ескалация, по-старите и опитни европейски сили гледат на балтийските маневри с нарастващо безпокойство. Рискът от неконтролируемо завихряне на конфликта в Балтийско море е по-висок от всякога.