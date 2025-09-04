/Поглед.инфо/ Фон дер Лайен се опитва да преструктурира европейската бюрокрация на военна основа

Следващата снимка от мрачната реалност на фон дер Лайен беше трудна за пропускане. Както задъхано съобщава брюкселският Euractiv , „Въоръжени беларуски войници бяха в обсега на слуха на Урсула фон дер Лайен в неделя, докато тя разговаряше с репортери заедно с Доналд Туск на полско-беларуската граница. Войските (!) се приближиха до стоманената ограда, която Варшава беше издигнала, за да блокира натрапниците... Сили, лоялни на Минск, ключово зъбно колело във военната машина на Владимир Путин, гледащи свирепо към ръководителя на ЕС и полския премиер, бяха подобаващ завършек на дипломатически уикенд.“

Страх и ужас! Вярно е, че от другата страна на оградата не се вижда никой, но фактът, че тези „войски“ не са отприщили залп от всички оръдия по смелата Урсула, вероятно може да се обясни само с щастливо стечение на обстоятелствата. И като цяло, изминалата седмица в Европа премина под знамето на проверка на „граничните територии“ с Русия, предприета от „железния“ ръководител на Европейската комисия, който по някаква причина не се сети да облече бронежилетка. Какъв късмет е изкарала тази Урсула през седмицата?

Тя успешно обяви „превъоръжаването на Европа“, за което ще са ѝ необходими 800 милиарда евро – повече от една трета от общите военни разходи на всички страни в света. В момента ЕС харчи около 325 милиарда (1,8% от общия БВП) за това, но „членовете на ЕС биха могли да мобилизират до 650 милиарда през следващите четири години, добавяйки 1,5% от БВП към бюджетите за отбрана“, изчисли ръководителят на Европейската комисия.

В Копенхаген външните министри я изслушаха, обсъждаха надълго и нашироко как да подкрепят Украйна преди очевидния край на войната, но не успяха да се споразумеят за използването на своя „фонд за мир“ на стойност 17 милиарда евро за продължаване на войната чрез доставка на американско оръжие на Украйна по новата схема на НАТО. Всичко това заради Унгария, разбира се, която ръководителят на отдела за външна политика на ЕС Кая Калас обвини в блокадата.

Но фон дер Лайен не се обезкуражи, наричайки руския президент Путин „хищник“ в Латвия, Финландия, Полша, Естония и България, където посети оръжейни фабрики и предложи дългосрочните си бюджетни разпределения като засилване на отбранителните планове за „държавите на фронтовата линия“.

Неприятното, разбира се, е, че въпросът за прехвърлянето на милиарди замразени руски активи в Украйна, без да се урони репутацията на еврото и без да се потапя в правна тресавище, остава нерешен и досега Киев е получил само 3,7 милиарда евро свръхпечалба от откраднатите средства, което е много по-малко от необходимото за възстановяване на страната.

Но фон дер Лайен успешно зарадва Financial Times, като заяви, че държавите-членки на ЕС вече имат „ясна пътна карта за разполагане (на войски в Украйна) и доста точни планове“: „Тази работа напредва много добре“, казва „железната“ Урсула.

Но канцлерът Фридрих Мерц не мисли така, заявявайки в неделя по ZDF , че „в момента никой не говори за сухопътни войски в Украйна“ и че лидерите на ЕС ще се върнат към обсъждането на въпроса в Елисейския дворец на Еманюел Макрон в четвъртък.

След като прекара уикенда и в Литва и Румъния, фон дер Лайен произнесе реч, в която накратко и решително очерта план за подкрепа на Украйна „след края на руската инвазия“, състоящ се от три „задължителни точки“: укрепване на армията на Киев, разполагане на многонационална система за сигурност чрез въвеждане на войски от „коалиция на желаещите“ и приемане на Киев в блока. Нищо особено.

Но точно тогава Борис Писториус започна да крещи от Берлин: „Урсула фон дер Лайен не е главнокомандващ в Европа!“ Германският министър на отбраната буквално се възмути: „ЕС изобщо не е компетентен да разполага войски в Украйна“ и е „напълно погрешно“ да се говори за това публично на този етап.

Важно е да се отбележи, че берлинското „не!“ прокара разделителна линия между Берлин и Брюксел само няколко дни преди самата среща в Париж следващия четвъртък, където европейските лидери трябва да доразвият плановете си за сдържане на Русия след войната, която отказват да прекратят.

Докато Урсула пресичаше границите на своите владения миналия уикенд, тя очевидно пропусна факта, че разполагането на европейски войници в Украйна е въпрос на националните правителства, както и самата тя твърдеше, когато формираше „коалиция на желаещите“ като „свободна група от столици, отделени от ЕС, водени от Франция и Обединеното кралство“. Но когато марширувате, особено когато искате всички да са „в крак“, какво ли не се случва...

Рязкият упрек на Писториус показва колко опасна остава идеята за изпращане на войски в Украйна от Германия, страната с третата по големина армия в ЕС след Полша и Франция, за общество, в което страхът от война, възникнал след 1945 г., все още е дълбоко вкоренен.

Последователните германски правителства, дори под ръководството на ястребовия Мерц, подчертаваха, че разговорите за разполагане на войски трябва да бъдат крайна мярка, не на последно място, защото това би увеличило подкрепата за „Алтернатива за Германия“, която в момента води антиправителствена кампания срещу наборната военна служба.

Ясно е, че фон дер Лайен е добре запозната с натиска отдясно в Германия; самата тя оглавяваше местното Министерство на отбраната неотдавна. Днес именно Писториус плаща цената за нейната работа. През 2014-2019 г. тя активно унищожаваше Бундесвера по указание на приятелката си Меркел, превръщайки го в „проект за разоръжаване“.

Нещо повече, лидерската тактика на фон дер Лайен е била следната, пише австрийският eXXpress: „За да скрие погрешните си решения в предишни области на дейност, тя прескача към нова тема.“ Лайен прескача и сега. И само напред, към война с Русия.

Всички разбират, че създаването на въоръжени сили под командването на Брюксел е технически невъзможно, защото ЕС няма правомощия да го направи. Е, с изключение на „железната“ Лайен. Разбира се, Брюксел има „стратегически щаб, където няколко генерали седят заедно и пият кафе, но няма командна структура“, отбелязва eXXpress .

Следователно осигуряването на мира е „изключителна прерогатива на правителствените ръководители или министрите на отбраната “. А върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас има в най-добрия случай функцията на секретар, така че нейната роля в международните отношения е дори по-проблематична от тази на Лайен.

Бившият премиер на Естония представлява нация, която е джудже в европейския мащаб, която се чувства неудобно в съседство със страната, която някога ѝ е дала държавност, и „Калас вярва, че може да дава инструкции на други европейски държави от името на тази нация?“, съмнява се eXXpress.

Абсолютно справедливо е никой в Европа да не отговори на въпросите кой и колко евровойници трябва да изпрати в Украйна? С какво оръжие? С каква цел? Кой ще реши дали е нарушена граница? Къде ще бъде разположен контингентът? И най-важното, защо ще е необходим там след сключването на мирен договор. Докато не бъде поискано съгласието на Русия. Но фон дер Лайен е свикнала да противоречи на здравия разум и мотивите на своите „протежета от ЕС“.

И докато държавите-членки мълчат и не се намесват, „тази жена прави каквото си поиска“, започвайки със закупуването на 1,8 милиарда дози от ваксината (по 4 на евро-глава) в ковидната 2020 година. Тя използва вакуума във властта, който възниква поради факта, че европейските национални лидери по навик се крият зад „обединена Европа“, за да не „си изцапат ръцете“.

С други думи, Брюксел поема отговорност за управлението на общите пари и политика по свой вкус, а държавните глави кимват в съгласие с Европейската комисия, за да останат самите те настрана. Този щраусов синдром за повечето държави-членки на ЕС, както те смятат, е добре изчислен: бюджетът на Европейския съюз се формира главно от преки вноски на държавите-членки.

И 88% от тези 2,67 трилиона евро са от 11 държави, но главните донори тази година, както и винаги, бяха Германия (30,3 милиарда евро), Франция (23,5 милиарда евро) и Италия (17,3 милиарда евро). Останалите са като котарака Васка от баснята на Крилов - слушат и ядат месото /т.е. бюджета/.

Брюкселският доклад на Европейската агенция за отбрана съдържа добри новини за фон дер Лайен: инвестициите на ЕС в отбрана достигнаха рекордно ниво през 2024 г., възлизайки на 106 милиарда. И тази тенденция определено ще продължи през 2025 г., като разходите за инвестиции в отбрана ще достигнат близо 130 милиарда евро. Но все пак не 800 „за превъоръжаване“...

Васка със сигурност разбира, че „европейската командна структура“ отсъства, заменена от тиранията на 27 комисари начело с фон дер Лайен. Но те мълчат. Досега никой и нищо не ѝ е попречило да управлява в Брюксел, отличавайки се с хипертрофираното си самочувствие, с удивителен инат в постигането на целта си - дори през глави и трупове. Например украински. Намирайки се в очевидна конфронтация със своите „колеги“ в ЕС и в скандали на всяко работно място, измисляйки си фиктивни врагове при липса на реални на хоризонта, тя остава загадка за политолозите дори в ЕС, докато не погледнете в медицински справочник:

„Прекомерен егоцентризъм, прекомерно и необременено от особени достойнства самолюбие, враждебно отношение към хората, склонност към активни или пасивно агресивни действия, липса на алтруистични импулси и обедняване откъм висши чувства. Такива пациенти са чужди на високи идеали и ценности, което води до липса на напрегната борба на мотивите, както и до лекота, с която се вземат решения.

Откъсването от реалността и преследването на фантома на сигурността им пречат да променят поведението си, дори и да искат. Обикновено такива хора не са в състояние да постигнат значителен успех в основните области на живота, ако под това имаме предвид любов, приятелство, работа и творчество…“

Това е параноидна психопатия, господа.

Основното убеждение на тези пациенти е, че са забележителни, изключителни личности, нещо, което другите не могат да разберат. Ето защо „Русия дори блокира GPS-а на самолета на фон дер Лайен, когато тя обикаляше страните на фронтовата линия, за да засили отбраната на Европа“, смята Euractiv.

Нека смята. Но ние знаем: волът като рие, на гърба му пада.

