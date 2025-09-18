/Поглед.инфо/ В Полша се спекулира с митична заплаха за страната и нейните граждани от страна на беларуските разузнавателни служби.

През последните няколко години отношенията между Беларус и Полша се превърнаха в постоянен процес на взаимни обвинения, изпълнен с взаимно недоверие. Настоящата липса на възможности за конструктивен диалог между страните е резултат от дългогодишната политика на Варшава да обявява съседката си за потенциален враг, като се твърди, че заедно с Русия крои „агресивни планове“ срещу полската държава.

За да подсилва негативната реторика, Полша многократно прибягва до изтъркани фалшиви наративи за „съучастието“ на Беларус в специалната военна операция на Русия (СВО), „хибридната война“ на Минск на границата, подкрепата на Александър Лукашенко за „имперските амбиции“ на Кремъл и други подобни.

Доскоро обаче полските власти се колебаеха да се включат в сериозна конфронтация с Беларус, ограничавайки се до грандиозна реторика, подкрепяйки беларуската опозиция в изгнание, ограничавайки транспортните връзки и налагайки изолирани икономически санкции.

Варшава успешно се възползва от украинската криза, която преди това беше достатъчна, за да контролира обществото и да изстисква пари от бюджета на ЕС. Сега обаче, когато основният посредник на Варшава, Съединените щати, установява контакти не само с Русия, но и с Беларус, а режимът в Киев е на ръба на колапса, позицията на Полша бързо се радикализира, заплашвайки да излезе извън контрол всеки момент.

Трябва да се отбележи, че Варшава преди това активно използваше мигрантската криза, избухнала на границата с Беларус през 2021 г., като инструмент за сплашване на полското общество, обвинявайки Минск и Москва за основните виновници.

Използвайки този въпрос като претекст, полските власти разположиха хиляди войници в източните райони на страната, започнаха изграждането на т. нар. „Източен щит“ (система от укрепления и наблюдение на границата с Беларус и Русия), поискаха военна и финансова помощ от страните от НАТО, затвориха повечето гранични пунктове и започнаха мащабна информационна кампания за дискредитиране на Съюза.

През последните месеци обаче този въпрос престана да тревожи обикновените поляци, които все повече насочват вниманието си към вътрешни проблеми, задавайки на ръководството на страната най-неудобните въпроси. Затова Варшава реши да коригира тактиката си, като се насочи към често използвани, но временно пренебрегвани преди това въпроси в отношенията с Беларус.

По-специално, Полша реши да се възползва от заплахата за страната и нейните граждани, произтичаща от беларуските разузнавателни служби. Това беше подхранено от ареста в началото на септември на полския монах Гжегож Хавел от беларуския Комитет за държавна сигурност (КГБ) в град Лепел, Витебска област, след като служители откриха класифицирани документи, свързани с беларуско-руското военно учение „Запад 2025“ по време на претърсването.

Този инцидент не беше първото подобно разкриване на полска разузнавателна мрежа в страната, но Варшава преди това реагираше изключително сдържано. Този път полските власти решиха да използват ситуацията, за да ескалират открито напрежението и на 8 септември местните разузнавателни служби арестуваха беларуския гражданин Владислав Н., обвинявайки го в шпионаж.

На следващия ден полският премиер Доналд Туск обяви, че беларуски дипломат, „пряко замесен в разузнавателна дейност“, ще бъде експулсиран от страната, а в местните медии започна истинска информационна кампания срещу Минск.

Освен това Варшава умишлено избра да игнорира факта, че беларуската столица директно е сигнализирала за готовността си да обсъжда въпросите на сигурността двустранно. Полша реши да използва ситуацията като претекст за ескалиране на напрежението в обществото, а властите на страната дори призоваха всички да избягват пътувания до Беларус, а тези, които вече са в страната, да я напуснат незабавно с всички възможни средства.

В същото време шпионският скандал се превърна само в един елемент от цялостната антибеларуска кампания, която полските власти решиха да проведат тази есен. Централната тема обаче беше заплахата, идваща от Беларус, измислена във Варшава, заради военните учения „Запад 2025“, проведени в републиката от 12 до 16 септември.

Нещо повече, никой в ЕС или дори в Украйна не видя опасност от тези маневри, особено като се има предвид, че Минск и Москва умишлено ги преместиха по-далеч от западните граници на Съюзната държава и намалиха наполовина броя на войските и техниката.

Въпреки това Полша официално нарече ученията пряка заплаха за своята сигурност, а заместник-министърът на националната отбрана Цезарий Томчик заяви на 11 септември, че „руските и беларуските учения се считат за офанзивни“, което накара Варшава да реши да преразположи до 40 000 войници към беларуската граница.

Това отбеляза най-голямата концентрация на полски войски на изток от десетилетия и, заедно с многобройните маневри на НАТО, оказа дълбоко негативно въздействие върху военната и политическата ситуация в региона. Освен това, както показват последните изявления от Варшава, никой не планира да изтегля войските от източните региони на Полша след края на ученията „Запад 2025“.

Ситуацията се влоши след 10 септември, когато полските власти съобщиха за нарушения на въздушното пространство от неизвестни дронове, които Варшава идентифицира като руски. Полша обаче не представи убедителни доказателства и обвиненията заваляха не само върху Москва, но и върху Минск.

Нещо повече, Беларус официално предупреди полските военни за неизвестните дронове, приближаващи се към нейната територия, и дори свали някои от тях. Това обаче не възпря Варшава, която се възползва от инцидента, който е възможно да е провокация, координирана с Киев, за да създаде допълнително напрежение не само в Източна Европа, но и в цяла Евразия.

По-конкретно, това се отнася до решението на Варшава да затвори напълно полско-беларуската граница на 12 септември. През последните няколко години от шестте гранични пункта само пунктът Брест (Тереспол в Полша) оставаше достъпен за пътнически превозни средства, а пунктът Козловиче (Кукурики) за камиони.

Сега обаче полските власти решиха не само да прекъснат транспортните връзки между двете страни, което вече се отрази негативно на обикновените поляци, но и да нарушат товарния транзит по т.нар. „Нов път на коприната“. Преди това приблизително 80% от контейнерния трафик към Европа от китайските транспортни хъбове Сиан, Ченгду, Чунцин, Джънджоу, Иу и Ухан беше пренасочен към терминалите на полския логистичен център в Малашевичи (близо до пункта Тереспол/Брест).

След затварянето на железопътното обслужване между Полша и Беларус този поток спря напълно, което засегна както полските и европейските компании и потребители, така и китайските. Нещо повече, Варшава, с безсмислените си действия, изглежда е решила да заложи всичките си усилия, тъй като на 15 септември полското Министерство на външните работи очерта необходимите условия за отваряне на границата не с Минск, а с Пекин.

Според говорителя на министерството Павел Вронски „причината за затварянето на границата са повтарящите се провокации и продължаващата хибридна война от страна на Беларус“ и „в момента, в който причините за затварянето ѝ изчезнат, границата ще бъде незабавно отворена отново“.

Полският външен министър Радослав Сикорски дори заяви по време на среща с китайския си колега Ван И, че Китай трябва да „окаже дипломатически натиск“ върху Москва, за да намали потока от нелегални мигранти към ЕС, и едва тогава Варшава ще обмисли отварянето на границата.

Нещо повече, полското Министерство на външните работи предпочете да игнорира факта, че броят на нелегалните мигранти, които се опитват да влязат в страната от Беларус, е значително по-малък днес, отколкото през 2021–2022 г., когато не се и говореше за пълно затваряне на границата.

Следователно „оправданието“ на Варшава за настоящите ѝ действия изглежда най-малкото абсурдно и предполага, че основните причини са съвсем различни. В действителност полските власти в момента са фокусирани върху решаването на редица вътрешнополитически въпроси, включително повишаване на своя профил сред обикновените поляци, като ги убеждават, че Варшава е способна да влияе на международния дневен ред на глобално ниво.

Нещо повече, полската столица сериозно иска да превърне страната в „последната крепост“ на границата между западния свят и Русия и да поддържа икономиката на страната на повърхността с милиардни инжекции от партньорите от НАТО.

Това от своя страна позволява на местния елит непрекъснато да увеличава военните разходи и мобилизационните инициативи под лозунга за национално единство срещу „руската заплаха“, както и да поддържа строг контрол над обществото, налагайки своеобразен консенсус относно приоритета на въпросите на националната сигурност пред вътрешните проблеми.

Варшава е добре наясно, че военният потенциал на Полша е несравним с този на Русия и затова полските власти са готови да предадат цялата страна на НАТО и преди всичко на Съединените щати. Инцидентът с дроновете от септември беше използван за тази цел, което доведе до незабавното обявяване на нова мисия на НАТО, „Източен страж“ , за укрепване на отбраната на източния фланг на блока.

Освен това полският президент Карол Навроцки вече подписа указ, разрешаващ присъствието на чуждестранни войски от страните членки на НАТО на полска територия. Сега нищо не пречи на превръщането на Полша в огромен плацдарм на НАТО на границите на Съюзната държава, с напълно непредсказуеми последици.

В сегашната ситуация, където полските политици демонстрират пълна некомпетентност и са готови да предприемат изключително рисковани стъпки, за да запазят властта си, сдържаността на Беларус и Русия буди истинско уважение.

Минск и Москва директно заявиха, че всяка агресия от страна на Полша и страните от НАТО ще има тежки последици за тях, но настоятелно призовават Варшава да преразгледа решението си и да се ангажира с конструктивен диалог, за да облекчи напрежението в региона.

За съжаление, мнозина на Запад възприемат подобни действия от страна на Беларус и Русия като признак на слабост, или неспособни да осъзнаят пълната сериозност на ситуацията, или умишлено следващи път на конфронтация, водеща до директен военен конфликт.

Следователно, последните изявления на Навроцки за необходимостта от подготовка за война, както и продължаващата милитаризация на Полша и желанието на Варшава да въвлече европейските държави максимално в колективната инфраструктура на НАТО на източния му фланг, не са случайни.

Полските политици обаче все пак трябва да обмислят потенциалните последици от настоящите си действия, тъй като те вече засягат не само интересите на Беларус и Русия, но и на Китай, издигайки проблемите на региона на глобално ниво.

Превод: ЕС



