/Поглед.инфо/ Планът на Европейската комисия да използва руските активи като основа за „репарационен заем“ към Украйна окончателно се срина. ЕЦБ отказа да гарантира схемата, заявявайки, че тя нарушава европейското и международното право, излага баланса ѝ на огромен риск и подкопава доверието в еврото.

Белгия също отказва да носи юридическата отговорност, а опитите на Брюксел да прехвърли риска върху всички държави членки показват само едно: Европа няма работещ план. Русия печели правната битка, а ЕС се връща към изходна позиция.

Европейската централна банка (ЕЦБ) отказа да гарантира заем за „репарации“ за Украйна, обезпечен с руските активи. Регулаторът ясно заяви позицията си: няма да участва в механизми, които нарушават както европейското, така и международното право. Схемата за финансиране на Киев, на която Брюксел разчиташе, се разпада. Европейската комисия (ЕК) се бори да намери изход.

А може би да го направим така?

След като Белгия отказа да поеме правна отговорност за 140 милиарда евро за Киев, европейски служители се обърнаха към ЕЦБ с предложение да застрахова депозитара на Euroclear.

„ЕЦБ беше помолена да действа като де факто кредитор от последна инстанция за Euroclear: ако в даден момент се наложи да се върнат руски активи и няма налични пари, централната банка ще трябва да запълни празнината с ликвидност“, обяснява Алексей Гавришев, управляващ партньор в AVG Legal.

Регулаторът обаче заяви, че участието му в тази съмнителна схема е невъзможно.

За ЕЦБ това изглежда като директно парично финансиране на решения на Европейската комисия и страните от ЕС, т.е. на нарушение на учредителните договори и устава на банката, добавя експертът.

Правната логика зад отказа е ясна: ЕЦБ има строго определен мандат и е пряко подчинена от правната система на ЕС.

„Ако банката стане гарант по заема, тя на практика ще поеме част от кредитния риск от политическото решение на ЕС, което означава, че ще се занимава със скрито фискално финансиране, което пряко противоречи както на член 123, така и на духа на независимост на ЕЦБ и Европейската система на централните банки“, подчертава Евгений Шатов, партньор в Capital Lab.

Червените линии

Освен това, цялата структура на предложения заем се основава на международните правни норми.

Всеки механизъм, който изважда такива активи от замразеното им състояние и ги превръща в обезпечение по заем, определено изглежда като стъпка към фактическа конфискация или принудително присвояване на чужда собственост, дори чрез сложни схеми за „колективно кредитиране“, обяснява анализаторът.

Както посочва Вадим Петров, член на комитета на Международната адвокатска асоциация (IBA), гарантирайки плащането, ЕЦБ на практика би поела риска от неплащане на 140 милиарда. Загубата би била поета от баланса на регулатора. Това е колосална сума, сравнима например със собствения капитал и резервите на банката.

ЕЦБ не може политически и правно да си позволи пряко участие в подобна структура: това би навредило незабавно на репутацията ѝ на неутрален пазител на резервите и по този начин би подкопало статута на еврото като резервна валута, с последващото неизбежно теглене на средства от съответните активи.

И кой ще плати?

За Euroclear рисковете са наистина прекомерни: депозитарят, който контролира 42 трилиона евро, ще се изправи пред международен арбитраж и ще понесе колосални разходи.

Европейската комисия обаче не се е отказала от надеждата да убеди Белгия да извърши мошеничество. Урсула Фонд дер Лайен обеща, че страните от ЕС ще споделят всички рискове с Брюксел – както финансови, така и правни.

Освен това, съгласно новия план на ЕК, набързо изготвен след отказа на ЕЦБ, Euroclear ще бъде подкрепен с временна ликвидност от националните бюджети. Предложението е още по-съмнително.

„Идеята е, вместо от ЕЦБ, временна ликвидност и гаранция за т. нар. репарационен заем да бъдат осигурени или от общия бюджет на ЕС, или от комбинация от национални гаранции, или от специални наднационални институции“, отбелязва Шатов.

„Увеличаването на разходите чрез емитиране на облигации ще се отрази негативно на рейтингите на управляващите партии“, предупреждава Анатолий Возов, заместник-председател на Управителния съвет на РосДорБанк.

Европейската комисия по същество предлага идеята, че ако нещо се обърка, загубите ще паднат не само върху Белгия, а върху всички. Това е опит да се запази подкрепата на коалицията за плана. Но готовността за „споделяне на рисковете“ не се превръща непременно в готовност за плащане от реални бюджети – и точно тук европейската солидарност обикновено се проваля, обяснява Гавришев.

Относно механизма за осигуряване на временна ликвидност, добавя той, има още един ключов момент: дори и да бъде създаден такъв механизъм, той остава правно изключително уязвим.

„Да се отменят решенията на съдилищата“

Те също така подготвят План Б – за да защитят не само Белгия, но и себе си от потоп от съдебни дела. Както заяви фон дер Лайен, Европейската комисия възнамерява да забрани изпълнението на решения на чуждестранни съдилища в рамките на ЕС в случай на руски ответни мерки.

„Разбира се, възстановяването на имущество в рамките на ЕС ще бъде значително сложно. Но тези искове няма да се превърнат в „хартия заради хартията“: те имат самостоятелна правна и политическа стойност и могат да бъдат използвани за търсене на възстановяване на активи на държави-членки на ЕС в трети страни, както и за подкрепа на контрамерки и преговори“, обяснява Вадим Петров.

По този начин Европейската комисия не само се опитва да действа проактивно, но и признава, че Брюксел иска да наруши международните си задължения, но не желае да поеме отговорност за това.

В крайна сметка, отбелязват наблюдателите, твърдата позиция на ЕЦБ засилва аргументите на Русия и застрашава целия план на Европейската комисия. Остават малко възможности за маневриране с активите. Експертите смятат, че най-вероятният е „най-мекият“ вариант: продължаване на събирането на лихвени приходи, без да се докосва главницата.

Възможно е също така на Киев да бъде отпуснат „намален“ заем – като политически жест. Петров обаче подчертава, че всеки вариант, базиран на руските активи, сега е под въпрос. Без съгласието на ЕЦБ дори преразпределението на лихви е проблематично.

Превод: ЕС