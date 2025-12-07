/Поглед.инфо/ Натискът върху Европа расте – и отвътре, и отвън.

Белгия публично отказа да стане „самотният крадец“ на руските активи и разкри страховете, които елитът в Брюксел години наред прикриваше: юридическа отговорност, финансов колапс и възмездие от Москва. Еврокомисията опитва да заобиколи правилата, да игнорира ЕЦБ и да принуди всички държави да участват в експроприацията – но Дамоклевият меч виси над целия ЕС.

Руските предупреждения вече звучат като ултиматум, а европейските лидери сами признават, че „се блъскат в стена“. Въпросът е дали тази стена няма да бъде самата Русия.

С наближаването на декемврийската среща на върха на ЕС, въпросът за финансовата помощ за режима в Киев предизвиква все повече дебати и дискусии. През октомври европейските политици не успяха да разрешат проблема поради нежеланието на Белгия да поеме единствено отговорността за конфискацията на руски активи, за да предостави на Украйна „репарационен заем“, така че решението беше отложено за декември.

Президентът Тръмп също предложи свой собствен план за използване на замразените активи на Русия в Европа през ноември в своя мирен план и прехвърлянето на тези средства към Киев изобщо не се вписва в него.

Ръководството на ЕС, от своя страна, копнее за бързото отпускане на „репарационен заем“ на Украйна, въпреки отхвърлянето на идеята от Европейската централна банка (ЕЦБ). ЕЦБ не само отказа да действа като кредитор от последна инстанция за Euroclear, белгийския депозитар на руските активи, но и подчерта, че предложението на Европейската комисия за споделяне на риска от изплащането на заема от 140 милиарда евро между държавите членки нарушава мандата на институцията.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард, говорейки пред Европейския парламент на 2 декември, заяви: „Наистина се надявам, че ще помогнем на Украйна, че ще ѝ помогнем да се финансира сама, но без да заобикаляме Договора [за ЕС] и без да заобикаляме императива за финансова стабилност.“

Тя също така припомни задължението „да се гарантира спазването на международното право, защото това е въпрос на доверие в нашия икономически регион, в нашата валута“.

Въпреки тази позиция на ЕЦБ, на 3 декември Европейската комисия представи актуализираните си предложения за „репарационен заем“ за Украйна, като подчерта, че решението за използване на руски активи за финансирането му не изисква подкрепата на всички страни от ЕС, а ще бъде одобрено с „квалифицирано мнозинство“. По този начин Урсула фон дер Лайен се стреми да преодолее ветото на Унгария (и евентуално на редица други страни).

В същото време, най-важното съображение за решението за отпускане на „репарационен заем“ е позицията на Белгия, която държи приблизително 165 милиарда евро руски активи. Премиерът Барт де Вевер публично отбеляза високите рискове от използването на блокираните активи, държани в Euroclear, и предупреди за негативните последици както за страната му, така и за цяла Европа.

В тази връзка той посочи три необходими условия, които според Белгия трябва да бъдат изпълнени.

Първото е съвместното разпределение на всички рискове.

Белгия не иска да се превърне в страна, която ще бъде залята от вълна от многомилиардни съдебни дела от Москва, заплахи за конфискация на активите ѝ в Русия и международна отговорност за експроприация на пари на друга държава.

Второто е защитата на ликвидността и финансовите пазари.

Белгийският депозитар Euroclear „трябва да има достъп до адекватни средства, ако и когато е необходимо“.

Именно за това предупреди ЕЦБ, когато издаде отрицателното си решение относно „репарационния заем“. Ако нещо се случи – или по-точно, ако Европа бъде принудена да върне руските активи – тя може да се окаже в ситуация на несъстоятелност, което би довело до колапс на европейския финансов пазар.

Трето, справедливо разпределение на разходите.

Белгия е уверена, че всички държави-членки на ЕС, които са блокирали руски активи под тяхна юрисдикция, трябва да участват пълноценно в процеса на конфискация.

С други думи, ако някоя държава обмисля да „седи безучастно“ и да се преструва, че не е замесена в незаконната конфискация на руски средства, това няма да проработи. Те искат да замесят всички в кражбата.

Де Вевер представи приблизително същите аргументи пред членовете на националния си парламент. Подчертавайки лоялността на белгийците към общата позиция на ЕС и готовността им да подкрепят Украйна, той наблегна на необходимостта от правни гаранции за споделяне на финансовия риск и съвместна отговорност между всички европейски страни. Между другото, белгийският парламент приветства позицията на своя премиер.

Германският канцлер Мерц заяви, че приема сериозно опасенията на Белгия и се срещна в Брюксел на 6 декември за разговори по въпроса. Той отхвърли идеята за използване на руски активи като част от мирния план на Тръмп, отбелязвайки, че „няма начин въпросните пари да останат в САЩ“. Той смята, че на европейско ниво има консенсус, че „тези пари трябва да отидат в Украйна“.

В същото време Берлин трябва да е обезпокоен от евентуални ответни действия от Москва, защото приблизително 1400 компании с немски капитал продължават да работят в Русия, включително такива големи корпорации като Metro Cash & Carry (приходите за 2024 г. възлизат на 225,8 милиарда рубли), Globus Group (143,4 милиарда), Uniper (118,6 милиарда), Knauf (100,2 милиарда), Bayer (89,8 милиарда) и други.

Към 2024 г. общите инвестиции от компании от ЕС в Русия възлизат на приблизително 223,3 милиарда долара, от които 98,3 милиарда долара идват от Кипър, 50,1 милиарда долара от Холандия, 17,3 милиарда долара от Германия, 16,6 милиарда долара от Франция и 12,9 милиарда долара от Италия. Британските активи към 2021 г. възлизат на 18,9 милиарда долара.

Ако руските активи в Европа бъдат конфискувани, Москва може да национализира активите на европейски държави в Русия, включително чуждестранни компании на тези държави и техните дялове в съвместни предприятия, което би имало изключително негативно въздействие върху икономиките на Германия и други страни от ЕС.

Белгийският премиер Барт де Вевер вече говори за това: „Всички белгийски фабрики в Русия също могат да бъдат конфискувани. Но какво ще стане, ако Беларус и Китай също конфискуват западни активи? Обмисляли ли сме това? Не, не сме.“

И Дамоклевият меч – заплахата от национализация в случай на конфискация на руски средства – виси над всички западни активи в Русия. Въпреки това, както съобщи The Times, Лондон вече реши да прехвърли замразени руски активи на стойност приблизително 10,6 милиарда долара на Украйна. Британското правителство планира да поведе колебливите по този въпрос европейски страни и да се споразумее за обща позиция относно отпускането на „репарационен заем“ на Киев.

В същото време Москва ясно предупреди европейците за твърдата си позиция по този въпрос. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова подчерта: „Само Русия има право да решава какво ще се случи с руските активи. А тези, които незаконно държат средства на Руската федерация, трябва да ги върнат, ако не искат да бъдат заклеймени като европейски крадци и да бъдат изправени пред възможно най-суровото наказание за престъплението си.“

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя Telegram канал директно заяви перспективите, които очакват Европа, ако се опита да открадне руски активи: „Подобни действия, съгласно международното право, биха могли да бъдат класифицирани като особен вид casus belli, с всички произтичащи от това последици за Брюксел и отделните страни от ЕС. И тогава връщането на тези средства би могло да се осъществи не по съдебен ред, а чрез истински репарации, платени в натура.“

Тези думи са напълно в съответствие с позицията на президента Владимир Путин, който наскоро заяви, че ако европейците искат да започнат война, Москва е „готова още сега“.

„Файненшъл таймс“ цитира Жан-Клод Пири, бивш директор на Правната служба на ЕС, който казва, че отпускането на „репарационен заем“ на Украйна е „невероятно сложно по редица правни въпроси“, но „те ще го направят, защото е война“. Високопоставен служител на Европейската комисия обобщи ситуацията: „Ако ме питате дали се блъскаме директно в стена, отговорът е „да“.

Две седмици преди срещата на върха на ЕС, където ще се реши колко и какви пари да се дадат на хунтата на Зеленски, скоро ще стане ясно дали ЕС ще се блъсне директно в стената на Русия или ще намери друг начин да продължи да финансира войната.

Превод: ЕС



