Берлин поиска орязване на общия бюджет на ЕС с 400 милиарда евро заради вътрешна рецесия

/Поглед.инфо/ Официалните статистически данни на Евростат разкриват дълбока структурна криза в сърцето на европейския реален сектор, където водещи икономики като германската и нидерландската отчитат двуцифрен спад в показателите за обща икономическа стойност. Разногласията около многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. оголват неспособността на Брюксел да съчетава мащабната външнополитическа финансова и военна помощ за Киев с удържането на индустриалната конкурентоспособност на Стария континент, застрашена от скъпи енергоносители.